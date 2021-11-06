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Бавария - Фрайбург
Вольфсбург - Аугсбург
Штутгарт - Арминия
Бохум - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Боруссия

Протокол матча Бавария против Фрайбург

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 2:1 Логотип футбольный клуб Фрайбург Фрайбург
Бавария
2 : 1
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 593 - 78.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 2.2
Средний возраст: 27 - 26.6
Средний рост: 185.3 - 184.4
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Серия побед: 2 - 3
Фрайбург
Германия. Бундеслига 2021/2022, 11 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 2:1 Логотип футбольный клуб Фрайбург Фрайбург
90:20
Бавария
Фрайбург
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.198.0316.17
Фонбет 1.18 8.00 14.00
Мелбет 1.20 8.80 15.00
1XBET 1.18 9.00 16.00
BetBoom 1.16 8.21 15.82
    Еще
     
    30' (1:0) Горецка Леон (8) (Мюллер Томас (25))
     
    66' Коман Кингсли (11) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    2
    71' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
    71' Горецка Леон (8) уходит с поля, Толиссо Корентен (24) вышел на поле
     
    75' (2:0) Левандовски Роберт (9) (Сане Лерой (10))
     
    2
    84' Эрнандес Люка (21) уходит с поля, Куасси Нианзу (23) вышел на поле
    84' Сане Лерой (10) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
     
    59' Чжон Ву-Ен (29) уходит с поля, Шаде Кевин (20) вышел на поле
     
    73' Эггештайн Максимилиан (8) уходит с поля, Хаберер Яник (19) вышел на поле
     
    2
    80' Гульде Мануэль (5) уходит с поля, Демирович Эрмедин (11) вышел на поле
    80' Кюблер Лукас (17) уходит с поля, Сильдиллия Килианн (25) вышел на поле
     
    90+3' (2:1) Хаберер Яник (19)
    Голы
    Горецка Леон
    ассистент Мюллер Томас     		1:0 30’
    Левандовски Роберт
    ассистент Сане Лерой     		2:0 75’
    90+3’ 2:1 Хаберер Яник
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Шаде Кевин Чжон Ву-Ен
    Гнабри Серж Коман Кингсли 66’
    Мусиала Джамал Мюллер Томас 71’
    Толиссо Корентен Горецка Леон 71’
    73’ Хаберер Яник Эггештайн Максимилиан
    80’ Демирович Эрмедин Гульде Мануэль
    80’ Сильдиллия Килианн Кюблер Лукас
    Куасси Нианзу Эрнандес Люка 84’
    Чупо-Мотинг Эрик Сане Лерой 84’
    Статистика
    		 29 Удары по воротам 13
    		11 Удары в створ 3
    		5 Фолы 13
    		6 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 9
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    Все комментарии
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 20:30
    В этой игре мало забили.
    vova505
    vova505
    вчера в 19:29
    Жаль, что Бавария в конце пропустила. Но ничего. Победили в очередной раз и хорошо :)
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 19:19
    Левандовски лучший бомбардир в Бундеслиге и ЛЧ , выигрывает трофеи , но ЗМ отдадим аргентинскому гному .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен Обе забьют в 1-м тайме и хотя бы одна не забьет во 2-м
    вчера в 17:08
    Вот с первого взгляда вывеска матча так себе. Но если взглянуть на таблицу, то увидим, что Фрайбург идёт без поражений, меньше всех пропускает. Да ещё еврокубки у Баварии. Забьют обе...
    УЕСКА
    УЕСКА Тайм/матч - ничья/хозяева
    вчера в 15:20
    Что то букмекеры совсем не верят во Фрайбург а ведь встречаются лидеры Бундеслиги. Фрайбург еще ни разу не проиграл в этом сезоне и меньше всех пропускает в Германии, просто так победу он не отдаст. Баварии придется попотеть.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
    вчера в 12:28
    Самый интересный матч тура, которому, скорее всего, удастся избежать статуса переоцененного. "Бавария" фаворит во многих аспектах и, когда она показывает подобную игру, то несмотря на уровень соперника, общий итог матчей не дарит дополнительных интриг. Часто все скатывается в обычные вопросы – пропустит ли "Бавария" и сколько, а также, выиграет ли крупно.

    Тем не менее, в этом сезоне баварцы уже не раз демонстрировали уязвимости своей системы, воспользоваться ими могут далеко не все, но "Фрайбург" исторически один из самых неудобных соперников, которому для сенсации обычно не хватает малого. Гости до сих пор никому не проиграли в чемпионате, у них лучшая оборона лиги и сбалансированное нападение.

    В последнем матче с "Баварией" Брайсгау не проиграл, но в Мюнхене им всегда труднее. Хозяева точно не устроят очередное голевое шоу с разгромом и пропустят минимум раз, но все-таки в сенсацию пока не верится.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 12:22
    Фрайбург потихоньку начинает становится топ клубом. Они не проигрывают уже 10 матчей, включая матчи с Боруссией Д, Вольфсбургом и Лейпцигом. Причём только с Лейпцигом была ничья. Ну а Бавария, впрочем как обычно, на первом месте, но их догоняет Боруссия и неподалеку сам Фрайбург! Обе команды умеют забивать, поэтому ожидаю много голов, но Бавария любит оступаться в чемпионате на таких соперниках, плюсом идёт ещё не то чтобы тяжёлый, но не лёгкий матч в еврокубках с Бенфикой позади.
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