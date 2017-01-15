Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год

По информации авторитетного итальянского источника, зарплата бразильского нападающего Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4.5 млн евро в год. Официально о трансфере будет объявлено завтра. Сам футболист достанется «красно-белым» практически бесплатно. В то же время отмечается, что «Милан» сэкономит порядка 25 млн евро на зарплате и различных бонусах для Адриано, чей контракт с «россонери» был рассчитан еще на 3.5 года.

Адриано перешел в «Милан» летом 2015 года из «Шахтера». В составе итальянской команды он провел 36 матчей и забил 6 голов