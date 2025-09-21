  • Поиск
«Байер» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:54
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Боруссия» М, который состоится 21 сентября 2025 года.

«Байер»

За три тура «Байер» смог набрать всего четыре очка и вынужден исправлять ситуацию уже сейчас. «Фармацевты» отстают от лидера «Баварии» на восемь пунктов, при этом сыграв на один матч меньше. В поединке с нестабильной «Боруссией» М от хозяев ожидают уверенной игры, которая позволит набрать три пункта и попытаться сократить отрыв от группы лидеров.

18 сентября «Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (2:2), а 12 числа обыграл «Айнтрахт» (3:1) в рамках Бундеслиги.

«Боруссия» М

«Боруссия» М является одним из аутсайдеров Бундеслиги, ведь набрал три очка с одним баллом. Коллектив даже не смог забить ни единого мяча за три матча чемпионата Бундеслиги, поэтому тренерскому штабу нужно срочно что-нибудь менять. В игре на выезде с мотивированным «Байером» у гостей не так много шансов на победу, поэтому даже ничья станет отличным результатом.

14 сентября «Боруссия» М разгромно проиграла «Вердеру» (0:4), а 30 августа проиграла «Штутгарту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Байер» – 1.58
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Боруссия» М – 5.4

Статистика

  • Четыре последних матча «Боруссия» М завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Байер» проиграл четыре домашних поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Байер», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что «фармацевты» не будут иметь проблем в этой игре и одержат спокойную победу.

 
