В 1 Браво Клаудио Спасений: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 4 Исла Маурисио Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 17 Медель Гари Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 2 Мена Эухенио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 20 Арангис Чарлес Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 92 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 8 Видаль Артуро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 69

Н 9 Менесес Жан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 65

П 13 Пульгар Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

Н 22 Бреретон Бен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 84

Н 11 Варгас Эдуардо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Ариас Габриэль

В 23 Кастельон Габриэль

З 18 Орельяна Себастьян

З 5 Роко Энцо

П 19 Аларкон Томас Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 21

П 27 Арангис Пабло Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 14 Гальдамес Пабло

П 25 Нуньес Марселино

П 7 Пинарес Сезар Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 25

Н 24 Арриагада Лусиано

Н 26 Монтес Клемент