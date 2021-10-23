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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити
Челси - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед
Эвертон - Уотфорд
Лидс - Вулверхэмптон
Саутгемптон - Бернли

Протокол матча Брайтон энд Хоув Альбион против Манчестер Сити

Брайтон энд Хоув Альбион Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион 1:4 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 4
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 134 - 673
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.1
Средний возраст: 26.9 - 26.5
Средний рост: 182.5 - 180.9
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 9 тур
Стадион Амекс (Брайтон)
Брайтон энд Хоув Альбион Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион 1:4 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
95:22
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.015.061.42
Фонбет 7.20 4.80 1.42
BetBoom 7.98 4.88 1.42
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    57' Берн Дэн (33) уходит с поля, Лемпти Тарик (2) вышел на поле
     
    58' Мопе Нил (9) уходит с поля, Мвепу Энок (12) вышел на поле
     
    63' Модер Якуб (15)
     
    70' Лаллана Адам (14)
     
    72' Гросс Паскаль (13) уходит с поля, МакАлистер Алексис (10) вышел на поле
     
    81' (1:3) МакАлистер Алексис (10)
     
    13' (0:1) Гюндоган Илкай (8) (Силва Бернарду (20))
     
    22' Уокер Кайл (2)
     
    28' (0:2) Фоден Фил (47) (Грилиш Джек (10))
     
    31' (0:3) Фоден Фил (47) (Жезус Габриэл (9))
     
    60' Канселу Жоау (27)
     
    75' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
     
    77' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Де Брюйне Кевин (17) вышел на поле
     
    84' Эдерсон (31)
     
    87' Жезус Габриэл (9) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
     
    90+5' (1:4) Марез Рияд (26) (Фоден Фил (47))
    Голы
    13’ 0:1 Гюндоган Илкай
    ассистент Силва Бернарду
    28’ 0:2 Фоден Фил
    ассистент Грилиш Джек
    31’ 0:3 Фоден Фил
    ассистент Жезус Габриэл
    МакАлистер Алексис 1:3(П) 81’
    90+5’ 1:4 Марез Рияд
    ассистент Фоден Фил
    Наказания
    22’ Уокер Кайл
    60’ Канселу Жоау
    Модер Якуб 63’
    Лаллана Адам 70’
    84’ Эдерсон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лемпти Тарик Берн Дэн 57’
    Мвепу Энок Мопе Нил 58’
    МакАлистер Алексис Гросс Паскаль 72’
    75’ Фернандиньо Гюндоган Илкай
    77’ Де Брюйне Кевин Грилиш Джек
    87’ Марез Рияд Жезус Габриэл
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 23
    		5 Удары в створ 13
    		10 Фолы 6
    		7 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		48% Владение мячом 52%
    		8 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 22:25
    Слабо сыграла команда Гвардиолы
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:26
    Сити с победой!!))
    В первом тайме шикарно играли, забили 3 мяча и ничего не дали создать Брайтону. А во втором просто бросили играть почему-то!!! И только после пропущенного гола с пенальти, который нельзя было назначать, мс проснулся, забрал мяч себе и забил четвертый гол!))
    P.s.: Комментаторов на окко противно слушать было...
    allemz
    allemz
    вчера в 21:25
    Откровенно убогий второй тайм, опустили руки после 3-0. Брайтон нормально повозил МС
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 21:16
    Один из самых худших таймов Манчестер Сити за последние лет 5...
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 20:24, ред.
    Интереснее был Тотал больше 2,5 за 1,8 кафа. Уже прошёл) можно и на больше 4,5 смело заряжать.
    allemz
    allemz
    вчера в 20:06
    Жезус божина в созидании и завершении уже на протяжении нескольких матчей, как же он круто поработал над собой по сравнению с невыразительным прошлым сезоном, когда они со Стерлингом просто тупили и не знали, что делать с мячом. Обретай стабильность!
    DEIVID_555
    DEIVID_555
    вчера в 19:56
    Лысина Пепа! скажи

    Да всю правду доложи:

    Я ль на свете всех милее,

    Всех румяней и белее?»

    И Грилишу лысина в ответ:

    «Ты, конечно, спору нет;

    Ты, Джек, всех милее,

    Всех румяней и белее».
    allemz
    allemz
    вчера в 19:46
    Гюндо после неприятной травмы вернулся и через 13 мин голешник оформил. Чутье прокачал, как-никак лучший бомбардир МС в прошлом сезоне))
    allemz
    allemz
    вчера в 19:22
    Брайтон на 4 месте с 1 поражением как и МС на 3 позиции. Чайки на ходу и легкой прогулки здесь не будет. Конечно же, удачи МС
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:25
    Сити даже не вспотеет. 4:0
    УЕСКА
    УЕСКА Победа гостей всухую - да
    вчера в 13:43
    За последние 10 матчей между клубами Ман Сити выиграл 8 раз, причем 6 побед горожанами были одержаны всухую. Скорее всего так будет и на этот раз. Команда Гвардиолы забьет 2 или 3 мяча. Хозяевам ответить будет нечем.
    shlomo2
    shlomo2 победа гостей
    вчера в 13:08
    Брайтон будет кусаться и просто так не сдаться, по этому МС будет не легко в гостях ну победу они не упустят, я считаю что МС победит и будет тм но без риска предлогаю вам взять победу гостей за кф 1.40
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше гостей (1.5)
    вчера в 11:07
    "Брайтон" стал заметно стабильнее по сравнению с прошлым сезоном. Команда Грэма Поттера больше не плетется в конце таблицы, а после восьми туров расположилась на пятой позиции. Отставание от лидера всего ничего – четыре очка. А от "Манчестер Сити" "Брайтон" и вовсе отделяют два очка. Но как показывают последние матчи, команде Поттера еще рано замахиваться на высокие позиции. Три ничьи подряд с командами, которые идут внизу турнирной таблицы. "Брайтон" сыграл вничью с "Арсеналом" и "Норвичем", едва не проиграл "Кристал Пэлас".

    "Манчестер Сити" остается в отличной форме. После ничьи с "Ливерпулем" команда Гвардиолы выиграла 2:0 у "Бернли" и разгромила 5:1 "Брюгге" в Лиге чемпионов. Как бы ни прогрессировал "Брайтон", тем не менее, у команды по-прежнему страдает реализация. Что и вылилось в потерю очков в последних трех турах. И, если в этих трех матчах удалось избежать поражений, то команда уровня "Манчестер Сити" никаких поблажек не даст. А значит, хозяев ждет второе поражение в чемпионате.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 11:01
    Че то Брайтонская машинка в последних двух играх решила за сушится, но с Сити тут такое не проконает, те ребята очень имеют класс играть в нападении, и будут забивать, а в ответку как по мне Брайтон всегда может дать одним голом! обе забьют тут поставлю, опасно! но верится мне, а так Сити если не покажет слив то победа однозначно за ними.
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