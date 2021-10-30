В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 116 Точность пасов: 108 Минут сыграно: 90

З 24 Гарсия Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 112 Минут сыграно: 90

Н 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 22 Мингеса Оскар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 80

З 3 Пике Жерар Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 73 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 70

П 5 Бускетс Серхио Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 30 Гави Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 70

П 28 Гонсалес Николас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 80

Н 19 Агуэро Серхио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 41

Н 9 Депай Мемфис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 31 Бальде Алехандро Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 15 Ленгле Клеман Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 20

З 23 Умтити Самюэль

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 49

П 6 Пуч Рикард Фолов совершено: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 20

П 34 Санс Альваро

П 33 Эззальзули Абдессамад Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

Н 17 Де Йонг Люк

Н 11 Демир Юсуф

Пропускают

(З) - Травма бедра

Не играл с 11.10.21 , с ним 12 из 16 очков в нац. чемпионате Араухо Рональд (З) - Травма бедра

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 16 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена

(П) - Травма бедра

Не играл с 24.10.21 , с ним 12 из 16 очков в нац. чемпионате Де Йонг Френки (П) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 29.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Педри (П) - Травма колена

(З) - Мышечная травма

Не играл с 27.10.21 , с ним 12 из 16 очков в нац. чемпионате Роберто Серхи (З) - Мышечная травма