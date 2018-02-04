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Ригони: «Манчини требует максимально выкладываться на поле и быть перфекционистами»

вчера, 20:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованМатч завершен

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, которому сегодня исполнилось 25 лет, подвел итоги товарищеской встречи со «Слованом»:

«Раньше день матча никогда не выпадал на день рождения — это впервые, но я очень рад тому, как прошел этот день, получил большое удовольствие от того, что сыграл матч в свой день рождения, занимался любимым делом.

Да, хотел сегодня отметиться голом. На самом деле, я в каждом матче пытаюсь забить, потому что очень важно побеждать абсолютно в каждой игре, нужно забивать — только так мы сможем подготовиться к предстоящим соперникам. Но сегодня не получилось забить, к сожалению. Самое главное, что мы старались и в каких-то моментах были близки к цели. Все эти матчи — это хорошая подготовка к предстоящей игре в Лиге Европы УЕФА.

Мистер требует всегда повышать качество игры, максимально выкладываться на поле, быть перфекционистами. Мы стараемся выполнять то, что он нам говорит, потому что действительно осталось около двух недель до самого важного матча этого месяца. Матча, в котором нам нужно показать все, что мы умеем, и быть лучшими во всех компонентах игры».

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 23:07
Глупости требует
time out
time out ответил Jeck Denielse
вчера в 21:45
Jeck Denielse:
О...Москва зависла...незнакомое слово..... Сейчас полезли по эротическим словарям искать значение....)))
    Egorium
    Egorium
    вчера в 21:04
    Давно пора.
    Морозовский
    Морозовский ответил Ярангвельгви Йорингель.
    вчера в 20:45
    Ярангвельгви Йорингель.:
    Ригони технарь не плохой. Если заиграет так как может будет отлично для Зенита!
    Никто никогда не видел, как он может!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:37
    Любой тренер этого требует.
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    вчера в 20:36
    Ригони технарь не плохой. Если заиграет так как может будет отлично для Зенита!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 20:28
    молодцы ребята
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Морозовский
    вчера в 20:24
    Морозовский:
    Никто не хочет пыхтеть за "Зенит"! ТАКОЕ бабло отгребают, а их ещё упрашивать надо выкладываться! "Я б в Москве с киркой уран нашёл, при такой повышенной зарплате"!
    У пупсиков зулусы не меньше получают, а итог один:
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 20:19
    Никто не хочет пыхтеть за "Зенит"! ТАКОЕ бабло отгребают, а их ещё упрашивать надо выкладываться! "Я б в Москве с киркой уран нашёл, при такой повышенной зарплате"!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:17
    О...Москва зависла...незнакомое слово.....
    Сейчас полезли по эротическим словарям искать значение....)))
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