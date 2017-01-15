Рейтинг@Mail.ru

Луис Адриано будет зарабатывать в «Спартаке» 4.5 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 10:07 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации авторитетного итальянского источника, зарплата бразильского нападающего Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4.5 млн евро в год. Официально о трансфере будет объявлено завтра. Сам футболист достанется «красно-белым» практически бесплатно. В то же время отмечается, что «Милан» сэкономит порядка 25 млн евро на зарплате и различных бонусах для Адриано, чей контракт с «россонери» был рассчитан еще на 3.5 года.

Адриано перешел в «Милан» летом 2015 года из «Шахтера». В составе итальянской команды он провел 36 матчей и забил 6 голов

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:36
ответ пользователю нoГГано (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 10:36
ответ пользователю Ко Чегара (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:30
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:28
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
D.vil [2018]
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:23
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:20
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:20
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 10:19
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 10:18
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:13
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:13
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:26 «Реал» подпишет «нового Ибрагимовича» 8
09:06 Слухи «Ливерпуль» может включить Сако в сделку по Фонте 1
08:54 Слухи «Севилья» хочет арендовать Рэшфорда 4
Вчера
23:19 Эменике может перебраться в киевское «Динамо» 8
19:28 Журналист: «Диего Коста на данный момент не заинтересован в переезде в Китай» 10
16:44 Слухи «Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за 20-летнего хавбека «Аталанты» 4
14:47 Слухи «Тяньцзинь Сунцзян» предлагает Белотти контракт с окладом в 15 млн евро в год 7
14:29 Слухи «Шальке» отказался продавать Колашинаца в «Ювентус» 4
14:21 Слухи «Челси» видит в Морате замену Косте 27
12:47 Слухи «Нью-Йорк Сити» интересуется Хедирой 4
все материалы по этой теме
Турниры