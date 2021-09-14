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Честно говоря, не знаю какие высоты хочет покорить МЮ, но коли так играть с аутсайдером группы, то даже на Лигу Европы рассчитывать особо не стоит.
Если МЮ хочет вернуться на былые высоты, то им срочно нужен тренер. Качественный. Ибо состав у Юнайтед один из лучших в мире на данный момент, а они по всем показателям вчистую влетают посредственному клубу.
П.С. Для любителей оправдать неудачи наших клубов стоимостью состава. Янг Бойз - 32 миллиона, МЮ - 521 миллионов играли на поле. 2-1 по счёту. Вот так нужно играть и увеличивать стоимость своего состава, а не влетать всем и оправдываться в стиле "не а что вы хотели, у нас же стоимость состава в пять раз ниже". Браво Янг Бойз!
Честно говоря, не знаю какие высоты хочет покорить МЮ, но коли так играть с аутсайдером группы, то даже на Лигу Европы рассчитывать особо не стоит.
Если МЮ хочет вернуться на былые высоты, то им срочно нужен тренер. Качественный. Ибо состав у Юнайтед один из лучших в мире на данный момент, а они по всем показателям вчистую влетают посредственному клубу.
П.С. Для любителей оправдать неудачи наших клубов стоимостью состава. Янг Бойз - 32 миллиона, МЮ - 521 миллионов играли на поле. 2-1 по счёту. Вот так нужно играть и увеличивать стоимость своего состава, а не влетать всем и оправдываться в стиле "не а что вы хотели, у нас же стоимость состава в пять раз ниже". Браво Янг Бойз!
Он не собирается терять время с теми, кто не в состоянии поднести ему титулы. Бегает из одного клуба в другой.
Он не собирается терять время с теми, кто не в состоянии поднести ему титулы. Бегает из одного клуба в другой.
А вот истеричка сбежит из МЮ.
А вот истеричка сбежит из МЮ.