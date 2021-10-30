|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Меньше скепсиса, дружище. Закат меняет рассвет и наоборот. Зебра это черные и белые полосы. Титулов за последнее десятилетие выиграли столько, что пару тройку сезонов и перезарядится можно. В этом году правда перезарядились холостыми, но напугать смогли только ромку и интер😂😂😂
Меньше скепсиса, дружище. Закат меняет рассвет и наоборот. Зебра это черные и белые полосы. Титулов за последнее десятилетие выиграли столько, что пару тройку сезонов и перезарядится можно. В этом году правда перезарядились холостыми, но напугать смогли только ромку и интер😂😂😂
Без Клаудиньо и Вендела....
Что ж с ними Зенит сделает....
Страшно представить...
Без Клаудиньо и Вендела....
Что ж с ними Зенит сделает....
Страшно представить...
Месси итак тянул сколько мог Барсу, и позорные поражения принимал достойно, а не в истерике уезжал, но так сложились обстоятельства. Кстати, он и в ЛЧ очень удачно играет против клубов из АПЛ, он им больше всех забил. Переходи в АПЛ играл бы в удовольствие.
Месси итак тянул сколько мог Барсу, и позорные поражения принимал достойно, а не в истерике уезжал, но так сложились обстоятельства. Кстати, он и в ЛЧ очень удачно играет против клубов из АПЛ, он им больше всех забил. Переходи в АПЛ играл бы в удовольствие.
А дохлый Ювентус разобрал "чемпиона" Европы и будущего чемпиона опл.)
А дохлый Ювентус разобрал "чемпиона" Европы и будущего чемпиона опл.)
то далеко не каждый способен. Месси вообще халявщик,перешёл в заведомо чемпионский клуб Франции.Чего же в АПЛ не пошёл? да потому что понимал,что мимоходом втопчут в газон и рефери даже такое не заметит. В АПЛе надо биться в конвульсиях,что бы что-то роджить,а в ПСЖ всё на блюдце поднесут и пеналь на точку установят.Бросил Барсу в трудную минуту,а ведь мог играть бесплатно,как хотелось Лапорте.Месси и Роналду одни и те же яйца с разных ракурсов.
то далеко не каждый способен. Месси вообще халявщик,перешёл в заведомо чемпионский клуб Франции.Чего же в АПЛ не пошёл? да потому что понимал,что мимоходом втопчут в газон и рефери даже такое не заметит. В АПЛе надо биться в конвульсиях,что бы что-то роджить,а в ПСЖ всё на блюдце поднесут и пеналь на точку установят.Бросил Барсу в трудную минуту,а ведь мог играть бесплатно,как хотелось Лапорте.Месси и Роналду одни и те же яйца с разных ракурсов.
Сколько он уже наколотил голов?
Ну а туринским терпения.. после побед, опять наступила чёрная полоса.
Команда сейчас строится, тут нужно время.
Сколько он уже наколотил голов?
Ну а туринским терпения.. после побед, опять наступила чёрная полоса.
Команда сейчас строится, тут нужно время.
Некогда стабильный клуб сериала теперь вынужден перестроиться и возвращать свою игру.
Некогда стабильный клуб сериала теперь вынужден перестроиться и возвращать свою игру.
В общем каким то чдом подтянулись к ЛЧ,а теперь снова в зону ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИИ.
В общем каким то чдом подтянулись к ЛЧ,а теперь снова в зону ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИИ.