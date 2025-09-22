История «Халл Сити» часть 10 : 1976-1980

1758528097

Следующий сезон проходил в тени завершения карьеры легендарного нападающего Кена Уогстаффа. Хотя он и вернулся в строй к началу кампании после серьёзной травмы колена, полученной в январе 1975 года в матче Кубка Англии против «Фулхэма» , его игровые способности уже не соответствовали прежнему уровню. Травма, продержавшая его вне поля семь месяцев, фактически положила конец карьере одного из величайших бомбардиров в истории клуба.Джон Кей , назначенный менеджером в сентябре 1974 года после ухода Терри Нилла в «Тоттенхэм» , продолжал строить команду на основе оборонительной стабильности. Однако в этом сезоне был вынужден перейти к более атакующему стилю игры в попытке компенсировать потерю Уогстаффа. Но в итоге ничего хорошего с этого не получилось Халл Сити финишировал на 14 месте в турнирной таблице , забив всего 45 мячей при 49 пропущенных. Их главным бомбардиром в сезоне стал Альф Вуд, забивший 10 голов. Вуд, приобретённый в ноябре 1974 года за рекордные для клуба £75,000, должен был заменить Уогстаффа в нападении. Главным событием сезона 1976/77 стало прибытие Билли Бремнера в сентябре 1976 года. Легендарный полузащитник сборной Шотландии и «Лидса» был приобретён за £35,000 (по некоторым данным £25,000) после 16 лет в «Лидс Юнайтед», где провёл 772 матча. 34-летний Бремнер присоединился к «Тиграм» как опытный лидер для молодого состава Кейя.Дебют Бремнера состоялся в начале октября 1976 года в матче против «Ноттингем Форест» Брайана Клафа, и шотландец отметился дебютным голом со штрафного, принеся «Тиграм» победу 1:0.Несмотря на то что команда снова заняла скромное 14-е место, сезон запомнился несколькими выдающимися достижениями:16 октября 1976 года «Халл» одержал сенсационную победу 2:0 над будущими чемпионами «Вулверхэмптон Уондерерс» на «Бутферри Парк» при посещаемости 12,015 зрителей. Оба гола забил Джон Хоули: первый на 50-й минуте, второй на 85-й.В ответном матче на «Молинью» Джефф Хеммерман забил гол который позднее был признан победителем конкурса «Goal of the Month» на BBC.Также одним из ярчайших индивидуальных выступлений стал хет-трик Малкольма Лорда в разгроме «Бернли» со счётом 4:1....

Тренерская чехарда и неизбежный вылет

В межсезонье 1977/78 Джон Кей отклонил предложение своего бывшего клуба «Вест Бромвич Альбион» занять пост их менеджера и остался в «Сити». Однако подписание атакующего дуэта из «Бристоль Роверс» — Брюса Баннистера и Алана Уорбойза — не принесло немедленных результатов.После прекрасной победы 3:0 над «Сандерлендом» в первом туре, перед толпой на «Бутферри Парк», последовала пятиматчевая безвыигрышная серия в лиге. А после домашнего поражения 0:2 от занимавшего последнюю строчку «Мансфилд Таун» совет директоров «Сити», принял решение прекратить сотрудничество с Кейем.Бобби Коллинз, помощник Кейя и бывший партнёр Билли Бремнера по «Лидсу», принял командование командой в качестве исполняющего обязанности. Его первым матчем стала игра против «Тоттенхэма» 4 октября, которая принесла сенсационную победу 2:0.Героем дня стал Алан Уорбойз, забивший оба гола за четыре минуты в первом тайме. Эта победа над командой, возглавлявшей Второй дивизион с такими звёздами, как Гленн Ходдл и будущий тренер «Сити» Питер Тейлор, дала Коллинзу шанс получить работу на постоянной основе.Коллинз начал с впечатляющей серии:3 победы, 3 ничьи, 1 поражение в первых семи матчах.Однако после многообещающего начала команда Коллинза погрузилась в безвыигрышную серию из 11 матчей. Этот период включал серию болезненных поражений.К февралю 1978 года положение команды стало критическим, и Коллинз был отправлен в отставку после четырёх месяцев работы.В феврале 1978 года на тренерский мостик взошёл Кен Хоутон — легендарный плеймейкер команды 1960-х годов, работавший в молодёжной системе клуба с мая 1976 года . Его первый матч состоялся 25 февраля против «Мансфилд Таун» и завершился поражением 0:1.Под руководством Хоутона команда провела 15 матчей до конца сезона, одержав лишь 2 победы при 3 ничьих и 10 поражениях. Среди редких успехов:Хет-трик Уорбойза в победе 3:2 над «Миллуоллом» 4 марта.С подорванной уверенностью и острой нехваткой не только побед, но даже голов, Хоутон мало что мог сделать для предотвращения вылета.«Халл Сити» завершил сезон на 22-м месте из 22 команд Второго дивизиона с катастрофическими показателями :42 матча: 8 побед, 12 ничьих, 22 поражения. Ну это ище не все главной проблемой стала катастрофическая нехватка голов. 34 забитых мяча — это был наихудший показатель среди всех команд дивизиона. Для сравнения, даже «Мансфилд Таун», финишировавший выше «Халла», забил 49 голов.Алан Уорбойз стал лучшим бомбардиром команды с всего 7 голами в лиге.

