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1 : 1
завершен
сегодня, 15:30
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Стадион Фалмер
|60’
|0:1
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Жота Диого
ассистент Салах Мохамед
|Гросс Паскаль
|1:1(П)
|90+3’
|Вельтман Йоэл
|45+1’
|Уайт Бен
|83’
|90+3’
|Алиссон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Троссард Леандро
|Мопе Нил
|26’
|46’
|Хендерсон Джордан
|Уильямс Неко
|Лаллана Адам
|Коннолли Аарон
|63’
|64’
|Мане Садио
|Салах Мохамед
|Джаханбахш Алиреза
|Лаллана Адам
|71’
|74’
|Джонс Кертис
|Милнер Джеймс
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|11
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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С другой стороны - Брайтону в предыдущих матчах серьёзно не везло, а тут "удача вернула должок" =)) Я кстати вообще не понял обратную замену Лалланы через 7 минут после выхода... У Ливерпуля сегодня очень средне сыграл Минамино и Неко Уильямс. Да и в целом, без Трента и Алькантары наблюдается проблема со вскрытием глубокой обороны...
По итогу, Ливерпулю не удалось "малой кровью" и с потерями в составе взять три очка, Брайтон же наконец "получает подарок" на последних минутах и спасается в концовке =))
С другой стороны - Брайтону в предыдущих матчах серьёзно не везло, а тут "удача вернула должок" =)) Я кстати вообще не понял обратную замену Лалланы через 7 минут после выхода... У Ливерпуля сегодня очень средне сыграл Минамино и Неко Уильямс. Да и в целом, без Трента и Алькантары наблюдается проблема со вскрытием глубокой обороны...
По итогу, Ливерпулю не удалось "малой кровью" и с потерями в составе взять три очка, Брайтон же наконец "получает подарок" на последних минутах и спасается в концовке =))