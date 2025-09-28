«Эвертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759089393

вчера, 22:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» – «Вест Хэм», который состоится 29 сентября 2025 года.

«Эвертон»

За первые пять туров «Эвертон» набрал семь очков и на данный момент занимает лишь 12 место. Тем не менее, его соперник выступает гораздо хуже и находится в зоне вылета, отставая от «ирисок» на четыре балла. У клуба из Ливерпуля есть отличная возможность поправить свое турнирное положение за счет аутсайдера, поэтому встреча будет максимально интересной.

23 сентября «Эвертон» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:2), а 20 числа команда проиграла в дерби «Ливерпулю» (1:2).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» совсем неудачно начал сезон и на данный момент идет на предпоследнем месте с тремя баллами. Команда отстает на два пункта от ближайшего безопасного места и очень много пропускает мячей (13). Для «молотобойцев» очень важно, как минимум не проиграть в этой встрече и понемногу стараться покинуть зону вылета, чтобы порадовать болельщиков и сбросить с себя груз ответственности.

20 сентября «Вест Хэм» проиграл на своем поле «Кристал Пэлас» (1:2), а 13 числа крупно уступил «Тоттенхэму» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Эвертон» – 1.7

Ничья – 3.9

Победит «Вест Хэм» – 5.2

Статистика

«Вест Хэм» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вест Хэм» выиграл два матча из пяти последних против «Эвертона» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что «ириски» смогут одолеть своего соперника при своих трибунах и набрать важные три балла.