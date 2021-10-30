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Игры никакой, игроки не знают как начать атаку, как обороняться. Покупали игроков за 120, 150 млн, а один вечный хрусталь, другой полухрусталь - колхоз, на ровном месте Коут мяч теряет🤦♂️
Сможет ли Хави разбудить этих игроков - большой вопрос.
Из Барсы ушло всё - деньги, игроки, страсть, даже болельщиков на трибунах стало гораздо меньше.
Печальное зрелище! Но настоящие болельщики всегда с клубом в любые времена! Когда-то тоже было плохо, но прошло и настали золотые времена с Гвардиолой, и вот снова подвал. Ждём возрождения великого клуба!
Игры никакой, игроки не знают как начать атаку, как обороняться. Покупали игроков за 120, 150 млн, а один вечный хрусталь, другой полухрусталь - колхоз, на ровном месте Коут мяч теряет🤦♂️
Сможет ли Хави разбудить этих игроков - большой вопрос.
Из Барсы ушло всё - деньги, игроки, страсть, даже болельщиков на трибунах стало гораздо меньше.
Печальное зрелище! Но настоящие болельщики всегда с клубом в любые времена! Когда-то тоже было плохо, но прошло и настали золотые времена с Гвардиолой, и вот снова подвал. Ждём возрождения великого клуба!