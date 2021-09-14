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Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Севилья - Ред Булл Зальцбург
Барселона - Бавария
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Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Челси - Зенит
Мальме - Ювентус

Протокол матча Янг Бойз против Манчестер Юнайтед

Янг Бойз Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн) 2:1 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
2 : 1
завершен
14 сентября 2021, 19:45
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 32.7 - 521
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.5
Средний возраст: 24.8 - 27.1
Средний рост: 184.9 - 184.6
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 2
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.545.361.40
Мелбет 8.18 5.38 1.38
1XBET 8.10 5.25 1.42
BetBoom 7.91 5.04 1.40
 
45+1' Фасснахт Кристиан (16)
 
46' Сьерро Венсан (8) уходит с поля, Сибатчу Теосон (17) вышел на поле
 
50' Мартинс Кристофер (35)
 
66' (1:1) Нгамалё Муми (13) (Хефти Силван (36))
 
82' Мартинс Кристофер (35) уходит с поля, Ридер Фабиан (32) вышел на поле
 
83' Хефти Силван (36) уходит с поля, Сулеймани Миралем (10) вышел на поле
 
3
90+2' Месак Элиа (15) уходит с поля, Канга Уилфред (9) вышел на поле
90+2' Лаупер Сандро (30) уходит с поля, Цезигер Седрик (5) вышел на поле
90+5' (2:1) Сибатчу Теосон (17)
 
13' (0:1) Роналду Криштиану (7) (Фернандеш Бруну (18))
 
35' Ван-Биссака Аарон (29)
 
37' Санчо Джейдон (25) уходит с поля, Далот Диогу (20) вышел на поле
 
46' ван де Бек Донни (34) уходит с поля, Варан Рафаэль (19) вышел на поле
 
64' Варан Рафаэль (19)
 
2
72' Роналду Криштиану (7) уходит с поля, Лингард Джесси (14) вышел на поле
72' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
 
89' Фред (17) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
Голы
13’ 0:1 Роналду Криштиану
ассистент Фернандеш Бруну
Нгамалё Муми
ассистент Хефти Силван 		1:1 66’
Сибатчу Теосон 2:1 90+5’
Наказания
35’ Ван-Биссака Аарон
Фасснахт Кристиан 45+1’
Мартинс Кристофер 50’
64’ Варан Рафаэль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
37’ Далот Диогу Санчо Джейдон
Сибатчу Теосон Сьерро Венсан 46’
46’ Варан Рафаэль ван де Бек Донни
72’ Лингард Джесси Роналду Криштиану
72’ Матич Неманья Фернандеш Бруну
Ридер Фабиан Мартинс Кристофер 82’
Сулеймани Миралем Хефти Силван 83’
89’ Марсьяль Антони Фред
Канга Уилфред Месак Элиа 90+2’
Цезигер Седрик Лаупер Сандро 90+2’
Статистика
 19 Удары по воротам 2
5 Удары в створ 2
14 Фолы 3
8 Угловые 1
1 Офсайды 1
54% Владение мячом 46%
1 Cэйвы 3
2 Предупреждения 1
0 Удаления 1
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
15 сентября в 12:07
Удаление левое. В параллельном матче Тейлор за более серьезное нарушение даже ЖК не дал, а здесь чисто наступил на ногу и тот продолжил игру. А Джесси размечтался, подумал, что наконец-то он играет за великий Янг Бойз и исполнил в стиле Джонни Эванса или Фила Джонса. И надо было его из ВХЮ возвращать для этого? Короче, дуракаваляние стало фирменным стилем МЮ, создают проблемы и потом судорожно их решают.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 сентября в 10:39
Сульшер топ, им пора на пару с Богданычем свой клуб неудачников организовывать. Янг Бойз сила, показали как нужно играть.
galem72
galem72
15 сентября в 10:38
Сульшеру нужно с Артетой поконкурировать в тренерском "таланте". Какой же кошмар я вчера лицезрел... Янги просто метеорами летали по траве, что абсолютно не скажешь о МЮ. Хозяева молодцы!
DXTK
DXTK
15 сентября в 08:28
как с таким составом даже в меньшенстве мю проигрывает и кому янг бойзу?, дьяволы своей игрой напоминают зенит, им в группу всунули аутсайдеров, они даже ничью не в силах сдержать. видимо ЛЕ это приоретет для современного МЮ, с 3 попытки должны выиграть, сульшера давно пора менять.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 сентября в 07:55
Ужасное начало. Игру испортило удаление Биссаки, красная по делу, логично что выпустили Далота вместо Санчо. Но дальше зачем-то сели в откровенный автобус, не стоило выпускать Лингарда вместо Роналду, надо было сразу Марсьяля. Ключевая ошибка замена Фреда и перевод Лингарда в ту зону, где он сделал подарок, что мешало просто выбить в аут, но нет надо же слабо катнуть вратарю, когда Янг Бойз прессингует. Права на ошибку больше нет надо побеждать в следующих играх.
Elliada
Elliada
15 сентября в 07:28
Замена Сульшера сработала. Лингард отдал голевой пас и в концовке матче сильнейшая команда одержала победу
амурец
амурец
15 сентября в 07:24
как то неожиданно
Дима Логинов
Дима Логинов
15 сентября в 03:52
Я что-то не поверил своим глазам, удары по воротам 19-2 в пользу Янг Бойз? И по владению мячом в их же сторону перевес? И это с Роналду в составе Манчестера?
Честно говоря, не знаю какие высоты хочет покорить МЮ, но коли так играть с аутсайдером группы, то даже на Лигу Европы рассчитывать особо не стоит.
Если МЮ хочет вернуться на былые высоты, то им срочно нужен тренер. Качественный. Ибо состав у Юнайтед один из лучших в мире на данный момент, а они по всем показателям вчистую влетают посредственному клубу.

