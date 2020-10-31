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0 : 2
завершен
сегодня, 17:30
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Стадион Шуко Арена
|53’
|0:1
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Хуммельс Матс
ассистент Менье Тома
|71’
|0:2
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Хуммельс Матс
ассистент Ройс Марко
|Брюннер Седрик
|26’
|63’
|Дилейни Томас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эдмундссон Йоан
|Доан Ритсу
|64’
|Кордова Серхио
|Шипплок Свен
|65’
|Берендт Брайан
|Брюннер Седрик
|65’
|75’
|Геррейру Рафаэль
|Ройс Марко
|75’
|Рейна Джованни
|Санчо Джейдон
|82’
|Витсель Аксель
|Дилейни Томас
|82’
|Рейньер
|Азар Торган
|Ябо Райнхольд
|ван дер Хорн Майк
|83’
|86’
|Пищек Лукаш
|Хуммельс Матс
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|5
|Удары по воротам
|21
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|2
|Удары в створ
|10
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|13
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|12
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|1
|Офсайды
|4
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|25%
|Владение мячом
|75%
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|8
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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