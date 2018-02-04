Ригони: «Манчини требует максимально выкладываться на поле и быть перфекционистами»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, которому сегодня исполнилось 25 лет, подвел итоги товарищеской встречи со «Слованом»:

«Раньше день матча никогда не выпадал на день рождения — это впервые, но я очень рад тому, как прошел этот день, получил большое удовольствие от того, что сыграл матч в свой день рождения, занимался любимым делом.

Да, хотел сегодня отметиться голом. На самом деле, я в каждом матче пытаюсь забить, потому что очень важно побеждать абсолютно в каждой игре, нужно забивать — только так мы сможем подготовиться к предстоящим соперникам. Но сегодня не получилось забить, к сожалению. Самое главное, что мы старались и в каких-то моментах были близки к цели. Все эти матчи — это хорошая подготовка к предстоящей игре в Лиге Европы УЕФА.

Мистер требует всегда повышать качество игры, максимально выкладываться на поле, быть перфекционистами. Мы стараемся выполнять то, что он нам говорит, потому что действительно осталось около двух недель до самого важного матча этого месяца. Матча, в котором нам нужно показать все, что мы умеем, и быть лучшими во всех компонентах игры».