|Урал
|1:1
|Нижний Новгород
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1 : 1
завершен
01 августа 2021, 17:30
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 28.1 - 28.5
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Екатеринбург-Арена, зрителей: 482 +21 +22, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Панюков Андрей
ассистент Бикфалви Эрик
|1:0
|32’
|55’
|1:1
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Сулейманов Тимур
ассистент Гоцук Кирилл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сулейманов Тимур
|Сапета Александр
|Агеев Михаил
|Панюков Андрей
|57’
|Гагнидзе Лука
|Подберёзкин Вячеслав
|58’
|Максименко Артем
|Железнов Юрий
|69’
|Мишкич Даниел
|Йовичич Бранко
|70’
|78’
|Пенчиков Даниил
|Ткачук Денис
|81’
|Горбунов Игорь
|Каккоев Никита
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|10
|Удары по воротам
|8
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|4
|Удары в створ
|1
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|18
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|0
|Cэйвы
|3
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Времени он получил много- с 58', исполнял центрального полузащитника бокс2бокс,
так что в Е-бурге, похоже, намерены ему доверять.
Обедни Лука отнюдь не испортил, работал достаточно уверенно, а на 78' хорошо разогнал атаку по левому флангу, но Аугустыняк запорол момент, в котором должен был забивать.
Придётся теперь и дальше смотреть Урал..)
Времени он получил много- с 58', исполнял центрального полузащитника бокс2бокс,
так что в Е-бурге, похоже, намерены ему доверять.
Обедни Лука отнюдь не испортил, работал достаточно уверенно, а на 78' хорошо разогнал атаку по левому флангу, но Аугустыняк запорол момент, в котором должен был забивать.
Придётся теперь и дальше смотреть Урал..)
Это же не герой россии кодыров, чтобы взять и вот так свет начать економить.
Здесь вам не там :))
Это же не герой россии кодыров, чтобы взять и вот так свет начать економить.
Здесь вам не там :))
Если не брешут - пусть с Тамбовом где-то там бегают.
Если не брешут - пусть с Тамбовом где-то там бегают.