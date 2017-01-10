Агент: «Беррио не получал предложений от „Зенита“, но Россия - интересный вариант»
Сегодня, 10:12 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь
Хартмут Меленерс - агент нападающего «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио, сообщил, что «Зенит» не делал его клиенту предложений, хотя ранее президент колумбийского клуба заявил, что «Атлетико» близок к договоренности с «сине-бело-голубыми» о переходе форварда:
«На данный момент мы не получали никаких предложений. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры».
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