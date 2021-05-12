|Монпелье
|
2:2
5:6
|Пари Сен-Жермен
|
2 : 2
5 : 6 по пенальти
12 мая 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.1 - 423
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 2.1
Средний возраст: 29.3 - 27.3
Средний рост: 179.2 - 179.5
Легионеров: 2 - 9
Схемы: 3-4-1-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Стад де ля Моссон
|10’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Гейе Идрисса
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Ляборд Гаэтан
ассистент Ферри Жордан
|1:1
|45’
|50’
|1:2
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Мбаппе Килиан
ассистент Рафинья
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Делор Анди
ассистент Ляборд Гаэтан
|2:2
|83’
|Ферри Жордан
|52’
|Молле Флоран
|65’
|Саванье Теджи
|89’
|89’
|Баккер Митчел
|90’
|Неймар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мавидиди Стеф
|Суке Арно
|46’
|Ле Таллек Дамьен
|Ферри Жордан
|68’
|72’
|Дракслер Юлиан
|Рафинья
|73’
|Ди Мария Анхель
|Сарабия Пабло
|81’
|Данилу
|Гейе Идрисса
|82’
|Кин Моизе
|Мбаппе Килиан
|Долли Киган
|Молле Флоран
|86’
|86’
|Неймар
|Флоренци Алессандро
|
|15
|Удары по воротам
|24
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|5
|Удары в створ
|9
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|9
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|0
|
|
|37%
|Владение мячом
|63%
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|6
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|2
|
А кто второй финалист?
А кто второй финалист?