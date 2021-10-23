Брайтон энд Хоув Альбион

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В первом тайме шикарно играли, забили 3 мяча и ничего не дали создать Брайтону. А во втором просто бросили играть почему-то!!! И только после пропущенного гола с пенальти, который нельзя было назначать, мс проснулся, забрал мяч себе и забил четвертый гол!))
P.s.: Комментаторов на окко противно слушать было...
В первом тайме шикарно играли, забили 3 мяча и ничего не дали создать Брайтону. А во втором просто бросили играть почему-то!!! И только после пропущенного гола с пенальти, который нельзя было назначать, мс проснулся, забрал мяч себе и забил четвертый гол!))
P.s.: Комментаторов на окко противно слушать было...
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И Грилишу лысина в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, Джек, всех милее,
Всех румяней и белее».
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И Грилишу лысина в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, Джек, всех милее,
Всех румяней и белее».
"Манчестер Сити" остается в отличной форме. После ничьи с "Ливерпулем" команда Гвардиолы выиграла 2:0 у "Бернли" и разгромила 5:1 "Брюгге" в Лиге чемпионов. Как бы ни прогрессировал "Брайтон", тем не менее, у команды по-прежнему страдает реализация. Что и вылилось в потерю очков в последних трех турах. И, если в этих трех матчах удалось избежать поражений, то команда уровня "Манчестер Сити" никаких поблажек не даст. А значит, хозяев ждет второе поражение в чемпионате.
"Манчестер Сити" остается в отличной форме. После ничьи с "Ливерпулем" команда Гвардиолы выиграла 2:0 у "Бернли" и разгромила 5:1 "Брюгге" в Лиге чемпионов. Как бы ни прогрессировал "Брайтон", тем не менее, у команды по-прежнему страдает реализация. Что и вылилось в потерю очков в последних трех турах. И, если в этих трех матчах удалось избежать поражений, то команда уровня "Манчестер Сити" никаких поблажек не даст. А значит, хозяев ждет второе поражение в чемпионате.