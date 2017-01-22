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Мутко: «Инфантино просил меня не баллотироваться на пост президента РФС? Глупости»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Мутко Виталий , Инфантино Джанни
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко отрицает, что в сентябре прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации из-за того, что фамилия Мутко якобы фигурировала в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Накануне такую информацию опубликовало британское издание Daily Mail. Тем не менее, 24 сентября Мутко был переизбран на пост президента РФС.

«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».

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