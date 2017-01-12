Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 21:47 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о том, что «Спартак» согласовал с «железнодорожниками» трансфер полузащитника «красно-зеленых» Александра Самедова:
«Да, (трансфер Самедова) согласовали, но условия разглашать не будем».
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