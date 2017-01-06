Григорян: «Меня задевает, как Шалимов оказался в „Краснодаре“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Краснодар, Григорян Александр , Шалимов Игорь
Сегодня, 02:07 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Новоиспеченный наставник «Анжи» Александр Григорян недоумевает, как Игорь Шалимов, также работавший в женском футболе, смог возглавить «Краснодар»:
«Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в „Краснодаре“... Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне. А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в „Краснодаре“, меня не интересует. Но – задевает.
Почему? Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча».
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