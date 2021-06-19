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1 : 0
завершен
вчера, 00:00
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Стадион Арена Пантанал (Куяба)
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Бреретон Бен
ассистент Варгас Эдуардо
|1:0
|10’
|53’
|Вака Рамиро
|Марипан Гильермо
|81’
|87’
|Бехарано Диего
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Рамальо Родриго
|Чура Хейсон
|Пинарес Сезар
|Менесес Жан
|65’
|Аларкон Томас
|Видаль Артуро
|69’
|78’
|Флорес Хорхе
|Сааведра Эрвин
|Арангис Пабло
|Бреретон Бен
|84’
|90’
|Вильяроэль Мойсес
|Вака Рамиро
|90’
|Бехарано Данни
|Хустиниано Леонель
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|18
|Удары по воротам
|10
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|11
|Удары в створ
|3
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|6
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|3
|Cэйвы
|10
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|1
|Предупреждения
|2
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