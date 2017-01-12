Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о том, что «Спартак» согласовал с «железнодорожниками» трансфер полузащитника «красно-зеленых» Александра Самедова:

«Да, (трансфер Самедова) согласовали, но условия разглашать не будем».