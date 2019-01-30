Марсьяль согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

По данным из СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль согласился продлить контракт с клубом.
Новый контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что официальное подтверждение состоится в пятницу.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Саутгемптон
|-:-
|Кристал Пэлас
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Борнмут
|-:-
|Челси
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Уотфорд
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|Лестер Сити
|-
|-
|-
|Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Эспаньол
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Севилья
|-
|-
|-
|Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала
|1
|X
|2
|20:15
|сегодня
|Фиорентина
|-:-
|Рома
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Нант
|-:-
|Сент-Этьен
|-
|-
|-
|Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала
|1
|X
|2
|20:45
|сегодня
|Страсбур
|-:-
|Бордо
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Сакачиспас
|0:2
|Депортиво Риестра
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|22:15
|сегодня
|Гуарани МГ
|-:-
|Кальденсе
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Ян
|-:-
|Падерборн
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Гамбург
|-:-
|Зандхаузен
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Динамо Др
|-:-
|Арминия
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Хайденхайм
|-:-
|Хольштайн
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Паниониос
|-:-
|Астерас
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ламия
|-:-
|Аполлон См
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|ПАОК
|-:-
|ПАС
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|АЕК
|-:-
|Левадиакос
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Панетоликос
|-:-
|Панатинаикос
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Олимпиакос
|-:-
|Ларисса
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Атлет.Уила
|1:1
|Унион Магдалена
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Метелин
|1:1
|ЛаЭквидад
|-
|-
|-
|23:15
|сегодня
|Депортиво Пасто
|-:-
|Энвигадо
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|сегодня
|Оренбург
|-:-
|Баник О
|-
|-
|-
|сегодня
|Младост Луч
|-:-
|Десна
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Шахтер Сл
|-:-
|Словацко
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Словацко
|-:-
|Алашкерт
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Земплин Михаловце
|-:-
|Сандеция
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Хьюстон
|1:0
|Рио Гранде
|-
|-
|-
|12:00
|31’
|Шахтер Сл
|0:0
|Витоша Бис
|-
|-
|-
|13:30
|сегодня
|Левски
|-:-
|Висла Пл
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Нецеча
|-:-
|Сталь Жешув
|-
|-
|-
|14:30
|сегодня
|Астана
|-:-
|Мидтьюлланд
|-
|-
|-
|14:30
|сегодня
|Хойничанка
|-:-
|Сандеция
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Карпаты
|-:-
|Ягеллония
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Сённерйюск
|-:-
|Фастав
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Заря
|-:-
|Пролетер Нови Сад
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Енисей
|-:-
|Радник Сур
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Рейндорф
|-:-
|Ваттенс
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Уфа
|-:-
|Хэнань Цз
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Заглембе
|-:-
|Берое
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Аль-Джазира
|-:-
|Динамо Брест
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Слован Бр
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Аустрия В
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Черно Море
|-:-
|Александрия
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лех П
|-:-
|Вождовац
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Тамбов
|-:-
|Рад
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Напредак
|-:-
|Академия Пандев
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Эребру
|-:-
|Копенгаген
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Гурник З
|-:-
|Чукарички
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Плауэн
|-:-
|Локомотив
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Спортинг Канзас
|-:-
|Тусон
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Филадельфия Юн
|-:-
|Нью-Йорк Ред Б
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|00:15
|Матч завершен
|Брага
|1:0
|Санта-Клара
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Витория Сетубал
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Славен Бп
|-:-
|Риека
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Селтик
|-:-
|Сент-Джонстон
|-
|-
|-
По данным из СМИ, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль согласился продлить контракт с клубом.
Новый контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что официальное подтверждение состоится в пятницу.