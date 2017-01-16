Источник: «„Зенит“ предложил Нобоа контракт на 2.5 года»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ростов, Нобоа Кристиан
Сегодня, 16:36 | Источник: Sportsdaily.ru | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.
По информации источника, стороны ведут переговоры, но пока не могут договориться о сроках контракта: эквадорец, по слухам, рассчитывает на длительное соглашение, в то время как «сине-бело-голубые» не готовы предложить 31-летнему хавбеку контракт более чем на 2.5 года.
Напомним, что действующий контракт Нобоа с «Ростовом» истекает грядущим летом, а ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб готов расстаться с игроком, который изъявил желание сменить клубную прописку, если получит интересное предложение.
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Сегодня 16:41
По возрасту не катит. Зенит набирает перспективных. Старпёры это в Спартак!
после трансфера Нобоа
Литейный: Нобоа опытный игрок, Зениту точно не помешает.
Сегодня 16:41
По возрасту не катит. Зенит набирает перспективных. Старпёры это в Спартак!
после трансфера Нобоа
Литейный: Нобоа опытный игрок, Зениту точно не помешает.
https://www.youtube.com/watch?v=5slVa0jmEyI
Парень хочет развиваться далее тем более клуб Ростов как бы Не против.
Кристиана! Добро пожаловать в город трёх революций и финансовых возможностей!
Сегодня 16:41
По возрасту не катит. Зенит набирает перспективных. Старпёры это в Спартак!
после трансфера Нобоа
Литейный: Нобоа опытный игрок, Зениту точно не помешает.
Зато деньги!!!
Тем более, если это выгодно его нынешнему клубу.