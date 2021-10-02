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Торино - Ювентус
Салернитана - Дженоа
Сассуоло - Интер

Протокол матча Торино против Ювентус

Торино Логотип футбольный клуб Торино (Турин) 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Торино
0 : 1
завершен
02 октября 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 77.8 - 351.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 1.3
Средний возраст: 23.6 - 26.6
Средний рост: 185.1 - 184.9
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-4-2-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 3
Ювентус
Италия. Серия А 2021/2022, 7 тур
Стадион Стадио Олимпико
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.793.611.86
Фонбет 4.80 3.65 1.80
Мелбет 4.78 3.39 1.90
1XBET 4.68 3.42 1.96
BetBoom 4.50 3.26 1.96
    Еще
     
    56' Санабрия Антонио (19)
     
    62' Лукич Саша (10)
     
    3
    65' Мандрагора Роландо (38)
    65' Айна Ола (34) уходит с поля, Ансальди Кристиан (15) вышел на поле
    65' Лукич Саша (10) уходит с поля, Линетти Кароль (77) вышел на поле
     
    76' Санабрия Антонио (19) уходит с поля, Базелли Даниэле (8) вышел на поле
     
    84' Брекало Йосип (14) уходит с поля, Ринкон Томас (88) вышел на поле
     
    46' Кин Моизе (18) уходит с поля, Куадрадо Хуан (11) вышел на поле
     
    80' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    82' Кьеллини Джорджо (3)
     
    86' (0:1) Локателли Мануэль (27) (Кьеза Федерико (22))
     
    89' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Жорже Кайо (21) вышел на поле
    Голы
    86’ 0:1 Локателли Мануэль
    ассистент Кьеза Федерико
    Наказания
    Санабрия Антонио 56’
    Лукич Саша 62’
    Мандрагора Роландо 65’
    82’ Кьеллини Джорджо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Куадрадо Хуан Кин Моизе
    Ансальди Кристиан Айна Ола 65’
    Линетти Кароль Лукич Саша 65’
    Базелли Даниэле Санабрия Антонио 76’
    80’ Кулусевски Деян Бернардески Федерико
    Ринкон Томас Брекало Йосип 84’
    89’ Жорже Кайо Кьеза Федерико
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		20 Фолы 14
    		4 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    ABir
    ABir
    вчера в 01:31
    Старая сеньора ещё покуролесить, даже без КР
    sir_Alex
    sir_Alex
    02 октября в 23:20
    Очень нужная победа.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    02 октября в 23:08, ред.
    А Князь еще и за Спартак который?)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    02 октября в 23:05
    Берите в Барселоне материал)) на более лучших денег не хватит у Ювентуса. Сегодня Грилиши стоят 100 + лямов
    протон
    протон
    02 октября в 22:54
    Будет традиционно сложная игра, во-первых Челси отнял много сил, во-вторых для Торино это один из двух главных матчей сезона, ну и в третьих Юрич очень неудобный для Юве тренер, его Верона попила нам крови, надеюсь на скромные 0-1, Forza Juve!
    Муслим90
    Муслим90
    02 октября в 21:43
    Хоть Ювентус сегодня порадовал. Было ощущение что в концовке забьем))
    adrianes
    adrianes
    02 октября в 21:36
    узнаю почерк Аллегри
    Bom Bom
    Bom Bom
    02 октября в 21:32
    Есть победа в дерби и положительная разница забитых-пропущенных) Вновь триумф с любимым счетом для Макса.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    02 октября в 21:31
      FERIS
      FERIS
      02 октября в 21:19
      Ювентус с победой!
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      02 октября в 21:18
      если бы не щесны были бы,а пока рано)
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь
      02 октября в 21:15
      Вот вам и Аллегри. Пусть и перестраховывается и излишне закрывается, но есть результат. Дайте ему материал более качественный, а не Манекени и Кинов и Артуров с Бедакурами и он в атаку поиграет.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      02 октября в 21:13
      Спасибо. Но ещё о гонке говорить преждевременно. Теперь от нас самих зависит лишь половина.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
      02 октября в 21:12
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        02 октября в 21:09
        Туринских с победой)
        Ну вот уже Юве в чемпионской гонке.
        Встали на победные рельсы
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
        02 октября в 21:07
        С победой.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь
        02 октября в 21:05
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
          02 октября в 21:04
          Быки выхватили по делом. Нечего перед матчам оскорбительные банеры вывешивать.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          02 октября в 21:03
          Дерби есть дерби
          BagioR
          BagioR
          02 октября в 20:59
          С победой Ювентини. Очень нужная победа. После Сарри и Пирло оптимизм прибавился.
          juvenale
          juvenale
          02 октября в 20:57
          Дерби получилось что надо!
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          02 октября в 20:56
          Гроссмейстерское время для гола. Браво. Сопернику не оставили времени вернутся в игру.
          Всех с победой в матче, который многие и я в том числе считали простым. Юрич не пальцем деланный)
          Vad Gushin
          Vad Gushin
          02 октября в 20:48, ред.
          Локателли показал этим псевдо атакерам, Рабьо с Маккени, как надо бить по воротам
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          02 октября в 20:47
          Валери и Довери сосаить и сосаить. Аха-ха)
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          02 октября в 20:46
          ДААААААААААААААААА!!!!!!!!!
          Локоть красава
          Vad Gushin
          Vad Gushin ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          02 октября в 20:33
          А кого вместо шотландского негра? Нет же приличных игроков на лавке
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          02 октября в 20:21
            Vad Gushin
            Vad Gushin ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
            02 октября в 20:11
            Осталось одно. Нет, два, не забудем Рабьо. Или три, с учетом Бернардески?
            Вернувшийся_Князь
            Вернувшийся_Князь
            02 октября в 20:05
            Отлично. Убрали Кина. Теперь Кьеза пойдёт в атаку. Ещё бы Маккени убрать и шоколадно будет.
            Вернувшийся_Князь
            Вернувшийся_Князь
            02 октября в 19:49
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