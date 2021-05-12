В 16 Берто Димитри Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 6 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

З 3 Конгре Даниэль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 94

П 7 Ристич Михайло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 2 Суке Арно Офсайды: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

З 4 Хилтон Виторино Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

П 25 Молле Флоран Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 86

П 11 Саванье Теджи Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

П 6 Самбиа Жуниор Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

П 12 Ферри Жордан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 68

Н 9 Делор Анди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

Н 10 Ляборд Гаэтан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 30 Карвальо Матис

З 31 Коцца Николас

П 26 Беншама Сами

П 20 Долли Киган Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 14 Ле Таллек Дамьен Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 26

П 13 Шотар Жорис

Н 21 Вахи Сепе

Н 19 Мавидиди Стеф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 49