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Барселона - Бавария
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
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Динамо - Бенфика
Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Челси - Зенит
Мальме - Ювентус

Протокол матча Барселона против Бавария

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 0:3 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Барселона
0 : 3
завершен
14 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 387 - 566
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.5
Средний возраст: 27.2 - 26.2
Средний рост: 182.4 - 185.5
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 3-1-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 5
Бавария
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: Матч! Футбол1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.554.071.99
Фонбет 3.40 4.10 2.05
Мелбет 3.65 4.21 1.92
1XBET 3.46 4.24 2.03
BetBoom 3.40 4.09 2.00
    Еще
     
    2
    59' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Гави (30) вышел на поле
    59' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Демир Юсуф (11) вышел на поле
     
    2
    66' Гарсия Эрик (24) уходит с поля, Мингеса Оскар (22) вышел на поле
    66' Де Йонг Люк (17) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
     
    74' Альба Жорди (18) уходит с поля, Бальде Алехандро (31) вышел на поле
     
    82' Гави (30)
     
    5' Киммих Йозуа (6)
     
    34' (0:1) Мюллер Томас (25) (Сане Лерой (10))
     
    56' (0:2) Левандовски Роберт (9) (Мусиала Джамал (42))
     
    66' Павар Бенжамен (5) уходит с поля, Эрнандес Люка (21) вышел на поле
     
    70' Мусиала Джамал (42) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    78' Упамекано Дайотчанкуль (2)
     
    3
    82' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
    82' Зюле Никлас (4) уходит с поля, Станишич Йосип (44) вышел на поле
    82' Сане Лерой (10) уходит с поля, Коман Кингсли (11) вышел на поле
     
    85' (0:3) Левандовски Роберт (9)
    Голы
    34’ 0:1 Мюллер Томас
    ассистент Сане Лерой
    56’ 0:2 Левандовски Роберт
    ассистент Мусиала Джамал
    85’ 0:3 Левандовски Роберт
    Наказания
    5’ Киммих Йозуа
    78’ Упамекано Дайотчанкуль
    Гави 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гави Бускетс Серхио 59’
    Демир Юсуф Роберто Серхи 59’
    Мингеса Оскар Гарсия Эрик 66’
    Коутиньо Филиппе Де Йонг Люк 66’
    66’ Эрнандес Люка Павар Бенжамен
    70’ Гнабри Серж Мусиала Джамал
    Бальде Алехандро Альба Жорди 74’
    82’ Забитцер Марсель Мюллер Томас
    82’ Станишич Йосип Зюле Никлас
    82’ Коман Кингсли Сане Лерой
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 17
    		0 Удары в створ 7
    		9 Фолы 13
    		2 Угловые 1
    		2 Офсайды 2
    		48% Владение мячом 52%
    		4 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Bobon
    Bobon ответ DXTK (раскрыть)
    15 сентября в 13:22
    Тен Хагг хотя бы понимает, во что он играет. Куман нет. Я видел его интервью после матча. Про несправедливый счет, и про то что Барса контролировала отрезками игру. Я смотрел весь матч, ни минуты Барса игру не контролировала. Катать мяч в центре поля - не контроль.
    Он чем-то похож на Артету. Один доминирует, другой контролирует, а результат один. Он как-то сказал, что с уходом Месси Барса стала лучше прессинговать. Это в каком матче он увидел? Из-под прессинга команда не умеет выходить вообще. И я не только про матч с Баварией. Самое главное - рисунка игры нет вообще никакого. И в прошлом сезоне не было.
    bayern-cobra
    bayern-cobra
    15 сентября в 13:20
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      15 сентября в 12:03
      Куман плохой человек и плохой тренер, с игроками не беседует а только игнорирует.А так Барселона почти что умерла.
      galem72
      galem72
      15 сентября в 11:03
      Леванда монстрила! А Барселона пора кардинально менять свой футбол на силовой.
      DXTK
      DXTK ответ Bobon (раскрыть)
      15 сентября в 10:55
      раз Тен Хагг тренер, что он сборную не возглавит, пришлось практически с пенсии ван гала вынимать, в аяксе ему комфортно, управлять гегимоном, разок блеснул Аякс в ЛЧ и померк когда была команда. и то игроки из того аякса были сразу проданы, и нигде они не заиграли на новом уровне.......
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      15 сентября в 09:29
        Муслим90
        Муслим90
        15 сентября в 08:59
        Всё-таки разгромили опять)))
        goalaktika
        goalaktika
        15 сентября в 08:52
        О ударов в створ! Счёт последних двух встреч 2-11!
        Разгром Барселоны стал привычным

        2016/17 – 0:4 от ПСЖ и 0:3 от Юве

        2017/18 – 0:3 от Ромы

        2018/19 – 0:4 от Ливерпуля

        2019/20 – 2:8 от Баварии

        2020/21 – 0:3 от Юве и 1:4 от ПСЖ

        2021/22 – 0:3 от Баварии
        После такого, страшно представить поездку Барсы в Мюнхен)
        DXTK
        DXTK
        15 сентября в 08:46
        франц футбола дайте уж левандовски ЗМ, сколько он может уже забивать голов барсе чтобы получить его. может когда получит подостынет.

