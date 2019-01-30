Марсьяль согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:44

По данным из СМИ , нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль согласился продлить контракт с клубом.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что официальное подтверждение состоится в пятницу.