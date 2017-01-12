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«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Матч: БарселонаБарселона3 : 1АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» (3:1) и вышла в четвертьфинал по сумме двух встреч (4:3).

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Атлетик» - 3:1 (1:0)
Голы: Суарес 35, Неймар 48 (пен), Месси 78 – Саборит 51.

«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Иньеста (Арда Туран 89), Бускетс, Серхи Роберто, Рафинья (Ракитич 80), Месси, Л. Суарес, Неймар (Д. Суарес 87).
Главный тренер: Луис Энрике.

«Атлетик»: Ираисос, Баленсиага, Эчеита (Элустондо 30), Боведа, Ляпорт, Саборит (Сусаэта 79), Сан-Хосе, Эчеварриа, Эрасо, Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис 46).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Эчеита 28, Умтити 30, Ляпорт 41, Элустондо 73, Эчеварриа 77, Иньяки Уильямс 90. 

Судья: Хиль Мансано (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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