Феномен Кита Эдвардса

Главным приобретением межсезонья 1978/79 стал Кит Эдвардс, купленный у «Шеффилд Юнайтед» за £50,000. 21-летний нападающий был известен как — быстрый, хотя и не самый скоростной, не всегда самый храбрый, но способный реализовать любую возможность перед воротами. Помимо Эдвардса, были сделаны и другие качественные приобретения, направленные на восстановление команды после тяжёлого прошлого сезона.«Тигры» начали сезон в превосходной форме и к началу сентября 1978 года возглавили турнирную таблицу Третьего дивизиона.Звёздным моментом начала сезона стал матч против «Честера» 2 сентября — уже в третьей игре чемпионата Эдвардс оформил хет-трик в победе со счётом 3:0.После блестящего старта команда столкнулась с серьёзными трудностями которые привели к тому, что «Тигры» скатились в нижнюю часть таблицы.В этот период у Эдвардса начались проблемы с реализацией. После успешного старта он не забивал два месяца — с конца октября до конца декабря.Эдвардс прервал свою голевую засуху 26 декабря в Boxing Day, оформив дубль против «Мансфилд Таун» в победе 3:0.Затем ярким периодом сезона стала серия из семи побед и четырех ничьих в марте и апреле , которая кардинально изменила положение «Тигров» в турнирной таблице.В марте и апреле 1979 года Эдвардс забил 9 голов в 11 матчах , продемонстрировав свою истинную ценность для команды. Его результативность стала ключевым фактором успешного завершения сезона.19 мая 1979 года «Тигры» одержали историческую победу 3:2 над «Шеффилд Уэнсдей» на легендарном стадионе «Хиллсборо. Это была первая победа „Халл Сити“ на этом стадионе в истории .Эдвардс забил победный гол, ставший для него 24-м в сезоне. В итоге „Халл Сити“ завершил сезон на 8-м месте из 24 команд Третьего дивизиона , Эдвардс стал лучшим бомбардиром лиги .

На краю пропасти: спасительная миссия Майка Смита

„Тигры“ начали сезон 1979/80 крайне неудачно, не одержав ни одной победы в первых четырёх матчах лиги.Этот старт оставил команду Хоутона балансирующей над зоной вылета.Добавило проблем и раннее поражение в Кубке лиги от „Шеффилд Уэнсдей“ по сумме двух матчей 2:3 (ничья 1:1 на выезде и поражение 1:2 дома).В сентябре команда показала признаки восстановления благодаря трём голам Эдвардса в трёх матчах.Эта серия из двух побед и одной ничьи позволила „Тиграм“ подняться на 8-е место.Однако ранние проблемы сезона оказались предзнаменованием грядущих бед. С 13 октября по 12 января 1980 года „Тигры“ одержали всего одну победу , что привело команду к краю пропасти.Последней каплей стал разгром 2:7 от „Брентфорда“ на „Гриффин Парк“ 8 декабря 1979 года. Это поражение стало крупнейшим в сезоне и символизировало полный провал тактики Хоутона. Боб Букер оформил хет-трик за 24 минуты в составе „пчёл“.После катастрофы в Лондоне Кен Хоутон был уволен 12 декабря 1979 года вместе с тренером Уилфом МакГиннесом и главным скаутом Энди Дэвидсоном. Так завершились 15 лет связей Хоутона с клубом в качестве игрока, тренера молодёжи и главного тренера.17 декабря 1979 года новым менеджером был назначен Майк Смит — бывший тренер сборной Уэльса.Смит прибыл в сопровождении своих помощников по сборной Уэльса — Сирила Лиа и Бобби Брауна.До официального вступления Смита в должность команду временно возглавил легендарный Крис Чилтон. Под его руководством Эдвардс отпраздновал Boxing Day дублем против „Блэкпула“ на выезде (ничья 2:2).Смит провёл свой первый матч в январе 1980 года и немедленно изменил стиль игры команды. Его экспансивный, атакующий футбол идеально подошёл Эдвардсу, который после Рождества забил 12 голов в 16 матчах.В борьбе за выживание „Тигры“ сделали ставку на домашнюю форму. Под руководством уроженца Хендона „Сити“ проиграл всего два из его первых одиннадцати домашних матчей.Яркие победы над „Брентфордом“ (2:1) и одним из главных конкурентов в борьбе против вылета — „Саутенд Юнайтед“ (1:0) в предпоследнем туре — обеспечили итоговое спасение, позволив завершить сезон на 20-м месте, на одно очко выше зоны вылета; ключевым игроком вновь был Эдвардс, но уже следующие события показали, что клуб стоит на пороге гораздо более тяжёлых испытаний.