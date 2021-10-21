Будё-Глимт

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Наверное ещё и леща дал Пересу...за то что тот гол забил...
Наверное ещё и леща дал Пересу...за то что тот гол забил...
"Какой же Маур никчемный тренеришка =)
Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет."
Ну что осознание пришло римляни или еще входите во вкус? =))
"Какой же Маур никчемный тренеришка =)
Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет."
Ну что осознание пришло римляни или еще входите во вкус? =))
Но это же Рома.
Но это же Рома.
Чпок и у се. И от кого!?
Чпок и у се. И от кого!?
и ждать предложения от ньюкасла))
и ждать предложения от ньюкасла))