«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» (3:1) и вышла в четвертьфинал по сумме двух встреч (4:3).
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Атлетик» - 3:1 (1:0)
Голы: Суарес 35, Неймар 48 (пен), Месси 78 – Саборит 51.
«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Иньеста (Арда Туран 89), Бускетс, Серхи Роберто, Рафинья (Ракитич 80), Месси, Л. Суарес, Неймар (Д. Суарес 87).
Главный тренер: Луис Энрике.
«Атлетик»: Ираисос, Баленсиага, Эчеита (Элустондо 30), Боведа, Ляпорт, Саборит (Сусаэта 79), Сан-Хосе, Эчеварриа, Эрасо, Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис 46).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Эчеита 28, Умтити 30, Ляпорт 41, Элустондо 73, Эчеварриа 77, Иньяки Уильямс 90.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Соперник был крепкий орешек, ну а кто говорил , что будет легко?
Неплохая игра, но видно, что команда сырая и переживает спад.
Многие игроки своей игрой прям кричат "я хочу на банку"
Да что говорить , если даже Бускетс толком пас не мог отдать сегодня.
Рафинья оказывается был на поле?
Роберто слаб очень.
Интересно почему игнорят Ракитича и Арду?
Судья сегодня тоже отметился, отменил чистый гол Барсы.
Суареса поздравляю с сотым голом за лучший клуб мира, что этого ему понадобилось всего 120 матчей, невероятно просто.
100-й гол он отметил шикарным ударом)
Так же поздравляю МСН, теперь на их счёту 300+ голов!
Молодцы, сегодня вся троица затащила!
Месси вновь забил со штрафного и вновь это сделал бильярдно, Неймар наконец то забил на Камп Ноу.
Удачи лучшему клубу мира в дальнейшем , нужно по скорее выбираться из ямы, благо этот период настал в середине сезона.
Всех болельщиков ещё раз с проходом следующий раунд, хейтерам по больше холодной воды и меньше горящих стульев)
Соперник был крепкий орешек, ну а кто говорил , что будет легко?
Неплохая игра, но видно, что команда сырая и переживает спад.
Многие игроки своей игрой прям кричат "я хочу на банку"
Да что говорить , если даже Бускетс толком пас не мог отдать сегодня.
Рафинья оказывается был на поле?
Роберто слаб очень.
Интересно почему игнорят Ракитича и Арду?
Судья сегодня тоже отметился, отменил чистый гол Барсы.
Суареса поздравляю с сотым голом за лучший клуб мира, что этого ему понадобилось всего 120 матчей, невероятно просто.
100-й гол он отметил шикарным ударом)
Так же поздравляю МСН, теперь на их счёту 300+ голов!
Молодцы, сегодня вся троица затащила!
Месси вновь забил со штрафного и вновь это сделал бильярдно, Неймар наконец то забил на Камп Ноу.
Удачи лучшему клубу мира в дальнейшем , нужно по скорее выбираться из ямы, благо этот период настал в середине сезона.
Всех болельщиков ещё раз с проходом следующий раунд, хейтерам по больше холодной воды и меньше горящих стульев)
Всем спокойной ночи.
Я забыл, в этом году я обещал стать добрее 😄
Кого задел, каюсь не хотел, не принимайте близко к сердцу.
Футбол футболом, но надо ведь оставаться человеком)))
Вафлентинов себе оставь , авось спасёт тебя однажды, ток смотри не суй по самые миндалины ему, ещё крякнет ненароком
Зри в топы и наслаждайся.
да мне оно зачем.
чужое бабло нет привычки считать.
Ронька наш?))
вот уж спасибо. оставьте себе.
нас ваша богатая легенда интересует только в одном ракурсе: поржать с него.)
"Только я с мужиками шуры-муры не вожу"
не стесняйся. вон Ронька признался. и ты бери пример со своего кумира.)
Я таких не знаю, есть тут один, но его Вафлентин зовут, Великий Вафлентин)
Вот только бабы даже веселее шутки шутят
А твои собратья с кем ты привык тут крошку лайка делить
плюнули на тебя как ты только отвернулся взвесить полкило..
Да Ронька ваш у меня на самолёт занимал, а Месси на липовые ЗМ, аха-ха)
Только я с мужиками шуры-муры не вожу, это к торгашу арбузами.)
Так вот при них всякие мамаевы и хэппибои знали свое место
Сектанты стареют, глоры борзеют.