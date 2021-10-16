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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Ливерпуль
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Бернли
Норвич Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон - Лидс
Брентфорд - Челси

Протокол матча Лестер Сити против Манчестер Юнайтед

Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 4:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
4 : 2
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 281 - 517
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2
Средний возраст: 27.3 - 27.2
Средний рост: 182.8 - 186.6
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Кинг Пауэр
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    31' (1:1) Тилеманс Юри (8) (Ихеаначо Келечи (14))
     
    73' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Перес Айосе (17) вышел на поле
     
    77' Ихеаначо Келечи (14) уходит с поля, Дака Патсон (29) вышел на поле
     
    78' (2:1) Союнджу Чаглар (4) (Перес Айосе (17))
     
    83' (3:2) Варди Джейми (9) (Перес Айосе (17))
     
    88' Эванс Джонни (6) уходит с поля, Вестергор Янник (23) вышел на поле
     
    90+1' (4:2) Дака Патсон (29)
     
    19' (0:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Фернандеш Бруну (18))
     
    52' Линделеф Виктор (2)
     
    65' Санчо Джейдон (25) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (10) вышел на поле
     
    2
    80' Матич Неманья (31) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
    80' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Лингард Джесси (14) вышел на поле
     
    82' (2:2) Рэшфорд Маркус (10) (Линделеф Виктор (2))
     
    85' Ван-Биссака Аарон (29)
     
    86' Погба Поль (6)
    Голы
    19’ 0:1 Гринвуд Мэйсон
    ассистент Фернандеш Бруну
    Тилеманс Юри
    ассистент Ихеаначо Келечи     		1:1 31’
    Союнджу Чаглар
    ассистент Перес Айосе     		2:1 78’
    82’ 2:2 Рэшфорд Маркус
    ассистент Линделеф Виктор
    Варди Джейми
    ассистент Перес Айосе     		3:2 83’
    Дака Патсон 4:2 90+1’
    Наказания
    52’ Линделеф Виктор
    85’ Ван-Биссака Аарон
    86’ Погба Поль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Рэшфорд Маркус Санчо Джейдон
    Перес Айосе Мэддисон Джеймс 73’
    Дака Патсон Ихеаначо Келечи 77’
    80’ МакТоминэй Скотт Матич Неманья
    80’ Лингард Джесси Гринвуд Мэйсон
    Вестергор Янник Эванс Джонни 88’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 18
    		11 Удары в створ 6
    		5 Фолы 17
    		4 Угловые 3
    		2 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		4 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Куман тренер уровня Ливерпуля
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ League1 (раскрыть)
    вчера в 21:43
    АХАХАХАХА

    Порту - Юве, ни одного полезного действия от Рона за 2 игры.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
    вчера в 21:30
    на Кумана?
    Mi6
    Mi6
    вчера в 21:19
    Красавцы
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    вчера в 21:04
    Менять Сульшера пора
    Per4ick
    Per4ick ответ Томас Сойер (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:46
    да пофиг любить и ненавидить его будут и после окончания карьеры как и месси дело не в этом а в том что мю ни одного уверенного матча провести не может все так или иначе на соплях или валидол. сульшер не станет топ тренером надо было брать конте или зидана пока они свободные
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Томас Сойер (раскрыть)
    вчера в 20:43
    О каком прессинг, если каждый играет в этой команде от балды, сам за себя и личную статистику!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:37
    Сульшер кредит доверия уже исчерпал, пора выгонять, команда играет только на индивидуальном мастерстве.
    League1
    League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 20:34
      Томас Сойер
      Томас Сойер ответ Cayman (раскрыть)
      вчера в 20:31, ред.
      Это Ваше субъективное мнение. Просто у Вас неприязнь к этому игроку. По мимо пенок у него с игры не мало голов. В 36 лет так играть не всем дано.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 20:29
      Против Катара, Люксембурга Лев Толстой, а против Лестера......? Штамповать голы с пенальти против Люксембурга и рвать на себе футболку - это ему по душе 😀
      Per4ick
      Per4ick
      вчера в 20:28
      а у Мю вообще была хоть одна уверенная победа в сезоне? ну Ньюкасл вроде и все. все остальные матчи или вымученная победа или ничья или заслуженное поражение, неужели МЮ это все заслуша Сафа? что после него все резком рухнуло и МЮ стал середняком? тогда получается шотландец лучший тренер в истории футбола
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
      вчера в 20:24
      Это ты про Месси?
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 20:23
      Роналду не помог МЮ. Все силы оставил с Люксембургом
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      вчера в 20:20
      Сульшер ещё не слишком много очков потерял, рано увольнять.
      88_DEIVID
      88_DEIVID ответ League1 (раскрыть)
      вчера в 20:14
      Так с себя бы начал.
      League1
      League1 ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
      вчера в 20:08, ред.
      Поплачь, поплачь от счастья. Используй свой момент. Счастье переменчиво. Сегодня ты счастлив чьим-то неудачам. А вчера сегодня и завтра кто-то радуются неудачам твоим.
      olba
      olba ответ League1 (раскрыть)
      вчера в 20:08
      Просто расстроился, понятно. Причем тут Месси? Ха ха ))))
      dzvinka
      dzvinka ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 20:05
      роналду явно на за этим приходил,
      где пенки, мать его, где пенки?! кричит он в истерике...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:05
      Блин, нам ещё этот Лестер возить
      LaFur1aRoja
      LaFur1aRoja
      вчера в 20:03
      Не расстраивайся Роналду, впереди ещё будут матчи с Андорами и Люксембургами.
      TVR 1
      TVR 1
      вчера в 20:00
      Когда уже до владельцев МЮ дойдёт что Оле не уровень клуба.
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 20:00
      почему так долго боссы МЮ терпят этого Сульшера
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 19:59, ред.
      Рон попал в Команду где каждый играет в свой футбол! Оле выводит ребят, мол ну давайте
      Ребятата: А как?!
      Оле: А как получится!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 19:56
      Довели Старика!!!
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      вчера в 19:51
      Бедный Роналду, все силы оставил на легендарный хет-трик в матче с Люксембургом.
      протон
      протон
      вчера в 19:39
      Как же похорошел Манчестер при Роналду:))
      sten312
      sten312
      вчера в 19:37
      Жаль,что Лестер не Люксембург,а то бы Христина свою треху положил.Молодец против овец.....
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 19:35
      молодцы лисы, с победой! рад за Роджерса - толковый тренер
      allemz
      allemz
      вчера в 19:29, ред.
      Лестер на классе раскатал, не напрягаясь, ибо не нужно, скоро игра с более высококлассным Спартаком в ЛЕ
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