«Байер» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1758452049

сегодня, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Боруссия» М, который состоится 21 сентября 2025 года.

«Байер»

За три тура «Байер» смог набрать всего четыре очка и вынужден исправлять ситуацию уже сейчас. «Фармацевты» отстают от лидера «Баварии» на восемь пунктов, при этом сыграв на один матч меньше. В поединке с нестабильной «Боруссией» М от хозяев ожидают уверенной игры, которая позволит набрать три пункта и попытаться сократить отрыв от группы лидеров.

18 сентября «Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (2:2), а 12 числа обыграл «Айнтрахт» (3:1) в рамках Бундеслиги.

«Боруссия» М

«Боруссия» М является одним из аутсайдеров Бундеслиги, ведь набрал три очка с одним баллом. Коллектив даже не смог забить ни единого мяча за три матча чемпионата Бундеслиги, поэтому тренерскому штабу нужно срочно что-нибудь менять. В игре на выезде с мотивированным «Байером» у гостей не так много шансов на победу, поэтому даже ничья станет отличным результатом.

14 сентября «Боруссия» М разгромно проиграла «Вердеру» (0:4), а 30 августа проиграла «Штутгарту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Байер» – 1.58

Ничья – 4.6

Победит «Боруссия» М – 5.4

Статистика

Четыре последних матча «Боруссия» М завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» проиграл четыре домашних поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Байер», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что «фармацевты» не будут иметь проблем в этой игре и одержат спокойную победу.