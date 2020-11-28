В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 76 Уильямс Неко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

З 47 Филлипс Натаниэль Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 5 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 7 Милнер Джеймс Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 74

З 3 Фабиньо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 18 Минамино Такуми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 64

Н 9 Фирмино Роберто Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 46 Уилльямс Рис

З 21 Цимикас Константинос

П 17 Джонс Кертис Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

П 14 Хендерсон Джордан Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

Н 10 Мане Садио Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 26