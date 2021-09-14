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И с тех пор ничего не изменилось и не изменится.
При всем уважении к Куману, но он не тот человек, который подходит Барселоне.. у него великолепное прошлое в Барсе, но нет будущего, это очевидно.
Он нигде не добивался успеха.
Рональд не виноват в том, что клуб оказался в таком положении. Она уже находилась в униженном состоянии, когда он приходил. Можно его похвалить, что не побоялся взяться за команду в такой ужасной ситуации, но все же..
Хотелось бы увидеть тренера с идеей)
И с тех пор ничего не изменилось и не изменится.
При всем уважении к Куману, но он не тот человек, который подходит Барселоне.. у него великолепное прошлое в Барсе, но нет будущего, это очевидно.
Он нигде не добивался успеха.
Рональд не виноват в том, что клуб оказался в таком положении. Она уже находилась в униженном состоянии, когда он приходил. Можно его похвалить, что не побоялся взяться за команду в такой ужасной ситуации, но все же..
Хотелось бы увидеть тренера с идеей)