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Барселона - Алавес
Эльче - Реал
Севилья - Осасуна
Валенсия - Вильярреал

Протокол матча Барселона против Алавес

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:1 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс) Алавес
Барселона
1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.9
Средний возраст: 26 - 28
Легионеров: 3 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Алавес
Испания. Примера 2021/2022, 12 тур
Стадион Камп Ноу
Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:1 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс) Алавес
90:00
Барселона
Алавес
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.8810.75
Фонбет 1.30 5.70 9.50
Мелбет 1.26 6.80 12.50
1XBET 1.31 5.90 11.50
BetBoom 1.22 6.56 12.73
    Еще
     
    41' Агуэро Серхио (19) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
     
    49' (1:0) Депай Мемфис (9) (Альба Жорди (18))
     
    2
    70' Пике Жерар (3) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
    70' Гави (30) уходит с поля, Пуч Рикард (6) вышел на поле
     
    2
    80' Гонсалес Николас (28) уходит с поля, Бальде Алехандро (31) вышел на поле
    80' Мингеса Оскар (22) уходит с поля, Эззальзули Абдессамад (33) вышел на поле
     
    20' Наварро Хоакин (23) уходит с поля, Падилья Мартин (21) вышел на поле
     
    45+5' Сивера Антонио (13)
     
    52' (1:1) Луис Риоха (11) (Хоселу (9))
     
    2
    62' Мендес Эдгар (17) уходит с поля, Пеллистри Факундо (18) вышел на поле
    62' Понс Пере (20) уходит с поля, Пина Томас (8) вышел на поле
     
    2
    80' Хоселу (9) уходит с поля, Силла Мамаду (7) вышел на поле
    80' Мойя Антонио (15) уходит с поля, Гарсия Ману (14) вышел на поле
     
