В 1 Бюрки Роман Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 92 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 86

П 10 Азар Торган Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 82

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 6 Дилейни Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 6 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 82

З 24 Менье Тома Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 96 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 30 Пасслак Феликс Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 75

Н 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 15

З 2 Морей Матеу

З 26 Пищек Лукаш Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 8

П 28 Витсель Аксель Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 8

П 8 Дахуд Махмуд

П 32 Рейна Джованни Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 15