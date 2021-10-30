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Верона - Ювентус
Аталанта - Лацио
Торино - Сампдория

Протокол матча Верона против Ювентус

Верона Логотип футбольный клуб Верона 2:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Верона
2 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 64.4 - 270.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 1.5
Средний возраст: 27.6 - 29.6
Средний рост: 183.8 - 184.4
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-4-2
Ювентус
Италия. Серия А 2021/2022, 11 тур
Стадион Марко Антонио Бентегоди
Верона Логотип футбольный клуб Верона 2:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
90:57
Верона
Ювентус
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.253.831.89
Фонбет 4.00 3.75 1.87
Мелбет 4.75 3.71 1.82
1XBET 4.18 3.82 1.94
BetBoom 4.65 3.61 1.83
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    11' (1:0) Симеоне Джованни (99)
     
    14' (2:0) Симеоне Джованни (99) (Лазович Дарко (8))
     
    27' Лазович Дарко (8)
     
    57' Казале Николо (16)
     
    61' Фараони Давиде (5)
     
    2
    67' Лазович Дарко (8) уходит с поля, Шутало Бошко (31) вышел на поле
    67' Казале Николо (16) уходит с поля, Чеккерини Федерико (17) вышел на поле
     
    75' Тамез Адриен (61) уходит с поля, Бесса Даниэль (24) вышел на поле
     
    76' Гюнтер Корай (21)
     
    83' Симеоне Джованни (99) уходит с поля, Калинич Никола (9) вышел на поле
     
    29' Данило (6)
     
    2
    57' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Локателли Мануэль (27) вышел на поле
    57' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    61' Мело Артур (5)
     
    2
    69' Куадрадо Хуан (11) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    69' Мело Артур (5) уходит с поля, Бернардески Федерико (20) вышел на поле
     
    77' Мората Альваро (9)
     
    80' (2:1) МакКенни Уэстон (14) (Данило (6))
     