    82' Дуарте Рубен (3)
    Голы
    Депай Мемфис
    ассистент Альба Жорди     		1:0 49’
    52’ 1:1 Луис Риоха
    ассистент Хоселу
    Наказания
    45+5’ Сивера Антонио
    82’ Дуарте Рубен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    20’ Падилья Мартин Наварро Хоакин
    Коутиньо Филиппе Агуэро Серхио 41’
    62’ Пеллистри Факундо Мендес Эдгар
    62’ Пина Томас Понс Пере
    Ленгле Клеман Пике Жерар 70’
    Пуч Рикард Гави 70’
    Бальде Алехандро Гонсалес Николас 80’
    Эззальзули Абдессамад Мингеса Оскар 80’
    80’ Силла Мамаду Хоселу
    80’ Гарсия Ману Мойя Антонио
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 3
    		5 Удары в створ 2
    		11 Фолы 11
    		9 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		80% Владение мячом 20%
    		1 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 13:17
    Игроки Барсы сами виноваты, так как боятся столкновения с соперником. Когда можно мяч взять и пробежать с ним вперёд обыграв по пути соперника или заработать фол, они тупо пасуют в свободную зону и поперёк поля.
    bonek
    bonek
    сегодня в 12:58
    что здесь делают на ветке обсуждений фанаты других клубов...идите к себе и обсуждайте свои победы.., мы свои неудачи переживём сами.., лучше давайте пожелаем Барсе выигрыш в следующем матче ЛЧ в Киеве...кстати еду в Киев на матч ЛЧ .. дай бог выиграют у киевлян..ждёмс побед от Барсы..ВСЕМ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ!!
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ ESPANOL (раскрыть)
    сегодня в 12:41
    если бы его продали раньше, то не было бы такого дикого кризиса, лучший игрок и всё такое это хорошо, но о клубе тоже надо думать!
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 12:27
    Если бы Месси ушел в прошлом году, как хотел, то Барса закончила тот чемпионат на 12 месте и, конечно, без кубка Короля. Вот вам и ответ, Барселона с Месси и Куманом и Барселона с Куманом, но без Месси. Он и Аргентину еще умудрился притащить к кубку Америки. Лучший на планете!
    ESPANOL
    ESPANOL ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 11:06
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 09:41
      Куман ушел- это пол проблемы,игроки то остались те же.
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:37
      это натуральный коллапс
      Wonka7238
      Wonka7238 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 09:25
      Потому что халява конечна и наказуема, да и мафия хотя бы иногда должна хлебнуть своего. Что до заполняемости трибун - тут всё кристально ясно: гномоглорьё в слезах убежало за ПСЖ топить, балет им теперь не нужен.
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 09:03, ред.
      играли лучше чем при кумане, но спад продолжается
      barca200885
      barca200885 ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 08:38
      В 90-е при ван Гаале тоже играли не ахти. Более-менее, та современная Барселона, которая сейчас разваливается, сформировалась при Райкаарде к середине 2000-х.
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ ATG (раскрыть)
      сегодня в 07:32
      А никто и не заикается
      ВСЕ В ПОЛНЫЙ ГОЛОС КРИЧАТ !!!!
      ГНОМ УГРОБИЛТКЛУБ !!!!
      НЕ ФУТБОЛИСТ А ЖАДИНА- ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ НАПЫЩЕННАЯ ГОВЯДИНА
      Comentarios
      Comentarios
      сегодня в 06:34
      Играли вроде неплохо
      ATG
      ATG ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 04:36
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 01:10
        Вот к чему привели жирные заоблачные контракты "преданного клубу" игрока - Леонеля Месси!!! А я ж давно уже говорил, что он предан только деньгам!!! Сколько раз он грозился уходом из команды и доил клуб, выбивая большущие контракты?! А что касается игры, радует то, что в матче против Барселоны результативным действием отличился воспитанник мадридского Реала- Хоселу, который выдал красивый голевой пас, который помог спастись Алавесу Депортиво!!! Неужели Барса не попадёт в ЛЧ следующего сезона?!
        протон
        протон
        сегодня в 01:07
        Пике держит марку. 1-2 привоза за матч. самый стабильный игрок состава.
        протон
        протон
        сегодня в 01:07
        Не понимаю эти празднования Депая. Команда в глубочайшем кризисе, они не могут обыграть средненькую команду, но при этом гол празднует с этими закидонами. Пальцы в уши, будто что-то выиграл или что он пытается показать этим? Ну да, ты забил красивый гол, но прошлый матч ты проиграл, а этот не выиграл. Нафига эти закидоны??? Посмотри таблицу. Где твоя гордость, где твоя спортивная злость. Откуда у всех футболистов это неистовое желание особым образом праздновать голы? Ну победи и празднуй. Слабо?
        Agamaga........
        Agamaga........
        сегодня в 00:54
        Трудные времена у Барсы. Раздают очки всем подряд.
        Игры никакой, игроки не знают как начать атаку, как обороняться. Покупали игроков за 120, 150 млн, а один вечный хрусталь, другой полухрусталь - колхоз, на ровном месте Коут мяч теряет🤦‍♂️
        Сможет ли Хави разбудить этих игроков - большой вопрос.
        Из Барсы ушло всё - деньги, игроки, страсть, даже болельщиков на трибунах стало гораздо меньше.
        Печальное зрелище! Но настоящие болельщики всегда с клубом в любые времена! Когда-то тоже было плохо, но прошло и настали золотые времена с Гвардиолой, и вот снова подвал. Ждём возрождения великого клуба!
        Женька Strenadko
        Женька Strenadko ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        не очень???😂😂я б сказал его даже не слышно на поле.
        Женька Strenadko
        Женька Strenadko
        сегодня в 00:49
        на барсе ставки хорошо заходят😂😂😂
        Dauletbek
        Dauletbek
        сегодня в 00:40
        Тут никто не поможет, без денег, без усилении никак.
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:34
        Да уж, и без Кумана тоже ужас, згачит дело не в тренере
        Per4ick
        Per4ick
        сегодня в 00:33
        я все же понять не могу в чем почему все неудачи свалили на Кумана? такую Барселону никто не вытянет, клуб разрушен так еще и банкрот почти, состав слабый даже у Севильи состав лучше. какой Хави? тренировать катарцев и в европе совершенно разный уровень. даже глумиться не хочется. единственного кого жалко в этом составе это Депай которому не пофигу на результат и Тер Штегена
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS ответ Сантус (раскрыть)
        сегодня в 00:19
        они в Париж переехали!
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        сегодня в 00:18
        оторвался бы, так сказать!
        Futurista
        Futurista ответ David Young (раскрыть)
        сегодня в 00:15
        А говорят, что деньги не играют)...как посмотреть...обрезались финансы и посыпался топ клуб...
        David Young
        David Young ответ Тео Джонс (раскрыть)
        сегодня в 00:10
        Да уж, не обыграть Алавес образца этого сезона, так можно ниже шестого места в итоге оказаться. хоть я и скептичен по отношению к успехам нынешней Барселоны думал что она победит сегодня, хотя и не прогнозировал, вышло как вышло. Тяжёлые времена для некогда топа мирового масштаба, сейчас уже клуб ниже этого уровня.
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        сегодня в 00:08
        Как же Барса похорошела после ухода Месси ахах))
        FERIS
        FERIS
        сегодня в 00:07
        Мдаа плачевное зрелище наблюдаем уже который сезон,а сейчас вообще аут....
        Futurista
        Futurista
        сегодня в 00:05, ред.
        Барса сейчас прям каталонский Спартак)...и тоже на 9 месте...
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        сегодня в 00:05

        я это вот так вижу...
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