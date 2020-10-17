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1 : 4
завершен
17 октября 2020, 22:00
суббота
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Стадион Сент-Джеймс Парк
|Шоу Люк
|1:0(А)
|2’
|23’
|1:1
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Магуайр Харри
ассистент Мата Хуан Мануэль
|86’
|1:2
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Фернандеш Бруну
ассистент Рэшфорд Маркус
|90’
|1:3
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Ван-Биссака Аарон
ассистент Рэшфорд Маркус
|90+6’
|1:4
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Рэшфорд Маркус
ассистент Фернандеш Бруну
|37’
|Джеймс Даниэл
|Крафт Эмиль
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шер Фабиан
|Хэйден Айзек
|49’
|69’
|Погба Поль
|Фред
|Фрэйзер Райан
|Жоэлинтон
|72’
|76’
|ван де Бек Донни
|Джеймс Даниэл
|Альмирон Мигель
|Хендрик Джеффри
|88’
|90+2’
|Матич Неманья
|Мата Хуан Мануэль
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|7
|Удары по воротам
|28
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|4
|Удары в створ
|14
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|9
|Фолы
|12
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|0
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|8
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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И засекай время, сколько потребуется Барселоне, чтоб хотя бы дойти до финала, а не сливаться в плей оф со счетом 3:0, 4:0 и 8:2, ахаха)😁
И засекай время, сколько потребуется Барселоне, чтоб хотя бы дойти до финала, а не сливаться в плей оф со счетом 3:0, 4:0 и 8:2, ахаха)😁
Некоторые ведь называют себя футбольным клубом, при этом 25 лет ничего не выигрывают.
Некоторые ведь называют себя футбольным клубом, при этом 25 лет ничего не выигрывают.
Сказки про туринский язык только в каталонской церкви святого Лионтия рассказывают. Аха-ха)
Как жизнь после 8:2? Точнее жизнь после смерти существует?)))
Сказки про туринский язык только в каталонской церкви святого Лионтия рассказывают. Аха-ха)
Как жизнь после 8:2? Точнее жизнь после смерти существует?)))
Есть каталонский язык или нет?)
Есть каталонский язык или нет?)
Буквы новые - результат тот же)))
Буквы новые - результат тот же)))
Один из самых популярных клубов (брендов) в мире!
Один из самых популярных клубов (брендов) в мире!