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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Если серьёзнее- теоретически поближе к победе были, пожалуй, быки, только вот досталась она всё же нам, причём вполне заслуженно.
Предматчевая ситуация по составу у нас, прямо скажем, удручала.
К отсутствию тяжело травмированных Леса и Лаксальта команда давно привыкла, но сегодня не играли также Фомин, Захарян и- что особенно било по нервам- Варела..
Расползтись в такой ситуации проще пареной репы, но этого команде удалось избежать.
Да, нам пришлось в основном обороняться..
Быки больше владели мячом и больше атаковали, но динамовцы отработали матч от души и своего добились, сумев буквально вылущить победу из минимума возможностей.
Гол получился реальным красавцем- это была идеально вычерченная точными пасами геометрическая фигура, нарушить которую возможности у быков не было никакой.
Персонально остановлюсь на трёх игроках.
Клинтон Н'жи.
Не хочется сглазить, но уже второй раз появляется ощущуение, что он таки вывел своих тараканов и заработал по-человечески. Выйдя на замену, он реально усилил игру и его вклад в победу неоценим.
Антон Владимирович Шунин.
Такого качества в его исполнении не было давно, сегодня он поймал кураж, сотворил несколько сейвов и оставил ворота сухими в этом непростом матче, непростом прежде всего для него самого лично.
Я смотрел на него и плакал..)))
Это во многом и его победа.
Денис Макаров.
А вот это настоящая беда.
Не знаю уж, что будет дальше, но пока что Макаров является твёрдым претендентом на лавры фейла сезона..
Это, пожалуй, единственный игрок Динамо, который заметно деградирует, поскольку новому ничему не учится, зато прежние умения утрачивает буквально на глазах.
С ним что-то делать надо, перепрошивать как-то.
И, вероятно, это уже только зимой на сборах- медленно, целеустремлённо и методично. Возможно через швейную машинку..))
СораДников- с заслуженной победой)
Если серьёзнее- теоретически поближе к победе были, пожалуй, быки, только вот досталась она всё же нам, причём вполне заслуженно.
Предматчевая ситуация по составу у нас, прямо скажем, удручала.
К отсутствию тяжело травмированных Леса и Лаксальта команда давно привыкла, но сегодня не играли также Фомин, Захарян и- что особенно било по нервам- Варела..
Расползтись в такой ситуации проще пареной репы, но этого команде удалось избежать.
Да, нам пришлось в основном обороняться..
Быки больше владели мячом и больше атаковали, но динамовцы отработали матч от души и своего добились, сумев буквально вылущить победу из минимума возможностей.
Гол получился реальным красавцем- это была идеально вычерченная точными пасами геометрическая фигура, нарушить которую возможности у быков не было никакой.
Персонально остановлюсь на трёх игроках.
Клинтон Н'жи.
Не хочется сглазить, но уже второй раз появляется ощущуение, что он таки вывел своих тараканов и заработал по-человечески. Выйдя на замену, он реально усилил игру и его вклад в победу неоценим.
Антон Владимирович Шунин.
Такого качества в его исполнении не было давно, сегодня он поймал кураж, сотворил несколько сейвов и оставил ворота сухими в этом непростом матче, непростом прежде всего для него самого лично.
Я смотрел на него и плакал..)))
Это во многом и его победа.
Денис Макаров.
А вот это настоящая беда.
Не знаю уж, что будет дальше, но пока что Макаров является твёрдым претендентом на лавры фейла сезона..
Это, пожалуй, единственный игрок Динамо, который заметно деградирует, поскольку новому ничему не учится, зато прежние умения утрачивает буквально на глазах.
С ним что-то делать надо, перепрошивать как-то.
И, вероятно, это уже только зимой на сборах- медленно, целеустремлённо и методично. Возможно через швейную машинку..))
СораДников- с заслуженной победой)