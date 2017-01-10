Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Беррио не получал предложений от „Зенита“, но Россия - интересный вариант»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, Атлетико Нас, Беррио Орландо
Сегодня, 10:12 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Хартмут Меленерс - агент нападающего «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио, сообщил, что «Зенит» не делал его клиенту предложений, хотя ранее президент колумбийского клуба заявил, что «Атлетико» близок к договоренности с «сине-бело-голубыми» о переходе форварда:

«На данный момент мы не получали никаких предложений. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:08
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:42, редактировал Сегодня 10:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:28
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:51 Кафу: «Неймар не сильно отстает от Роналду и Месси, через пару лет он будет лучшим в мире» 5
10:22 Конте: «Аке заслуживает того, чтобы играть в таком отличном клубе, как „Челси“» 0
10:02 Симеоне: «„Атлетико“ не намерен всё время играть в одном ключе, чтобы нас хвалили» 1
09:51 Сальгадо: «Такой менталитет победителя, как у Роналду, я видел лишь у Фигу» 5
09:17 Клопп: «„Ливерпуль“ никогда не думал о том, чтобы расстаться с Коутиньо» 1
08:23 Президент «Лиона»: «За Лаказетта нам предлагают от 40 до 70 млн евро» 7
05:33 Марадона: «Я разочарован Месси – невозможно бороться за что-то, сидя дома у телевизора» 31
01:08 Вице-президент «Барселоны»: «Нашим игрокам нужен был отдых» 5
01:00 Дани Алвес: «Игроки „Барселоны“ должны были приехать в Цюрих» 16
Вчера
23:00 Роналду: «Жаль, что игроки „Барселоны“ не прибыли в Цюрих» 46
все материалы по этой теме
Турниры