РБ Лейпциг

В 50 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 3 Желтые карточки: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Выносы: 3 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 25 Мендеш Нуно Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 2 Хакими Ашраф Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 18 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 85

П 27 Гейе Идрисса Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 15 Данилу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 11 Ди Мария Анхель Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 85

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 89

Н 10 Неймар Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 60 Летелье Александр

В 1 Навас Кейлор

З 17 Дагба Колин

З 22 Диалло Абду

З 24 Керер Тило

З 20 Курзава Лайвен

П 23 Дракслер Юлиан Минут сыграно: 12

П 28 Эбимбе Эрик

П 21 Эррера Андер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

Н 9 Икарди Мауро Пасы: 1 Минут сыграно: 1

Пропускают

(З) - Решение тренера

Не играл с 29.10.21 , с ним 6 из 31 очков в нац. чемпионате Бернат Хуан (З) - Решение тренера

(П) - Травма бедра

Не играл с 24.10.21 , с ним 10 из 31 очков в нац. чемпионате Верратти Марко (П) - Травма бедра

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 29.10.21 , с ним 10 из 31 очков в нац. чемпионате Месси Лионель (Н) - Мышечная травма

(П) - Мышечная травма

Не играл с 15.10.21 , с ним 6 из 31 очков в нац. чемпионате Паредес Леандро (П) - Мышечная травма

(П) - Решение тренера

Не играл с 29.10.21 , с ним 15 из 31 очков в нац. чемпионате Рафинья (П) - Решение тренера