Агент: «Беррио не получал предложений от „Зенита“, но Россия - интересный вариант»

Хартмут Меленерс - агент нападающего «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио, сообщил, что «Зенит» не делал его клиенту предложений, хотя ранее президент колумбийского клуба заявил, что «Атлетико» близок к договоренности с «сине-бело-голубыми» о переходе форварда:

«На данный момент мы не получали никаких предложений. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры».