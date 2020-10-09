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Аргентина - Эквадор
Парагвай - Перу
Уругвай - Чили

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина против Эквадор

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    Голы
    Месси Лионель 1:0(П) 13’
    Наказания
    Паредес Леандро 21’
    43’ Валенсия Эннер
    Отаменди Николас 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Пресиадо Анхело Феригра Эрик
    64’ Плата Гонсало Ибарра Алекс
    Сальвио Эдуардо Акунья Маркос 66’
    Аларио Лукас Мартинес Лаутаро 76’
    79’ Ибарра Мина Ромарио Андрес Кайседо Мойсес
    Фойт Хуан Монтиэль Гонсало 84’
    Домингес Николас Окампос Лукас 84’
    87’ Эстрада Михаэль Мена Анхель
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 3
    		2 Удары в створ 0
    		14 Фолы 19
    		6 Угловые 1
    		58% Владение мячом 42%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
    11 октября в 07:04
    Ты же назвал Месси бомбардиром сборной Аргентины, вот здесь тебе шах и мат.
    Agamaga
    Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    10 октября в 21:02
    Я видел игры Батистуты и помню голы на ЧМ, но он не выиграл золото ЧМ. Какой шах и мат?)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
    10 октября в 12:09, ред.
    Даже Креспо забил больше голов на КА и ЧМ чем гном, аха-ха.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
    10 октября в 12:08
    Лучший бомбардир сборной Аргентины на Кубка Америке и на ЧМ - это Габриэль Батистута, аха-ха, шах и мат.
    Agamaga
    Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    10 октября в 10:34
    Лидер не лидер, но лучший бомбардир.
    NGYRZ
    NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    10 октября в 07:16
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
      10 октября в 05:42
      Ваш гном в сборной - не лидер.
      Agamaga
      Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      10 октября в 05:39
      Топы, только когда гном им забивает их называют мусорными командами любителя дельфина.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Lucky luciano (раскрыть)
      10 октября в 05:35
      Зато есть Бразилия, Уругвай, Чили, Колумбия.
      амурец
      амурец ответ Lucky luciano (раскрыть)
      10 октября в 02:29
      и интересно сколько из пяти в официальных матчах?
      амурец
      амурец ответ Killofwrath (раскрыть)
      10 октября в 02:27
      а сколько было забито тем же бразильцам в официальных матчах?
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      09 октября в 23:42
      нет многие сильные сборные из Европы часто не попадают,например бывает Англия или Голландия,но зато играют всякие африканские и азиатские сборные
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      09 октября в 23:29
      Теперь он всемогущий, аха-ха.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      09 октября в 23:01
      Теперь он герой матча?
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
      09 октября в 22:54
      А Уругвай и Бразилия на тот момент являлись топами?
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Killofwrath (раскрыть)
      09 октября в 22:50
      Каждый год с этими командами пересекается, поэтому столько забил.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Lucky luciano (раскрыть)
      09 октября в 22:44
      Что-то ты переборщил, состав ЧМ состоит из ЧЕ, африканского, американского и азиатского континента.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
      09 октября в 22:36
      А когда Месси забил Ирану и сделал голевой против Швейцарии - стал сразу лучшим игроком ЧМ, аха-ха.
      Шишанутый
      Шишанутый ответ League1 (раскрыть)
      09 октября в 22:16, ред.
      Если гном забьет Осасуне скажут что это Топ команда а через месяц Роналду забьет Осасуне скажут это не Топ команда. Спросиш их как же так ведь когда Месси забевал ей вы говорили что она Топ команда? Скажут что в тот период времени она была Топовой командой но на этот момент она ослабла и больше не входит в Топ клубы Европы. У них и Эквадор теперь Топ сборная. Скажут что вот если б в Европе он играл то в финалы Евро бы выходил регулярно)
      League1
      League1 ответ NGYRZ (раскрыть)
      09 октября в 21:30, ред.
      У гномоглоров всё просто, как хозяйственное мыло, те команды, которым забил бездарь гномяра - это топкоманды, если даже это осасуна, а те команды, которым забил Роналду - это не топкоманды. Разделение элементарное у них на топкоманды и нетокоманды.
      NGYRZ
      NGYRZ
      09 октября в 21:15
      Agamaga
      Сегодня 15:43
      ответ пользователю Sandvikens AIK (раскрыть)

      Единственная топ сборная была Испания, когда он три забил, а Нидерланды не входил на тот момент в топ-5, они тогда и на евро даже не отобрались
      _______

      Глоры Месси один другому противоречат:

      Один говорит, Нидерланды топ-сборная, второй говорит, что на тот момент нет!
      😄😄😄😄
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      09 октября в 21:14
      Модераторы, прошу не удалять приличные комментарии ликвидированных аккаунтов. А то вы ликвидировали пользователей, а мы не видим что они написали, ведь у нас с ним диалоги бывают.
      League1
      League1
      09 октября в 20:48
      Меси самый распиаренный из самых никчёмных футболистов.
      Неугасающий Стрыйко
      Неугасающий Стрыйко
      09 октября в 19:32
      Месси величайший эквадораст. Этот гол стоит того, что бы всё таки вручить ЗМ.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      09 октября в 16:52
      Месси - лучший!
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ Lucky luciano (раскрыть)
      09 октября в 15:47
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
        09 октября в 15:45
        В Европе сборные сильнее и это факт...чемпионат ЕВРОПЫ по составу сильнее чем Чм и это факт
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
        09 октября в 15:44, ред.
        эти плотники и дантисты довольно неплохо в футбол играют...даже у топ сборных бывают очки отбирают...и у гнома не думаю что меньше мячей со всякими гондурасами и боливиями
        Agamaga
        Agamaga ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
        09 октября в 15:43
        Единственная топ сборная была Испания, когда он три забил, а Нидерланды не входил на тот момент в топ-5, они тогда и на евро даже не отобрались.
        Agamaga
        Agamaga ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
        09 октября в 15:40
        Они не поймут это. В Европе 20 сборных ниже уровнем, чем Эквадор и Боливия.
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