Карпина удивила ситуация с попыткой похищения Мостового

10 ноября 2025, 17:40

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» и сборной России удивился попытке похищения полузащитника петербургского «Зенита» . Такое мнение журналистам высказал Карпин.

«Я узнал после матча с „Динамо“. Конечно, удивило», — сказал Карпин.

По данным собеседников в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.