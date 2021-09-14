В 1 Нойер Мануэль Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 93

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 93

З 4 Зюле Никлас Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 82

З 5 Павар Бенжамен Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 62 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 66

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 93

П 8 Горецка Леон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 93

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 93

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 93

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 82

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 26 Ульрайх Свен

З 23 Куасси Нианзу

З 3 Ричардс Омар

З 20 Сарр Буна

З 44 Станишич Йосип Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11

З 21 Эрнандес Люка Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 27

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23

П 18 Забитцер Марсель Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 17 Кюйсанс Микаэль

П 22 Рока Марк

Н 11 Коман Кингсли Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

Н 13 Чупо-Мотинг Эрик

Пропускают