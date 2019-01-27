«Манчестер Сити» не может договориться с Компани о продлении контракта

Переговоры защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани с руководством клуба о продлении контракта зашли в тупик.
Англичан настораживает физическая форма игрока. Из-за травм он сыграл всего 9 матчей в АПЛ в текущем сезоне. В прошлой кампании на его счету 17 поединков в чемпионате Англии.
Недавно наставник «горожан» Хосеп Гвардиола признался, что не хочет расставаться с защитником. Текущее соглашение бельгийца истекает ближайшим летом.
Чтобы убедиться в том, что он в прекрасной форме, посмотрите обзор матча с Ливерпулем (3 января).
Винни никуда не отпустим! Нужно продлевать, однозначно.
Чтобы убедиться в том, что он в прекрасной форме, посмотрите обзор матча с Ливерпулем (3 января).
Винни никуда не отпустим! Нужно продлевать, однозначно.