Карпина удивила ситуация с попыткой похищения Мостового

10 ноября 2025, 17:40

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» и сборной России Валерий Карпин удивился попытке похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Такое мнение журналистам высказал Карпин.

«Я узнал после матча с „Динамо“. Конечно, удивило», — сказал Карпин.

По данным собеседников в правоохранительных органах, вечером 23 октября злоумышленники попытались похитить Мостового. Футболист смог отбиться и убежать от нападавших, после чего те скрылись на машине. Позднее они были задержаны.

ABir
ABir
10 ноября 2025 в 22:29
Надо было попробовать украсть Артема Дзюбу и у них были бы проблемы, как у похитителей из рассказа О`Генри « Вождь краснокожих».
RomM84
RomM84
10 ноября 2025 в 20:13
Так и сказал кому он там нужен? Удивительно
Bad Listener
Bad Listener ответ adekvat (раскрыть)
10 ноября 2025 в 18:21
А я давно уже понял - у нас есть тренера которые против своих команд играют, Станкович вот из таких, Валера тоже походу судя по результатам
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
10 ноября 2025 в 18:21, ред.
....самое главное,Карпа не удивляет ситуация в "Динамо"....!
Тоесть,вот совсем никак!!!!
adekvat
adekvat
10 ноября 2025 в 17:59
Меня удивило что он это узнал после матча с Динамо,
