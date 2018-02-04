Нобоа: «Когда приехал в Казань, мне стало страшно — минус 25 градусов мороза и темень»

1517763483

04 февраля 2018, 19:58

Полузащитник «Зенита» рассказал о том, как он первый раз попробовал снег, после чего заболел ангиной.

«Мы сидели в Турции на сборах, вдруг новость – четыре выходных дня. Домой мне добираться было долго и дорого, оставаться в отеле не хотелось, и Бердыев сказал: „Поезжай в Казань с ребятами, они к семьям летят, а ты познакомишься с городом“. Мне идея понравилась. Когда самолет пошел на посадку, вокруг все стали утепляться: куртки, шарфы, шапки – а на мне легкое пальто, в котором я из Эквадора уехал. Вышли на трап, и мне стало страшно – там минус 25 градусов мороза, темень и сплошной снег вокруг. Никогда в жизни не видел снег! Я представил, какой он на вкус, а потом решил: „Пока не попробую, не успокоюсь“. И попробовал.

Нас привезли на базу, я уснул, а под утро проснулся от жуткой боли в горле, температура, озноб, думал – умираю. Неделю провалялся с ангиной – никогда так в жизни не болел, ни до, ни после», — сказал Нобоа.

Ранее Нобоа заявил, что не знает, покинет он «Зенит» этой зимой или нет.