    82' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Пеллегрини Лука (17) вышел на поле
    Голы
    Симеоне Джованни 1:0 11’
    Симеоне Джованни
    ассистент Лазович Дарко     		2:0 14’
    80’ 2:1 МакКенни Уэстон
    ассистент Данило
    Наказания
    Лазович Дарко 27’
    29’ Данило
    Казале Николо 57’
    Фараони Давиде 61’
    61’ Мело Артур
    Гюнтер Корай 76’
    77’ Мората Альваро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Локателли Мануэль Бентанкур Родриго
    57’ МакКенни Уэстон Рабьо Адриен
    Шутало Бошко Лазович Дарко 67’
    Чеккерини Федерико Казале Николо 67’
    69’ Кулусевски Деян Куадрадо Хуан
    69’ Бернардески Федерико Мело Артур
    Бесса Даниэль Тамез Адриен 75’
    82’ Пеллегрини Лука Сандро Алекс
    Калинич Никола Симеоне Джованни 83’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 4
    		22 Фолы 8
    		4 Угловые 1
    		3 Офсайды 0
    		46% Владение мячом 54%
    		3 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:03
      ballak144
      ballak144
      сегодня в 09:30
      Костя приветствую) мы и 7 места перетерпели) к тому что с этим составом поинтереснее играли) посмотрим что дальше будет
      Несдающийся Князь
      Несдающийся Князь ответ Camellot (раскрыть)
      сегодня в 06:26
        Несдающийся Князь
        Несдающийся Князь ответ ballak144 (раскрыть)
        сегодня в 06:24
          Camellot
          Camellot
          сегодня в 06:04
          Пока ю 10 лет выигрывал чемпионат уровня фнл, его босы не замечали что полузащита слабая, кьелини не замечали как он убивал людей на поле, посредственное нападение, кроме криро. Как только великий Интер щелкнул по-иному, убрав с чугунного трона б, чемпионат приобразился, и мы наблюдаем беспомощную команду, просадки в любых линиях. А самое страшное для б, эту команду перестали бояться середняки
          ballak144
          ballak144
          сегодня в 03:31
          Аллегро топ, готов спорить со всеми кто так не считает, не зря его после Юве никуда не брали, поэтому топ аллегри
          амурец
          амурец
          вчера в 23:52
          Да уж
          Imrebellion
          Imrebellion ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          вчера в 23:31
          Смешные дисы про Месси. Будто он не генерит голы, только его команда получает разгромы. Позор что в 34 выбрал ПСЖ, надо было в Юве когда доминировал в чемпе. Не захотел сократить зп до минимума. Всего то надо было за бесплатно играть. Какой ужас. А АПЛ это, очевидно, турнир сверхлюдей.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 23:08
          О..Верона обыграла Юве....
          Без Клаудиньо и Вендела....
          Что ж с ними Зенит сделает....
          Страшно представить...
          Несдающийся Князь
          Несдающийся Князь ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
          вчера в 23:06
          И что там хорошего? 1:2 всяко лучше, чем 1:7. Аха-ха)
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          вчера в 23:00
            VeniaminS
            VeniaminS
            вчера в 22:57
            Верона с победой,Ювентус в яме.
            Несдающийся Князь
            Несдающийся Князь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
            вчера в 22:49
            Кого в опле твоём втопчут? Уровень опла показал переломанный Кьелини, когда сборную опла на колени вместе с Бонуччи поставили. Аха-ха)
            А дохлый Ювентус разобрал "чемпиона" Европы и будущего чемпиона опл.)
            Несдающийся Князь
            Несдающийся Князь ответ allemz IV (раскрыть)
            вчера в 22:47
            Аха-ха), написал тот, чья команда с составом под два миллиарда проиграла клубу уровня серии С. Берите больше Грилишей, они с Макнагетсами поборются)
            allemz IV
            allemz IV
            вчера в 22:40
            Ювентус с убедительным и заслуженным поражением. Машина!
            juvenale
            juvenale
            вчера в 22:02
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
            вчера в 22:01
            то португалец разрушает клуб,то аргентинец - кроме денег ничего перед собой не видит,хотя 4-0 и 2-8,разве что. Роналду хоть забивал мячи,будь то с пеналей или в пустые,а сейчас и на э
            то далеко не каждый способен. Месси вообще халявщик,перешёл в заведомо чемпионский клуб Франции.Чего же в АПЛ не пошёл? да потому что понимал,что мимоходом втопчут в газон и рефери даже такое не заметит. В АПЛе надо биться в конвульсиях,что бы что-то роджить,а в ПСЖ всё на блюдце поднесут и пеналь на точку установят.Бросил Барсу в трудную минуту,а ведь мог играть бесплатно,как хотелось Лапорте.Месси и Роналду одни и те же яйца с разных ракурсов.
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответ BagioR (раскрыть)
            вчера в 21:56
            ещё раз ,ещё раз,ещё много-много раз.
            BagioR
            BagioR
            вчера в 21:53
            Этого больше не повторится говорил Макс после Сассуоло.
            Bensurr
            Bensurr
            вчера в 21:53
            Сын Симеоне отомстил ювентусу за показанные яйца роналду, эх не надо было показывать, вот поэтому фанаты ювентуса винят криша во всех грехах.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец.
            вчера в 21:46
            Сын Диего Семеоне разошёлся не на шутку)
            Сколько он уже наколотил голов?
            Ну а туринским терпения.. после побед, опять наступила чёрная полоса.
            Команда сейчас строится, тут нужно время.
            Брулин
            Брулин
            вчера в 21:46
            Ювентус в этом сезоне треплют все НЕссыкучие команды. Только у Чердака в голове Ювентус в этом сезоне топ, который будет бороться за скудетто
            Agamaga........
            Agamaga........
            вчера в 21:45
            Всё так печально у Ювентуса? Приходят португальцы, которые мнят из себя незаменимых, разрушает игру команды, обычаи и устои клуба ради себя любимых, и уходят под самый конец закрытия окна, в разгар игр.
            Некогда стабильный клуб сериала теперь вынужден перестроиться и возвращать свою игру.
            Абдурахман Джантемиров 1
            Абдурахман Джантемиров 1 ответ juvenale (раскрыть)
            вчера в 21:43
            Де Лигт молод и из него ещё можно защитника сделать, тем более Италия славится оборонительным футболом, впринципи из Маккени тоже можно ещё что-то слепить
            juvenale
            juvenale ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
            вчера в 21:40
            Де лихт видимо так))))
            Абдурахман Джантемиров 1
            Абдурахман Джантемиров 1 ответ juvenale (раскрыть)
            вчера в 21:39
            Бонучи и Кьелини сдали за последний год, а значит нужно подыскивать нового центрдефа. В полузащите полный бардак в виде Рабьё, Бентанкура, Рэмзи, Маккени, Артура. В атаке есть средненький дибала которого впринципи можно оставить и есть Мората которого можно поменять на Симеоне причём с вашей доплатой
            juvenale
            juvenale
            вчера в 21:38
            dimagas2
            dimagas2
            вчера в 21:35, ред.
            Состав зебр просел особенно после прихода всяких днарин типа Рэмзи ,Бетанкуров ,Моратиков итд.
            Тео Джонс
            Тео Джонс
            вчера в 21:35
            Нормально, главное стабильность)))
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый
            вчера в 21:32
            Отсутствие привозчика МДЛигта, повлияло на игру,в итоге вместо одного,пропустили Два. Да и вообще такое впечатление,что Юве как бы не играла,всегда в глухой защите,если бы не бешенный бегунок Квадрадо,придающий хоть какую ту динамику, можно было подумать,что у руля Бердыев.
            В общем каким то чдом подтянулись к ЛЧ,а теперь снова в зону ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИИ.
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