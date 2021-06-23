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Германия - Венгрия
Швеция - Польша
Словакия - Испания
Португалия - Франция

Текстовая онлайн трансляция матча Германия против Венгрия

Германия Логотип футбольный клуб Германия 2:2 Логотип футбольный клуб Венгрия Венгрия
Германия
2 : 2
завершен
вчера, 22:00
Венгрия
Евро-2020, 3 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.9315.20
Лига Ставок 1.12 9.60 23.00
Фонбет Live! 6.50 1.17 35.00
Мелбет 1.13 10.70 19.70
1XBET 1.18 8.70 18.00
BetBoom 1.12 9.78 19.57
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    29' Гюндоган Илкай (21)
     
    58' Гюндоган Илкай (21) уходит с поля, Горецка Леон (18) вышел на поле
     
    61' Сане Лерой (19)
     
    66' (1:1) Хаверц Кай (7) (Хуммельс Матс (5))
     
    2
    67' Хаверц Кай (7) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
    67' Гнабри Серж (10) уходит с поля, Мюллер Томас (25) вышел на поле
     
    2
    82' Госенс Робин (20) уходит с поля, Мусиала Джамал (14) вышел на поле
    82' Гинтер Маттиас (4) уходит с поля, Фолланд Кевин (9) вышел на поле
     
    84' (2:2) Горецка Леон (18)
     
    11' (0:1) Салаи Адам (20) (Шаллаи Роланд (9))
     
    28' Ботка Эндре (21)
     
    64' Салаи Адам (20)
     
    66' Фиола Аттила (5)
     
    68' (1:2) Шафер Андрас (13) (Салаи Адам (20))
     
