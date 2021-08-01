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Урал - Нижний Новгород
Ростов - Зенит
Краснодар - Химки

Протокол матча Урал против Нижний Новгород

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 1:1 Логотип футбольный клуб Нижний Новгород Нижний Новгород
Урал
1 : 1
завершен
01 августа 2021, 17:30
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.1 - 28.5
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 1
Нижний Новгород
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Екатеринбург-Арена, зрителей: 482 +21 +22, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.404.56
Лига Ставок 2.10 3.35 3.75
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1XBET 2.11 3.17 4.42
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    32' (1:0) Панюков Андрей (20) (Бикфалви Эрик (10))
     
    57' Панюков Андрей (20) уходит с поля, Агеев Михаил (9) вышел на поле
     
    58' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Гагнидзе Лука (34) вышел на поле
     
    69' Железнов Юрий (14) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
     
    70' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Мишкич Даниел (19) вышел на поле
     
    46' Сапета Александр (41) уходит с поля, Сулейманов Тимур (93) вышел на поле
     
    55' (1:1) Сулейманов Тимур (93) (Гоцук Кирилл (24))
     
    78' Ткачук Денис (31) уходит с поля, Пенчиков Даниил (23) вышел на поле
     
    81' Каккоев Никита (22) уходит с поля, Горбунов Игорь (17) вышел на поле
    Голы
    Панюков Андрей
    ассистент Бикфалви Эрик     		1:0 32’
    55’ 1:1 Сулейманов Тимур
    ассистент Гоцук Кирилл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Сулейманов Тимур Сапета Александр
    Агеев Михаил Панюков Андрей 57’
    Гагнидзе Лука Подберёзкин Вячеслав 58’
    Максименко Артем Железнов Юрий 69’
    Мишкич Даниел Йовичич Бранко 70’
    78’ Пенчиков Даниил Ткачук Денис
    81’ Горбунов Игорь Каккоев Никита
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 1
    		18 Фолы 13
    		5 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		0 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    Сп62
    Сп62
    вчера в 07:41
    В субботу встретятся два тренера дебютанта. Поединок вызывает явный интерес с выводами.
    particular
    particular
    01 августа в 21:47
    Если нижегородцы выдержат начальную стадию турнира, не раздадут очки как добродушные новички, то они, вполне, смогут надолго заякориться в РПЛ...
    нечитайло
    нечитайло
    01 августа в 21:15
    Новгородцы прям радуют
    pomor45
    pomor45
    01 августа в 21:08
    Дебютанты РПЛ: и команда, и тренер - выглядят весьма добротно.
    протон1
    протон1
    01 августа в 21:00
    Кержаков с НН удивляет. Думал, что физрук физруком, но он доказывает обратное.
    lotsman
    lotsman
    01 августа в 20:04
    Первая ничья в чемпионате))
    ermak6848
    ermak6848
    01 августа в 20:01
    Ничья для фк " НН " - это как Победа на выезде...
    баск
    баск
    01 августа в 19:56
    В матче дебютировал наш Лукаша Гагнидзе (2003 гр, в аренде у Урала на этот сезон).

    Времени он получил много- с 58', исполнял центрального полузащитника бокс2бокс,
    так что в Е-бурге, похоже, намерены ему доверять.
    Обедни Лука отнюдь не испортил, работал достаточно уверенно, а на 78' хорошо разогнал атаку по левому флангу, но Аугустыняк запорол момент, в котором должен был забивать.

    Придётся теперь и дальше смотреть Урал..)
    волгодон 2
    волгодон 2
    01 августа в 19:33
    чубайс побезобразничал немного
    Gahi
    Gahi
    01 августа в 19:28, ред.
    В начале чемпионата все специалисты отводили роль аутсайдера команде Нижний Новгород. И на это были свои основания, новая команда которая получила возможность играть в РПЛ, и перед стартом финансовые проблемы клуба. Но видимо новый тренер команды Кержаков нашёл нужные слова и тот стимул для игроков что они с первого тура показывают игру которая приносит им возможность набирать очки. И в этом матче после пропущенного гола Кержаков выпускает на 46 минуте своего джокера Тимура Сулейманова который уже на 55 минуте сравнивает счёт который и стал окончательным в этой игре. Но Уралу нужно сделать выводы, после двух туров команда набрала одно очко, чтобы дальше с такой игрой не оказаться внизу турнирной таблицы на долгое время. Удачи
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    01 августа в 19:28
    Керж плюс еще профит как тренер👍
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    01 августа в 19:17
    Шмелям - дискву на стадион.
    Это же не герой россии кодыров, чтобы взять и вот так свет начать економить.
    Здесь вам не там :))
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    01 августа в 19:11
    Ну что тут? Андердоги уже товарнячокс сгоняли?
    протон1
    протон1
    01 августа в 18:58
    Лёше нужно на стажировку к Кержакову
    протон1
    протон1 ответ David Young (раскрыть)
    01 августа в 18:55
    было ведь не сокращенно изначально ...
    David Young
    David Young ответ протон1 (раскрыть)
    01 августа в 18:53
    Вам не показалось - название действительно написано сокращённо в таблице.
    протон1
    протон1
    01 августа в 18:51
    мне одному показалось что нижний новгород сокращенно написали в таблице?
    протон1
    протон1
    01 августа в 18:50
    Кержаков смотрите что творит. сравняли уже
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    01 августа в 18:32
      протон1
      протон1
      01 августа в 18:31
      между первой и второй, перерывчик не большой!
      волгодон 2
      волгодон 2
      01 августа в 18:20
      Надеюсь НН не проиграет и закрепится в РПЛ.
      протон1
      протон1
      01 августа в 18:14
      Удачи Кержу затащить второй матч!!!
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      01 августа в 05:40
      Почему такой прогноз? На бумаге фаворитом является Урал. Однако у Кержакова получается неплохая команда, а Урал, в свою очередь, на старте не впечатляет. Мне кажется ничья в данном матче самый реальный результат.
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