П.С. Для любителей оправдать неудачи наших клубов стоимостью состава. Янг Бойз - 32 миллиона, МЮ - 521 миллионов играли на поле. 2-1 по счёту. Вот так нужно играть и увеличивать стоимость своего состава, а не влетать всем и оправдываться в стиле "не а что вы хотели, у нас же стоимость состава в пять раз ниже". Браво Янг Бойз!
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 сентября в 00:20
    juvenale
    juvenale ответ feris1 (раскрыть)
    15 сентября в 00:11
    уже забил
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    15 сентября в 00:08
    Это совсем разные истории! Все знают, что португалка ищет более стабильный клуб для набивании статы.
    Он не собирается терять время с теми, кто не в состоянии поднести ему титулы. Бегает из одного клуба в другой.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    15 сентября в 00:05
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
      15 сентября в 00:04
      прям как аргентинская плакса сбежала?) посмотрим
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
      14 сентября в 23:54
      Барса будет играть везде пока хватит сил!
      А вот истеричка сбежит из МЮ.
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
      14 сентября в 23:25
      ты бы лучше за свою барсу переживал как бы она сама в ЛЕ не отправилась)
      Agamaga........
      Agamaga........
      14 сентября в 23:22
      Интересно, если МЮ попадёт в ЛЕ, истеричка будет играть или сбежит из Манчестера?
      протон
      протон
      14 сентября в 22:53
      Да, Сольскьяер надеюсь это будет тебе уроком, нельзя менять Роналдо на Лингарда! Криш бы точно каши не испортил в концовке. А вообще план тренера весь тайм провести в штрафной был заранее провальный!
      протон
      протон
      14 сентября в 22:52
      Ужасная игра красных. Просто не мог представить что такое возможно против Янг Бойза
      протон
      протон
      14 сентября в 22:51
      Вот это Лига Чемпионов..приятно смотреть..интрига. Янгбойз с победой)Норвежский физручело со своей игрой на удержание рвется в лигу европы
      Belgie2020
      Belgie2020
      14 сентября в 22:47
      Этот ишак Погба вообще умеет бегать? Пешеход как и ложкоед.
      Klaus-S
      Klaus-S
      14 сентября в 22:44
      Ха-ха-ха.. Хороший счет. )
      протон
      протон
      14 сентября в 22:43
      Вот в чём отличие даже швейцарского клуба от наших – не пытаются оборонять ничью, а до последнего бьются за победу. Янг Бойз красавцы с победой
      протон
      протон
      14 сентября в 22:43
      Вот это Лингард подсуетил, жесть
      ABir
      ABir
      14 сентября в 22:40
      Явная недооценка Молодых
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
      14 сентября в 22:36, ред.
      По игре даже швейцарцы просто уничтожили МЮ. без шансов). статистика просто кошмар..Янг играл как будто топ команда..
      fanliverpoolfan 777
      fanliverpoolfan 777
      14 сентября в 22:36
      Лингард красавец вот почему он остался в мю легенда.
      Маgоmеd Аydаmirоv
      Маgоmеd Аydаmirоv
      14 сентября в 22:34
        allemz
        allemz
        14 сентября в 22:33
        Зашёл результат глянуть, а тут АХАХАХАХА ВЕЛКОМ ТУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
        Gor Ter-Aristacessian
        Gor Ter-Aristacessian
        14 сентября в 22:28
        Это эффект первого матча! И конечно Сульшера.
        Elliada
        Elliada
        14 сентября в 22:25
        МЮ - уровень ЛЕ
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