Ракитич: «Жалобы Ильярраменди? Иногда лучше держать телефон в кармане»
Сегодня, 08:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что хавбек «Реала Сосьедад» Аспер Ильярраменди, недовольный судейством в первом матче 1/4 финала Кубка Испании между командами, должен держать свое мнение при себе:
«Не знаю, почему он жалуется. Иногда лучше подольше держать телефон в кармане.
Мое место в команде? Мне не 15 лет, боссу не нужно мне что-либо объяснять. Я должен работать каждый день, а самое важное для меня - поддержка тренера. Я хочу играть в „Барселоне“ еще много лет. Хочу продлить контракт с клубом».
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Просто лишний раз убеждаюсь почему болельщики барсы такие стрелочники да и вообще не особо умные люди))0
Ракитич учит человека держать свои мысли при себе, в то время как у самого напарник есть, строчащий такого типа комментарии со скоростью света особенно после поражений или ничьих, ну или просто когда не удалили игрока соперника или не дали пенальти))0
В общем все в стиле барсы)0
Там вроде Луиска шел прыгать, что еще за ним то не побежал?)0