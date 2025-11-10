Карпина удивила ситуация с попыткой похищения Мостового

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» и сборной России Валерий Карпин удивился попытке похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Такое мнение журналистам высказал Карпин.
«Я узнал после матча с „Динамо“. Конечно, удивило», — сказал Карпин.
По данным собеседников в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.
