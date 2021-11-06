В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 106 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 70 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 84

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 71

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 90 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 11 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 66

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 23 Куасси Нианзу Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

З 5 Павар Бенжамен

З 3 Ричардс Омар

З 44 Станишич Йосип

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 19

П 24 Толиссо Корентен Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 19