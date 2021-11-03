РБ Лейпциг

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ПСЖ ещё раз захочет отскочить 2:1 в свою пользу 😀
ПСЖ ещё раз захочет отскочить 2:1 в свою пользу 😀
Если выйдет без травмы, то обязательно забьёт.
Если выйдет без травмы, то обязательно забьёт.
многие игроки сливались, что лица не видно было)))
многие игроки сливались, что лица не видно было)))
Уж мы помним как Месси в полуфиналах забивал Реалу, Баварии, Ливерпулю, а в финале два раза МЮ.
И Осасуне он забил меньше, чем Реалу.
Уж мы помним как Месси в полуфиналах забивал Реалу, Баварии, Ливерпулю, а в финале два раза МЮ.
И Осасуне он забил меньше, чем Реалу.