«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Атлетик» (3:1) и вышла в четвертьфинал по сумме двух встреч (4:3).

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Атлетик» - 3:1 (1:0)

Голы: Суарес 35, Неймар 48 (пен), Месси 78 – Саборит 51.

«Барселона»: Силлессен, Пике, Альба, Умтити, Иньеста (Арда Туран 89), Бускетс, Серхи Роберто, Рафинья (Ракитич 80), Месси, Л. Суарес, Неймар (Д. Суарес 87).

Главный тренер: Луис Энрике.

«Атлетик»: Ираисос, Баленсиага, Эчеита (Элустондо 30), Боведа, Ляпорт, Саборит (Сусаэта 79), Сан-Хосе, Эчеварриа, Эрасо, Иньяки Уильямс, Мерино (Адурис 46).

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Эчеита 28, Умтити 30, Ляпорт 41, Элустондо 73, Эчеварриа 77, Иньяки Уильямс 90.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.