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Протокол матча Будё-Глимт против Рома

Будё-Глимт Логотип футбольный клуб Будё-Глимт 6:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Будё-Глимт
6 : 1
завершен
вчера, 19:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.9
Средний возраст: 25.1 - 23.4
Легионеров: 2 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
Рома
Лига конференций 2021/2022, 3 тур
Стадион Аспмюра стадиум (Буде)
Будё-Глимт Логотип футбольный клуб Будё-Глимт 6:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
92:25
Будё-Глимт
Рома
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
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4.724.221.67
Фонбет 4.15 4.15 1.75
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    8' (1:0) Ботхейм Эрик (20) (Фет Сондре (19))
     
    20' (2:0) Берг Патрик (7) (Ботхейм Эрик (20))
     
    37' Лоде Мариуш (2)
     
    52' (3:1) Ботхейм Эрик (20) (Сампстед Альфонс (3))
     
    71' (4:1) Сольбаккен Ола (9) (Ботхейм Эрик (20))
     
    78' (5:1) Пеллегрино Амал (11) (Ботхейм Эрик (20))
     
    80' (6:1) Сольбаккен Ола (9) (Пеллегрино Амал (11))
     
    2
    81' Лоде Мариуш (2) уходит с поля, Хейбратен Мариус (4) вышел на поле
    81' Фет Сондре (19) уходит с поля, Ветлесен Хьюго (10) вышел на поле
     
    2
    87' Пеллегрино Амал (11) уходит с поля, Мвука Хоэль (32) вышел на поле
    87' Сольбаккен Ола (9) уходит с поля, Коомсон Жилберт (77) вышел на поле
     
    90+2' Конрадсен Мортен (16) уходит с поля, Хаген Элиас (23) вышел на поле
     
    28' (2:1) Перес Карлес (11) (Диавара Амаду (42))
     
    33' Дарбо Эбрима (55)
     
    3
    46' Дарбо Эбрима (55) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
    46' Майораль Борха (21) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
    46' Вильяр Гонсало (8) уходит с поля, Мхитарян Генрих (77) вышел на поле
     
    2
    60' Эль-Шаарави Стефан (92) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
    60' Диавара Амаду (42) уходит с поля, Пеллегрини Лоренцо (7) вышел на поле
    Голы
    Ботхейм Эрик
    ассистент Фет Сондре     		1:0 8’
    Берг Патрик
    ассистент Ботхейм Эрик     		2:0 20’
    28’ 2:1 Перес Карлес
    ассистент Диавара Амаду
    Ботхейм Эрик
    ассистент Сампстед Альфонс     		3:1 52’
    Сольбаккен Ола
    ассистент Ботхейм Эрик     		4:1 71’
    Пеллегрино Амал
    ассистент Ботхейм Эрик     		5:1 78’
    Сольбаккен Ола
    ассистент Пеллегрино Амал     		6:1 80’
    Наказания
    33’ Дарбо Эбрима
    Лоде Мариуш 37’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Шомуродов Элдор Майораль Борха
    46’ Кристанте Бриан Дарбо Эбрима
    46’ Мхитарян Генрих Вильяр Гонсало
    60’ Абрахам Тэмми Эль-Шаарави Стефан
    60’ Пеллегрини Лоренцо Диавара Амаду
    Хейбратен Мариус Лоде Мариуш 81’
    Ветлесен Хьюго Фет Сондре 81’
    Мвука Хоэль Пеллегрино Амал 87’
    Коомсон Жилберт Сольбаккен Ола 87’
    Хаген Элиас Конрадсен Мортен 90+2’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		9 Удары в створ 2
    		6 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ h8you (раскрыть)
    сегодня в 21:04
    Это я не помню,от фиорентины было такое разве
    Особенный Рома_нтик
    Особенный Рома_нтик ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 16:17
    Его метод это русский авось. А он или работает или не работает 50 на 50)
    Верг
    Верг
    сегодня в 14:03
    Методы Моура не работают уже лет 5 как, или когда челси при нем стал чемпионом
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:05
    Маур показал своё отношение к Лиге Конференций....
    Наверное ещё и леща дал Пересу...за то что тот гол забил...
    h8you
    h8you ответ bayern-cobra (раскрыть)
    сегодня в 08:27
    еще и фиорентина 7 забила в кубке
    DEIVID_555
    DEIVID_555
    сегодня в 07:23
    Ботхейм после этого матча станет главной трансферной целью Ромы, обычно так и бывает.
    Ikarus74
    Ikarus74
    сегодня в 03:59
    Маур плюет в лицо футболу!!! Император в 3
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Бавария 7 забила в Риме
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 01:02
    Это позор серии А
    alexgurzan
    alexgurzan ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 23:56
    .
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:41
    вы там держитесь, и хорошего вам настроения, щенки.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Я с самого начала был против Маура и сейчас против лучше б Конте взяли бы
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 23:27
    Я уже привык что мой любимый клуб в год один раз должен пропустить 6-7 мячей и один раз 4 так что все норма
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 23:11
    как говорит Нагиев-позорищщще
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 22:56
    Мой прошлый комент после матча с полосатиками
    "Какой же Маур никчемный тренеришка =)
    Скоро фаны Ромы это поймут, если уже не поняли и тогда их радость сойдет на нет."
    Ну что осознание пришло римляни или еще входите во вкус? =))
    azkan
    azkan
    вчера в 22:35
    Понимаю что резер или полурезерв пусть. Но так играть и пачкать имя клуба? Как так? Я вижу что Будё Глимт 1916 года рождения, как бы старше Ромы)))
    Но это же Рома.
    санек002
    санек002
    вчера в 22:32
    вот это накидали итальянцам!сенсация!
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 22:28
    Вот это накидали Моуру...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 22:16
    Ботхейм Эрик его срочно надо в ЦСКА, хотя ЦСКА уже не успел, после этого матча за ним очередь из АПЛ выстроится, а первым будет Ньюкасл...
    Mourinho22
    Mourinho22
    вчера в 22:11
    Это какойто пиз....ц
    протон
    протон
    вчера в 21:59
    такого счета я не ожидал
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:46
    Как-то через чур жёстко. Без прелюдий и сентиментов).
    Чпок и у се. И от кого!?
    juvenale
    juvenale ответ cska59 (раскрыть)
    вчера в 21:45
    еще была Бавария и Бареслона по 6 вроде
    juvenale
    juvenale
    вчера в 21:44
    ну Роме не привыкать...за последние лет 15 у них уже было наверное три таких счета в ек и даже больше
    Pervomaez
    Pervomaez
    вчера в 21:42
    Кто-то заработал денюшек
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 21:40
    3 гола, 3 передачи. Это что, новый Холанд в Норвегии появился?
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 21:40
    Ньюкасл приди)))
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:38
    Это наверное самое крупное поражение Моуриньо в карьере.
    cska59
    cska59
    вчера в 21:37
    Ну рекорд Рома не побила ( 7:1 от МЮ),а так,конечно,ужас.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:35
    Это все хитрый план моура: сейчас сливать все подряд матчи, ​забрать неустойку
    ​и ждать предложения от ньюкасла))
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