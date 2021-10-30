В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

З 19 Бонуччи Леонардо Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

З 6 Данило Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 96

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 96

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 82

П 30 Бентанкур Родриго Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 58

П 11 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 69

П 5 Мело Артур Фолов заработано: 6 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 69

П 25 Рабьо Адриен Отборы: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 57

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 8 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 36 Перин Маттиа

В 23 Пинсольо Карло

З 4 де Лигт Матийс

З 17 Пеллегрини Лука Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

П 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 27

П 27 Локателли Мануэль Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 39

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 38

Н 20 Бернардески Федерико Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 27

Н 21 Жорже Кайо

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 27.10.21 , с ним 6 из 15 очков в нац. чемпионате Де Шильо Маттиа (З) - Травма колена

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 20.10.21 , с ним 13 из 15 очков в нац. чемпионате Кин Моизе (Н) - Мышечная травма

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 27.10.21 , с ним 15 из 15 очков в нац. чемпионате Кьеза Федерико (Н) - Мышечная травма