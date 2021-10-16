Лестер Сити

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Но отдадим должное что всё же старался,хотя ничего не получалось, он был отрезан и отдан на расстерзание защитников. А вот к защите МЮ большие вопросы. В частности к 4 голу, мяч просто со штрафного закатили в пустые ворота, поздравим афро-француза с красивым ассистом.
Ну а Лисы, просто задавили МЮ, а во втором тайме вообще не давали передышки. Возможно эта победа их вдохновит и команда вернётся в свою любимую большую четвёрку.
Но отдадим должное что всё же старался,хотя ничего не получалось, он был отрезан и отдан на расстерзание защитников. А вот к защите МЮ большие вопросы. В частности к 4 голу, мяч просто со штрафного закатили в пустые ворота, поздравим афро-француза с красивым ассистом.
Ну а Лисы, просто задавили МЮ, а во втором тайме вообще не давали передышки. Возможно эта победа их вдохновит и команда вернётся в свою любимую большую четвёрку.