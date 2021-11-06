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Динамо - Краснодар
Арсенал - Уфа
Крылья Советов - Химки
Сочи - ЦСКА

Протокол матча Динамо против Краснодар

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Динамо
1 : 0
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 46.5 - 66.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.6
Средний возраст: 25.2 - 26.6
Средний рост: 183.5 - 182.5
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 14 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва) +7 +8, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
90:00
Динамо
Краснодар
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    31' Тюкавин Константин (70)
     
    57' Кутитский Александр (50)
     
    68' Макаров Денис (25) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    73' (1:0) Грулев Вячеслав (20) (Н'Жи Клинтон (9))
     
    76' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    85' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Евгеньев Роман (24) вышел на поле
     
    71' Классон Виктор (16) уходит с поля, Кордоба Джон (9) вышел на поле
     
    2
    83' Спайич Урош (5) уходит с поля, Чернов Евгений (18) вышел на поле
    83' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Кривцов Никита (88) вышел на поле
     
    90+2' Сперцян Эдуард (74)
    Голы
    Грулев Вячеслав
    ассистент Н'Жи Клинтон     		1:0 73’
    Наказания
    Тюкавин Константин 31’
    Кутитский Александр 57’
    90+2’ Сперцян Эдуард
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Н'Жи Клинтон Макаров Денис 68’
    71’ Кордоба Джон Классон Виктор
    Игбун Сильвестр Тюкавин Константин 76’
    83’ Чернов Евгений Спайич Урош
    83’ Кривцов Никита Ионов Алексей
    Евгеньев Роман Грулев Вячеслав 85’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 6
    		14 Фолы 11
    		1 Угловые 4
    		1 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		6 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Джимми Хокинс
    Джимми Хокинс
    сегодня в 07:35
      протон
      протон
      сегодня в 00:50
      Вратарь у Динамо приятно удивил!
      Жаль, что Тюкавина гол не зашёл, однозначно был бы готом тура👍
      Тюкавин шикарно на передачу среагировал! Обдуманные удары пяткой в ворота для нашего чемпионата редкость. Очень жаль что мяч в ворота не залетел.
      Шунин играл как последний раз👍Молодец,держи такой настрой каждый матч и народ за тобой потянется
      Команда, которая владеет преимуществом и не забивает, обязательно проигрывает. Хотя по виду, Краснодар даже заранее казалось, что как минимум не выиграет..
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 20:44
      Очень большие сомнения в исходе...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 20:31
      Пока им везет.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      вчера в 20:19
      Бульбаш очередной раз подтвердил звание заслуженного физрука,в данном случае жаль потерянного времени,игры никакой не видно,тренерской мысли и подавно,перспектив никаких,по крайней мере в этом сезоне и с этим тренером.
      баск
      баск
      вчера в 19:12
      Позволю себе сначала немножко весёлого сарказма- это была славная охота)))

      Если серьёзнее- теоретически поближе к победе были, пожалуй, быки, только вот досталась она всё же нам, причём вполне заслуженно.

      Предматчевая ситуация по составу у нас, прямо скажем, удручала.
      К отсутствию тяжело травмированных Леса и Лаксальта команда давно привыкла, но сегодня не играли также Фомин, Захарян и- что особенно било по нервам- Варела..

      Расползтись в такой ситуации проще пареной репы, но этого команде удалось избежать.
      Да, нам пришлось в основном обороняться..
      Быки больше владели мячом и больше атаковали, но динамовцы отработали матч от души и своего добились, сумев буквально вылущить победу из минимума возможностей.

      Гол получился реальным красавцем- это была идеально вычерченная точными пасами геометрическая фигура, нарушить которую возможности у быков не было никакой.

      Персонально остановлюсь на трёх игроках.

      Клинтон Н'жи.
      Не хочется сглазить, но уже второй раз появляется ощущуение, что он таки вывел своих тараканов и заработал по-человечески. Выйдя на замену, он реально усилил игру и его вклад в победу неоценим.

      Антон Владимирович Шунин.
      Такого качества в его исполнении не было давно, сегодня он поймал кураж, сотворил несколько сейвов и оставил ворота сухими в этом непростом матче, непростом прежде всего для него самого лично.
      Я смотрел на него и плакал..)))
      Это во многом и его победа.

      Денис Макаров.
      А вот это настоящая беда.
      Не знаю уж, что будет дальше, но пока что Макаров является твёрдым претендентом на лавры фейла сезона..
      Это, пожалуй, единственный игрок Динамо, который заметно деградирует, поскольку новому ничему не учится, зато прежние умения утрачивает буквально на глазах.
      С ним что-то делать надо, перепрошивать как-то.
      И, вероятно, это уже только зимой на сборах- медленно, целеустремлённо и методично. Возможно через швейную машинку..))

