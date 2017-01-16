Источник: «„Зенит“ предложил Нобоа контракт на 2.5 года»

«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.

По информации источника, стороны ведут переговоры, но пока не могут договориться о сроках контракта: эквадорец, по слухам, рассчитывает на длительное соглашение, в то время как «сине-бело-голубые» не готовы предложить 31-летнему хавбеку контракт более чем на 2.5 года.

Напомним, что действующий контракт Нобоа с «Ростовом» истекает грядущим летом, а ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб готов расстаться с игроком, который изъявил желание сменить клубную прописку, если получит интересное предложение.