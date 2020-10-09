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1 : 0
завершен
09 октября 2020, 03:30
пятница
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Стадион Альберто Х. Армандо (Буэнос-Айрес)
|Месси Лионель
|1:0(П)
|13’
|Паредес Леандро
|21’
|43’
|Валенсия Эннер
|Отаменди Николас
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пресиадо Анхело
|Феригра Эрик
|64’
|Плата Гонсало
|Ибарра Алекс
|Сальвио Эдуардо
|Акунья Маркос
|66’
|Аларио Лукас
|Мартинес Лаутаро
|76’
|79’
|Ибарра Мина Ромарио Андрес
|Кайседо Мойсес
|Фойт Хуан
|Монтиэль Гонсало
|84’
|Домингес Николас
|Окампос Лукас
|84’
|87’
|Эстрада Михаэль
|Мена Анхель
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|8
|Удары по воротам
|3
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|2
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|19
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|6
|Угловые
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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Керосинщик против Князя
Вчера 22:36
ответ пользователю NGYRZ (раскрыть)
А когда Месси забил Ирану и сделал голевой против Швейцарии - стал сразу лучшим игроком ЧМ, аха-ха.
________________________
Вот об этом же я и говорю.
Двуличию и лицимерию пеерсофанов Месси просто нет предела.
Керосинщик против Князя
Вчера 22:36
ответ пользователю NGYRZ (раскрыть)
А когда Месси забил Ирану и сделал голевой против Швейцарии - стал сразу лучшим игроком ЧМ, аха-ха.
________________________
Вот об этом же я и говорю.
Двуличию и лицимерию пеерсофанов Месси просто нет предела.
Сегодня 15:43
ответ пользователю Sandvikens AIK (раскрыть)
Единственная топ сборная была Испания, когда он три забил, а Нидерланды не входил на тот момент в топ-5, они тогда и на евро даже не отобрались
_______
Глоры Месси один другому противоречат:
Один говорит, Нидерланды топ-сборная, второй говорит, что на тот момент нет!
😄😄😄😄
Сегодня 15:43
ответ пользователю Sandvikens AIK (раскрыть)
Единственная топ сборная была Испания, когда он три забил, а Нидерланды не входил на тот момент в топ-5, они тогда и на евро даже не отобрались
_______
Глоры Месси один другому противоречат:
Один говорит, Нидерланды топ-сборная, второй говорит, что на тот момент нет!
😄😄😄😄