        PS знаете честно уже хочется чтобы Барселона не вышла из группы, лучше в ЛЕ сыграть, чем в 1/8 сразу вылететь с такой игрой. но бенфика и динамо к не помогут в этом........
        Incredulous
        Incredulous ответ протон (раскрыть)
        15 сентября в 07:58
          Кьянти
          Кьянти
          15 сентября в 06:02, ред.
            Doping87
            Doping87
            15 сентября в 05:11
            Барселона оказалась не готова совсем. Надеюсь даже из группы не вылезут с такой игрой.
            fanliverpoolfan 777
            fanliverpoolfan 777
            15 сентября в 02:44
            Барселона уже крепкий середняк не удивлюсь если не выйдут из группы
            Bobon
            Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            15 сентября в 01:21
            Его никто и не винит в положении клуба, это вопросы к руководству. Нт хоть какой-то рисунок игры можно было поставить за то время, которое он провел в клубе. И молодежью он играет от безыходности, а не потому, что ему нравится раскрывать их. Да он этого и не умеет.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
            15 сентября в 01:14
            После увиденного в чемпионате Испании, я сразу сказал, что лучше смотреть на сварку, чем на футбол, который показывает Барселона в этом сезоне)
            И с тех пор ничего не изменилось и не изменится.
            При всем уважении к Куману, но он не тот человек, который подходит Барселоне.. у него великолепное прошлое в Барсе, но нет будущего, это очевидно.
            Он нигде не добивался успеха.
            Рональд не виноват в том, что клуб оказался в таком положении. Она уже находилась в униженном состоянии, когда он приходил. Можно его похвалить, что не побоялся взяться за команду в такой ужасной ситуации, но все же..
            Хотелось бы увидеть тренера с идеей)
            Bobon
            Bobon ответ Per4ick (раскрыть)
            15 сентября в 01:14
            Лига Наций не показатель. У них в составе были довольно опытные игроки, кроме молодежи. А в Барсе у ветеранов явные психологические проблемы. Да и тренировать клуб и сборную - разные вещи. Ни в одном клубе у Кумана толком ничего не получалось.
            Per4ick
            Per4ick ответ Bobon (раскрыть)
            15 сентября в 01:01
            а почему Голландия при Кумане хорошо играла? в финал лиги наций выходили, мне думается что рыба гниет с головы, сейчас никто не поможет нынешней барселоне
            амурец
            амурец
            15 сентября в 01:01
            Ничего удивительного
            Bobon
            Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            15 сентября в 00:58, ред.
            То, что влетели Баварии - это нормально с таким составом. Но я вообще не понимаю во что играет Барса при Кумане. При игре в защите есть 2 варианта - прессинг или защищаться низко. А тут ни того ни другого. В атаке кроме тупых навесов нет вообще ничего. У меня такое ощущение что Куман сам не знает во что играть. Постоянно меняет схемы, а игры нет. Да и про молодежь. Аякс вон тоже молодняком играет. По результату не всегда хорошо, но игра есть. Потому что Тен Хааг тренер, а не физрук.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
            15 сентября в 00:41
            Тут ты прав.. к сожалению.
            5 лет уже позорные вылеты из лч.
            Барселона получала разгром, а покупали игроков в нападении, опять разгром и снова нападающий.. настоящая клоунада происходила при Бартомеу.
            eleven LC
            eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            15 сентября в 00:35
            Да я помню что Аякс разгромил Реал на Бернабеу 4:1 и Челси я помню,хотя там не было разгрома
            Я имею ввиду ту тенденцию которую создала Барселона -если матч лч с топовым соперником то будет много голов в воротах Тер Штегена
            Насчёт того что Реал покажет в этом сезоне лч-многого не жду но в плей-офф должны пошуметь как в прошлом сезоне!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            15 сентября в 00:32
            Барселона нынче сепедняк и по составу и по игре.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
            15 сентября в 00:26
            Аякс же громил Реал на сб..
            Челси в прошлом сезоне просто разобрал сливочных.
            Это конечно не 8-2, тут спору нет, но в целом и Реал не блещет в лч.
            Посмотрим что они покажут в этом сезоне
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            15 сентября в 00:24
            Неудивительно, что Барса на Камп Ноу и аутсайдерам проигрывал. Победа Ювентуса не заслуга португалки!
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Bom Bom (раскрыть)
            15 сентября в 00:24
            Куман не выиграл ни одного топ соперника.
            Только Юве в прошлом сезоне и то в ответном матче влетел 0-3..
            Я понимаю, что он легенда Барселоны. Но, как тренер, он очень слаб и постоянно конфликтует с игроками. Я до сих пор помню, какую войну он развязал в Валенсии..
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
            15 сентября в 00:23
            Может сказать тебе, чем он занимался на Камп Ноу? Барса 0-3 Ювентус
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            15 сентября в 00:22
            Видишь какие неудобные вопросы я задаю?)
            Не смог ответить, чем он занимался против Порту, Лиона, Аякса!
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
            15 сентября в 00:22
            Кстати, этот Ювентус выиграл на Камп Ноу 0-3))
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ allemz (раскрыть)
            15 сентября в 00:21
              eleven LC
              eleven LC ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
              15 сентября в 00:20
              Ну например Реал в полуфинале играл в прошлом сезоне-и самое главное-Реал так не громят в лч,у Барсы сегодня был 8-й разгром за 5 сезонов!
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