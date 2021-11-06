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Тем не менее, в этом сезоне баварцы уже не раз демонстрировали уязвимости своей системы, воспользоваться ими могут далеко не все, но "Фрайбург" исторически один из самых неудобных соперников, которому для сенсации обычно не хватает малого. Гости до сих пор никому не проиграли в чемпионате, у них лучшая оборона лиги и сбалансированное нападение.
В последнем матче с "Баварией" Брайсгау не проиграл, но в Мюнхене им всегда труднее. Хозяева точно не устроят очередное голевое шоу с разгромом и пропустят минимум раз, но все-таки в сенсацию пока не верится.
Тем не менее, в этом сезоне баварцы уже не раз демонстрировали уязвимости своей системы, воспользоваться ими могут далеко не все, но "Фрайбург" исторически один из самых неудобных соперников, которому для сенсации обычно не хватает малого. Гости до сих пор никому не проиграли в чемпионате, у них лучшая оборона лиги и сбалансированное нападение.
В последнем матче с "Баварией" Брайсгау не проиграл, но в Мюнхене им всегда труднее. Хозяева точно не устроят очередное голевое шоу с разгромом и пропустят минимум раз, но все-таки в сенсацию пока не верится.