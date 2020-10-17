В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 21 Джеймс Даниэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 76

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 8 Мата Хуан Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 89

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пенальти не забито: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 17 Фред Ударов всего: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 69

Н 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Хендерсон Дин

З 3 Байи Эрик

З 27 Теллес Алекс

П 34 ван де Бек Донни Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 14

П 31 Матич Неманья Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 6 Погба Поль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 21