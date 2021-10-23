Брайтон энд Хоув Альбион

В 1 Санчес Роберт Голов пропущено: 4 Отборы: 1 Спасений: 8 Пасы: 68 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

З 33 Берн Дэн Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 57

З 34 Вельтман Йоэл Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 96

З 5 Данк Льюис Фолов совершено: 1 Блоки: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

П 3 Кукурелья Марк Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

П 13 Гросс Паскаль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 72

П 14 Лаллана Адам Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

П 20 Марч Соломон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

П 15 Модер Якуб Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

Н 9 Мопе Нил Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 58

Н 11 Троссард Леандро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 23 Стил Джейсон

З 24 Даффи Шейн

З 2 Лемпти Тарик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 39

З 4 Уэбстер Адам

П 8 Биссума Ив

П 10 МакАлистер Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

П 12 Мвепу Энок Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 38

П 30 Ричардс Тайлор

Н 7 Коннолли Аарон

Пропускают

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 27.09.21 , с ним 4 из 15 очков в нац. чемпионате Альзате Стивен (Н) - Травма лодыжки