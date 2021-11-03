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РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен
Милан - Порту
Реал - Шахтёр
Манчестер Сити - Брюгге
Ливерпуль - Атлетико
Боруссия - Аякс
Спортинг - Бешикташ
Шериф - Интер

Протокол матча РБ Лейпциг против Пари Сен-Жермен

РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 2:2 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
РБ Лейпциг
2 : 2
завершен
вчера, 23:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 279 - 631
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.6
Средний возраст: 24.7 - 26.6
Легионеров: 10 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Пари Сен-Жермен
Лига чемпионов 2021/2022, 4 тур
Стадион Ред Булл Арена
РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 2:2 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
90:00
РБ Лейпциг
Пари Сен-Жермен
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    8' (1:0) Нкунку Кристофер (18) (Силва Андре (33))
     
    12' (1:0) Нереализованный пенальти Силва Андре (33)
     
    25' Адамс Тайлер (14)
     
    30' Тренеру Марш Джесси
     
    46' Орбан Вилли (4) уходит с поля, Айдара Амаду (8) вышел на поле
     
    2
    59' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Собослои Доминик (17) вышел на поле
    59' Силва Андре (33) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
     
    69' Симакан Мохамед (2)
     
    74' Адамс Тайлер (14) уходит с поля, Ольмо Даниэль (25) вышел на поле
     
    85' Лаймер Конрад (27) уходит с поля, Хенрикс Бенжамин (39) вышел на поле
     
    2
    90+2' (2:2) Собослои Доминик (17)
    90+5' Поульсен Юссуф (9)
     
    10' Данилу (15)
     
    21' (1:1) Вейналдум Джорджиньо (18) (Мбаппе Килиан (7))
     
    32' Кимпембе Преснель (3)
     
    39' (1:2) Вейналдум Джорджиньо (18) (Маркиньос (5))
     
    62' Мендеш Нуно (25)
     
    74' Неймар (10)
     
    2
    85' Вейналдум Джорджиньо (18) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
    85' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Керер Тило (24) вышел на поле
     
    3
    90+1' Доннарумма Джанлуиджи (50)
    90+3' Мбаппе Килиан (7) уходит с поля, Икарди Мауро (9) вышел на поле
    90+5' Эррера Андер (21)
    Голы
    Нкунку Кристофер
    ассистент Силва Андре     		1:0 8’
    21’ 1:1 Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Мбаппе Килиан
    39’ 1:2 Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Маркиньос
    Собослои Доминик 2:2(П) 90+2’
    Наказания
    10’ Данилу
    Адамс Тайлер 25’
    Тренеру Марш Джесси 30’
    32’ Кимпембе Преснель
    62’ Мендеш Нуно
    Симакан Мохамед 69’
    74’ Неймар
    90+1’ Доннарумма Джанлуиджи
    Поульсен Юссуф 90+5’
    90+5’ Эррера Андер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Айдара Амаду Орбан Вилли 46’
    Собослои Доминик Форсберг Эмиль 59’
    Поульсен Юссуф Силва Андре 59’
    Ольмо Даниэль Адамс Тайлер 74’
    Хенрикс Бенжамин Лаймер Конрад 85’
    85’ Эррера Андер Вейналдум Джорджиньо
    85’ Керер Тило Ди Мария Анхель
    90+3’ Икарди Мауро Мбаппе Килиан
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 4
    		17 Фолы 14
    		4 Угловые 4
    		5 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    olba
    olba
    сегодня в 01:44
    Нет, МЕССИ, нет победы! Увы, это факт!
    olba
    olba ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    Вы , про кого?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:36, ред.
    Наконец-то, РБ Лейпциг заработал своё первое очко в данном розыгрыше Лиге Чемпионов УЕФА
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Конечно по делу выиграл, поэтому и не говорим, что они отскочили.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    Челси выиграл по делу, а точнее финал проиграл лысый. а если вспоминать прошлую лч, то мс как раз прошел псж 4:1))) и в этом сезоне сити по игре был намного лучше)
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    сегодня в 01:20
    Аргентинский физрук не удивил.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    Мы же не говорим, что Челси отскочил 1:0 в финале)) они с очередным титулом, а МС нет)
    ПСЖ ещё раз захочет отскочить 2:1 в свою пользу 😀
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ League1 (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    Пончик попросил Илона отправить Ома на Марс,что бы изучил есть ли там жизнь.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    ну да там отскочили, но хватит уже))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:16
    а чё там с Омом,мышечная травма,неужто Рамос поздоровался "любя".
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:15
    на классе и опыте экс-ливерпулевца,отскочили.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    В Париже помогло)
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:11
    Ну для выездного матча нлрмально
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Месси может и забьет, но парижу это не поможет))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    Нужно помнить, что Месси играет очень хорошо с клубами из АПЛ, и больше голов он забил им.
    Если выйдет без травмы, то обязательно забьёт.
    olba
    olba ответ League1 (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Ман Сити! Может Ливерпуль вспомним)))))))?
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:08
    Ничья справедливый результат. В этой форме ПСЖ
    многие игроки сливались, что лица не видно было)))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Так считают разве что ярые фанаты нарцисса, который может громить Люксембург и Катар с пенальти.
    Уж мы помним как Месси в полуфиналах забивал Реалу, Баварии, Ливерпулю, а в финале два раза МЮ.
    И Осасуне он забил меньше, чем Реалу.
    olba
    olba ответ League1 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Месси , а не (гном) ,выиграл кубок Америки! Забил красивые мячи, в этой лиге чемпионов! Играет с травмой!
    olba
    olba ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    В следующем , Месси решит!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:01
    ничья тоже неплохо.
    League1
    League1 ответ Руслан Камалов (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Какую игру гномяра вытащил? Всегда с удовольствием летел, как фанера над парижем, в важных матчах. Потом на осасунах отыгрывался. Так что не надо мне тут.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:58
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:58
      В этот раз псж не отскочил как обычно)) В следующем туре на Этихаде получат штук 5))
      League1
      League1 ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 00:57
      Да ну? Ты, сихафазатрон, очень большим гномолюбом был раньше. Что вдруг изменилось?
      sihafazatron
      sihafazatron ответ League1 (раскрыть)
      сегодня в 00:54
      да плевать я хотел как на гномов, так и на геев))) это ваши войны и меня прошу не приписывать к ним))
      League1
      League1
      сегодня в 00:53
      Обалдеть! Похоже, что эту команду даже отсутствие гнома не спасёт.
      League1
      League1 ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 00:52
      Если бы гном там ползал, то ты по другому бы говорил. Но сегодня гном не мешает и у лягушатников свё в норме.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:50
      давай лейпциг, дави лягушатников!)))
      League1
      League1 ответ Роман Симонов (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 00:48
      С гномярой бы уже летели 3:1. А гномяра как обычно в таких ситуациях он делает, ходил бы по полю, как будто в штаны наделал
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