      СораДников- с заслуженной победой)
      протон
      протон
      вчера в 19:04
      Варела,Фомин,Захарян,Лесовой,Лаксальт... Это все игроки основы. Так что от игры многого сегодня не ждал. Молодцы что ребята которые вышли, выложились на все 100%
      протон
      протон
      вчера в 19:03
      Футболистам Краснодара самим не надоело проигрывать в таких матчах?
      Шунин впервые за 2 года показал хороший уровень и спас команду. Реально, редчайшее явление я застал при жизни
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 18:57
      - Да... Не того тореро "Быки" взяли...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:54
      Не прёт Краснодару...с данным соперником...
      Предыдущие 5 игр - ни одной победы...и вот теперь...

      Да и вообще..3 поражения подряд должны встряхнуть команду...
      Надеюсь всё незалетевшее в этих трёх матчах успешно залетит в ворота следующего соперника....кто бы на них не стоял...(Селихов или Максименко))))
      Alexnvr
      Alexnvr
      вчера в 18:53
      Товарищ Галицкий! Как можно так не любить своё детище???? При таком наборе игроков кизяк месить на поле? Смените пожалуйста тренера. Ханчаренка должен быть уволен (с).
      протон
      протон
      вчера в 18:48
      О чём думал Галицкий, нанимая его? С третьим по стоимости составе в лиге клуб болтается в районе 6-8 мест. Да и по окончании сезона выше места 5-го шансов увидеть Краснодар мало. Белорус неплохо работает с такими командами ,как Урал или Уфа, ни на что не претендующими. Но с высокими амбициями он не справляется. Если Краснодар хочет бороться за самые высокие места, то тренера однозначно нужно будет менять
      протон
      протон
      вчера в 18:47
      Гончаренко на выход!
      Я помнится защищал Михалыча, но кажется, что он и вправду физручелло. С таким составом он должен рвать РПЛ, а не вот это вот всё.
      valt134
      valt134
      вчера в 18:45
      Похоже Динамо перед матчем всей командой ходили к местному шаману и бабке-повитухе. Вилы стрельнули... А Спайича гнать ссаными тряпками(предварительно отбив почки)
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 18:43
      По большей части броуновское движение положительно заряженных частиц с обеих сторон на мой взгляд. Вроде бы все в движухе, что-то бегают, суетятся, а выхлоп околонулевой, да и еще столько брака в передачах, просто жуть. Но Грулев один из немногих моментов "Динамо" реализовал и принес победу, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а "Краснодар" в очередной раз разочаровал и прежде всего игрой. Какую игру хочет видеть ВМГ не понять. Как уже писал, пока это больше похоже на "как пойдет". Сегодня опять не пошло. И не сказать, что не стараются, но это всего лишь бледная тень того грозного "Краснодара". Ошибок в передачах вагон, Классон после травмы сдал капитально, Ионов играет в нападении, толком не принять не отдать, при этом профильные нападающие Кордоба и Ильин сидят на лавке, какие-то навесы в первом тайме непонятные, на кого? В общем картина довольно печальная и наверное только один Виктор Михалыч, стоя на бровке и с умным видом стратега, понимал, что происходит. Как обычно личное мнение.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 18:42
      Быки показали хорошую игру но везение было на стороне динамиков.
      Robinson
      Robinson
      вчера в 18:40
      Гончаренко с вещами на выход!
      Супервайзер
      Супервайзер
      вчера в 18:40
      Краснодар играл настолько лучше Динамо, что результат матча кажется просто издевательством. Но это футбол.
      Анатолий Калашников
      Анатолий Калашников
      вчера в 18:36
      У Михалыча плохая статистика с Динамо
      Capral
      Capral
      вчера в 18:31
      Сейчас Ганчаренко скажет: "Не отошли после поражения от Самары"....
      FERIS
      FERIS
      вчера в 18:30
      Динамо с победой!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:29
      С победой Динамо!
      Романтика опять бита. Стоило выпустить Черному, скоростного НЖи и защита провалилась.
      isamsn
      isamsn
      вчера в 18:28
      При равной игре удачливей оказались динамовцы. Низкая эффективность реализации характерна для команд под руководством Гончаренко.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 18:27
      Поздравляю болельщиков Динамо с важной победой
      Futurista
      Futurista
      вчера в 18:26
      Краснодар играл лучше...выиграло Динамо...так бывает...
      njc 595
      njc 595
      вчера в 18:25
        Ayawrik
        Ayawrik
        вчера в 18:25
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 18:25
          Динамо с победой!)
          Kolenok
          Kolenok
          вчера в 18:25
          Ужас а не футбол
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 18:20
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