    75' Шаллаи Роланд (9) уходит с поля, Шен Саболч (24) вышел на поле
     
    82' Салаи Адам (20) уходит с поля, Варга Кевин (19) вышел на поле
     
    2
    88' Фиола Аттила (5) уходит с поля, Николич Неманья (23) вышел на поле
    88' Кляйнхайслер Ласло (15) уходит с поля, Ловренчич Герго (14) вышел на поле
    Голы
    11’ 0:1 Салаи Адам
    ассистент Шаллаи Роланд
    Хаверц Кай
    ассистент Хуммельс Матс     		1:1 66’
    68’ 1:2 Шафер Андрас
    ассистент Салаи Адам
    Горецка Леон 2:2 84’
    Наказания
    28’ Ботка Эндре
    Гюндоган Илкай 29’
    Сане Лерой 61’
    64’ Салаи Адам
    66’ Фиола Аттила
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Горецка Леон Гюндоган Илкай 58’
    Вернер Тимо Хаверц Кай 67’
    Мюллер Томас Гнабри Серж 67’
    75’ Шен Саболч Шаллаи Роланд
    Мусиала Джамал Госенс Робин 82’
    Фолланд Кевин Гинтер Маттиас 82’
    82’ Варга Кевин Салаи Адам
    88’ Николич Неманья Фиола Аттила
    88’ Ловренчич Герго Кляйнхайслер Ласло
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    Все комментарии
    alexcc2009
    alexcc2009
    сегодня в 00:17
    Венгры играли так как им позволили немцы. А немцы играли хреново. Если рубильник свой опять не найдут то даже с Англией проблемы большие будут.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:17
    Венгрия молодцы достойно играли чем больше соперников, заслуживали выхода в плей-офф. Германия на чемпионате мира 2018 году в России уже стало регрессировать в плане результатов и игры. На что требовалось ротация на тренерском мостике, Йоахим Лёв добился до этого отличных результатов с командой, но время неумолимо диктует свои условия относительно того что нужно уходить вовремя. Лёв реализовал все свои идеи которые были востребованы 2014 году когда Германия стала Чемпионом Мира, а сейчас жалко смотреть как команда у себя дома рада тому что вырвала ничью у команды Венгрии и со скрипом вышла в плей-офф Чемпионата Европы. Удачи 
    Ironigor
    Ironigor ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Спасибо дружище, вот это уже по мужски. Я тоже как человек любящий футбол, адекватно отношусь ко всей этой ситуации и мне тоже не приятно когда так получается. И я совсем не защищаю сейчас как тренера Черчесова. Просто ты не очень правильно выразился. Ещё раз благодарю тебя за понимание !!! 👍✊✊
    allemz
    allemz ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Конечно, да, извини. Понимаю, но усача ох как не люблю. Может накал неприязни к нему заставил меня на такое решиться? Прошу прощения
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:09
    Очень неудобный соперник мадьяры! Немцы должны вынести англию, иначе Г.Линекер не поймет…
    Ironigor
    Ironigor ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Дружище, как бы я к тебе хорошо не относился, но трогать нацию ты не имеешь никакого права. (((
    Я как Осетин не хочу и не приемлю такого отношения к своей нации, как бы я тоже не отношусь к Черчесову и к любым другим людям, никогда не позволяю себе говорить о их принадлежности к той или иной нации. Попрошу тебя вести себя достойно и с уважением. Спасибо за понимание!!!
    Futurista
    Futurista ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Мысли Черчесова: Россия на 4 месте...Венгрия на 4 месте...а если результат одинаковый зачем играть лучше?....
    salleeh
    salleeh ответ ЧиП (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Можно сказать им очень повезло…
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:04
    Немцы что то расслабились.
    Омеля
    Омеля
    сегодня в 00:04
    Соседи, уважуха вам Венгрия!!!
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 00:03
    Венграм почёт и уважуха. Ни за игру, ни за результат не стыдно. Можно сказать им немного не повезло.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:03
    Немцы со главе с маэстро Козявкиным пусть не забудут поблагодарить УЕФУ за фактор двух допзамен, которые сделали сильные команды еще сильнее, а слабые еще слабее.
    konst19
    konst19
    сегодня в 00:02
    Немцы чуть домой не уехали
    Просто Fan
    Просто Fan
    сегодня в 00:02
    Респект венграм бойцы!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 00:02
    В такой группе набрать 2 очка!
    Уважение Венгрии. Вот кто действительно за страну рубился.
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:01
    Эх, как же не повезло венграм попасть в группу смерти. Жеребьевка убила потенциальную темную лошадку. Но поле вскипятили знатно. Дали всем соперникам бой. Проиграли, но видно, что бились за каждый мяч. Опыта не хватило, а немцы банально лавкой перебили.
    League1
    League1
    сегодня в 00:01
    Жаль.
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 00:01
    Да, немцы чуть недовыделывались!. Венграм респект - молодцы!!!
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:00
    Покажите осетинской проститутке с 2,5 млн. в год и всем погромщикам Тамбовов и Роторов матчи венгров в группе смерти, омг
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 00:00
    Жаль бойцов Мадьяров! Португалам повезло, чтобы они вылетели в 1/8.))
    valeron4321
    valeron4321
    сегодня в 00:00
    5 мин отделяло венгров от выхода из группы смерти. Жаль, влетел в их ворота гол от рикошета. Горецки прямо во вратаря попал бы.
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 23:59
    С Англией игра,не плохое будет рубилово.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 23:59
    Отскочили немцы Венгрия билась до конца не повезло
    Пепс
    Пепс
    вчера в 23:59, ред.
    Во как надо прощаться с фанатами... Слезы на глазах игроков.. Единство..... А наших встретили 4 журналиста, автобус и ОМОН...зашибись...и для кого играли...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 23:58
    Несмотря на то, что сборная Венгрии закончила своё выступление на Евро-2020, несмотря на то, что закончила на четвертом месте группового турнира, болельщикам сборной Венгрии не должно быть стыдно за свою сборную, за сборную Венгрии...

    Группа F в действительности оказалась группой "смерти", в которой всё решалось до последних секунд - в обоих матчах...

    Р.S Респект сборной Венгрии!
    allemz
    allemz
    вчера в 23:58
    Жаль, что так получилось, класс взял своё, один фиг немцев в плей-офф вышвырнут, за венгров реально обидно. За счет желания и бешенного рвения заслужили наверное чуть больше, ими все равно будут гордиться болельщики своим отношением к делу. В группе смерти потрепать нервы французам и немцам - дорогого стоит, но по иронии судьбы потеряли очки как раз против мертвой Португалии, но как есть. Красавцы и спасибо за выступление.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:57
    Жаль венгров.
    злой болельщик
    злой болельщик
    вчера в 23:57
      Верг
      Верг
      вчера в 23:56
        Futurista
        Futurista
        вчера в 23:55
        Молодцы венгры...достойно бились...
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