Рейтинг@Mail.ru

Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 21:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о том, что «Спартак» согласовал с «железнодорожниками» трансфер полузащитника «красно-зеленых» Александра Самедова

«Да, (трансфер Самедова) согласовали, но условия разглашать не будем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:21
ответ пользователю Evilhuman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:18
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:15
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:14
ответ пользователю за (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:13
ответ пользователю Красно Синий воин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:13
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:11
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:10
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:08
ответ пользователю gorets004 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:08
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:07
ответ пользователю Проффи (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:06
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 22:04
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:02
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:56
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:55
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
Показать
Немного троллинга
  7
Сегодня 21:48
, чтобы видеть комментарии
  11
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:55 Официально «Краснодар» подтвердил переход Куасси в «Селтик» 10
09:16 Официально «Краснодар» подписал Овсепяна 15
Вчера
13:11 Гендиректор тульского «Арсенала»: «Габулов и Комбаров проходят медосмотры в клубе» 4
10 января 2017
18:27 Официально «Зенит» подписал защитника «Волгаря» 86
17:41 Официально «Зенит» подписал с Молло контракт на 3,5 года 64
09:23 Официально «Крылья Советов» и «Зенит» достигли договорённости о переходе Молло 108
09 января 2017
19:32 Официально Фото «Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса 16
05 января 2017
13:11 «Стандард» получил 800 тысяч евро за переход Витселя в «Тяньцзинь Сунцзян» 17
12:24 Официально Фото «Брюгге» подтвердил переход Страндберга 81
00:14 Официально Бериша подписал контракт с «Тереком» 29
все материалы по этой теме
Турниры