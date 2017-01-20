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Ракитич: «Жалобы Ильярраменди? Иногда лучше держать телефон в кармане»

Матч: Реал СосьедадРеал Сосьедад0 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Ракитич Иван, Ильярраменди Асьер
Сегодня, 08:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что хавбек «Реала Сосьедад» Аспер Ильярраменди, недовольный судейством в первом матче 1/4 финала Кубка Испании между командами, должен держать свое мнение при себе:

«Не знаю, почему он жалуется. Иногда лучше подольше держать телефон в кармане.

Мое место в команде? Мне не 15 лет, боссу не нужно мне что-либо объяснять. Я должен работать каждый день, а самое важное для меня - поддержка тренера. Я хочу играть в „Барселоне“ еще много лет. Хочу продлить контракт с клубом».

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