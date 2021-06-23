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2 : 2
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|11’
|0:1
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Салаи Адам
ассистент Шаллаи Роланд
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Хаверц Кай
ассистент Хуммельс Матс
|1:1
|66’
|68’
|1:2
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Шафер Андрас
ассистент Салаи Адам
|Горецка Леон
|2:2
|84’
|28’
|Ботка Эндре
|Гюндоган Илкай
|29’
|Сане Лерой
|61’
|64’
|Салаи Адам
|66’
|Фиола Аттила
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Горецка Леон
|Гюндоган Илкай
|58’
|Вернер Тимо
|Хаверц Кай
|67’
|Мюллер Томас
|Гнабри Серж
|67’
|75’
|Шен Саболч
|Шаллаи Роланд
|Мусиала Джамал
|Госенс Робин
|82’
|Фолланд Кевин
|Гинтер Маттиас
|82’
|82’
|Варга Кевин
|Салаи Адам
|88’
|Николич Неманья
|Фиола Аттила
|88’
|Ловренчич Герго
|Кляйнхайслер Ласло
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|2
|Предупреждения
|3
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Группа F в действительности оказалась группой "смерти", в которой всё решалось до последних секунд - в обоих матчах...
Р.S Респект сборной Венгрии!
Группа F в действительности оказалась группой "смерти", в которой всё решалось до последних секунд - в обоих матчах...
Р.S Респект сборной Венгрии!