В 1 Шунин Антон Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Спасений: 6 Пасы: 33 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 52

З 5 Бальбуэна Фабиан Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 50 Кутитский Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 4 Паршивлюк Сергей Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 85

Н 25 Макаров Денис Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 68

П 8 Моро Никола Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 70 Тюкавин Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 16 Будачев Иван

В 31 Лещук Игорь

З 24 Евгеньев Роман Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

З 3 Плиев Заурбек

З 15 Сазонов Саба

П 90 Галкин Владислав

Н 91 Гладышев Ярослав

Н 10 Игбун Сильвестр Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 9 Н'Жи Клинтон Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

Пропускают

(П) - Мышечная травма

Не играл с 29.10.21 , с ним 23 из 26 очков в нац. чемпионате Захарян Арсен (П) - Мышечная травма

(З) - Травма бедра

Не играл с 12.09.21 , с ним 13 из 26 очков в нац. чемпионате Лаксальт Диего (З) - Травма бедра