ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-28
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-26
2020-12-28
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Брайтон энд Хоув Альбион - Ливерпуль
Манчестер Сити - Бернли
Эвертон - Лидс
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон энд Хоув Альбион против Ливерпуль

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.244.251.67
Fonbet 25.00 6.10 1.18
Лига ставок 4.70 4.30 1.73
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    60’ 0:1 Жота Диого
    ассистент Салах Мохамед
    Гросс Паскаль 1:1(П) 90+3’
    Наказания
    Вельтман Йоэл 45+1’
    Уайт Бен 83’
    90+3’ Алиссон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Троссард Леандро Мопе Нил 26’
    46’ Хендерсон Джордан Уильямс Неко
    Лаллана Адам Коннолли Аарон 63’
    64’ Мане Садио Салах Мохамед
    Джаханбахш Алиреза Лаллана Адам 71’
    74’ Джонс Кертис Милнер Джеймс
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 2
    		9 Фолы 13
    		4 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		39% Владение мячом 61%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Государю_бан_по_барабану
    Государю_бан_по_барабану
    сегодня в 18:21
      Ноющий Барсук
      Ноющий Барсук
      сегодня в 18:18, ред.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        сегодня в 18:08
        этот сезон АПЛ будет трудным для всех команд, травмы - усталость коснутся всех...парням спасибо за отдачу-старание, ничья тоже неплохо в этом матче, хотя и обидно, что упустили победу. YNWA!
        juvenale
        juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 18:00
        когда оливер на пенсию уйдет и перестанете его содержать....каждый матч ваших соперников засуживают
        ЮHBА
        ЮHBА ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 17:52
        Да там куда не глянь, судейка из манчестера- то главный, то на варе.
        Roger Young
        Roger Young
        сегодня в 17:47
        Очень неожиданный результат.

        Жаль Брайтон не забил пенальти
        truffagldino
        truffagldino
        сегодня в 17:43
        Манк украл мой кэф 98
        Медив
        Медив
        сегодня в 17:40
        Матч-мечта Бруно Фернандеша
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 17:40
        Когда расформируют грозу Вероны и Ференцвароша)
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 17:38
        Как можно назначат Атверта Стюарта на матчи Ливерпуля?он же давно числится в академии мю.
        УЕСКА
        УЕСКА
        сегодня в 17:37
        Удивлен что в ворота Ливера дали две пенки. Обычно бывает наоборот но сегодня судья честный попался.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 17:36
        Манк украл победу у Ливерпуля
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 17:35
        Когда прекратится этот судейский беспредел?
        Juve14
        Juve14
        сегодня в 17:35
        Ставка сыграла - Брайтон победит или не проиграет)
        shlifen
        shlifen
        сегодня в 17:34, ред.
        В целом не плохой матч. Лично мне ничья не показалась справедливым результатом, хотя оба пенальти вроде бы "по-делу", но казалось что весь план Брайтона - это в атаке заработать и забить с пенальти. Ливерпуль больше комбинировал и создавал с игры...
        С другой стороны - Брайтону в предыдущих матчах серьёзно не везло, а тут "удача вернула должок" =)) Я кстати вообще не понял обратную замену Лалланы через 7 минут после выхода... У Ливерпуля сегодня очень средне сыграл Минамино и Неко Уильямс. Да и в целом, без Трента и Алькантары наблюдается проблема со вскрытием глубокой обороны...
        По итогу, Ливерпулю не удалось "малой кровью" и с потерями в составе взять три очка, Брайтон же наконец "получает подарок" на последних минутах и спасается в концовке =))
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 17:33
        Две пенечки позор все судьи отбирают очки у ливерпуля
        ЮHBА
        ЮHBА
        сегодня в 17:29
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 17:28
          о как
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 17:22
          Ну вот, логичная ничья с учетом состава, сам матч не смотрю.
          Rheinfall
          Rheinfall
          сегодня в 17:19
          Ливерпуль победит , осталось немного времени.
          АбдуФотий
          АбдуФотий
          сегодня в 16:55
          Снова Жота спасает 63 Лфк
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 16:51
          подкралась брайтону жота
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          сегодня в 16:51
          Победа Ливерпуля
          dzvinka
          dzvinka
          сегодня в 16:49
          Жота топарь! красиво
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 16:49
          Кто, если не Жота?)
          dimagas2
          dimagas2
          сегодня в 16:21
          Брайтон просто гипер невезучая команда,вспоминатеся игра с МЮ где было все,даж гол после окончания игры.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 16:09
          Поставил на "Брайтон" просто потому, что очень большой кэф на него, не пройдет так не пройдет. Минамино, Уильямс, Филлипс, Вейналдум + Милнер в центре, это не повод считать "Ливерпуль" настолько фаворитом, как думают буки.
          Kolenkur89
          Kolenkur89
          сегодня в 16:08
          Очень часто в матчах с участием Ливерпуля высчитывают миллиметры. Запарили уже.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 16:06, ред.
          Классно Мо вывели на удар. А, оффсайд.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 16:01
          Стремный состав снова у "Ливерпуля", не удивлюсь, если как с "Аталантой" получится.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100