ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-19
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-10
2021-01-12
2021-01-20
2021-01-24
2021-01-31
2021-02-07
2021-02-14
2021-02-21
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Барселона - Валенсия
Атлетико - Эльче
Леванте - Реал Сосьедад
Осасуна - Вильярреал
Севилья - Вальядолид

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Валенсия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.989.97
BetCity 1.31 6.30 8.80
Fonbet 1.30 5.40 10.00
Мелбет 1.26 6.85 10.70
Лига ставок 1.30 6.80 9.40
    Еще
     
    13' Гризманн Антуан (7)
     
    2
    45+4' (0:1) Нереализованный пенальти Месси Лионель (10)
    45+4' (1:1) Месси Лионель (10)
     
    46' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Де Йонг Френки (21) вышел на поле
     
    52' (2:1) Араухо Рональд (4)
     
    56' Мингеса Оскар (28)
     
    73' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    79' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
     
    86' Педри (16) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    2
    90+1' Альба Жорди (18)
    90+2' Ленгле Клеман (15)
     
    29' (0:1) Диахаби Муктар (12) (Солер Карлос (8))
     
    42' Муса Юнус (30) уходит с поля, Алекс Бланко (37) вышел на поле
     
    2
    45+4' Гайя Хосе Луис (14)
    45+7' Алекс Бланко (37)
     
    69' (2:2) Гомес Максимилиано (22)
     
    87' Гедеш Гонсалу (7) уходит с поля, Вальехо Ману (21) вышел на поле
     
    90' Черышев Денис (17) уходит с поля, Ли Канджин (20) вышел на поле
    Голы
    29’ 0:1 Диахаби Муктар
    ассистент Солер Карлос
    Месси Лионель 1:1 45+4’
    Араухо Рональд 2:1 52’
    69’ 2:2 Гомес Максимилиано
    Наказания
    Гризманн Антуан 13’
    45+4’ Гайя Хосе Луис
    45+7’ Алекс Бланко
    Мингеса Оскар 56’
    Альба Жорди 90+1’
    Ленгле Клеман 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    42’ Алекс Бланко Муса Юнус
    Де Йонг Френки Бускетс Серхио 46’
    Тринкан Франсишку Гризманн Антуан 73’
    Ленгле Клеман Коутиньо Филиппе 79’
    Пьянич Миралем Педри 86’
    87’ Вальехо Ману Гедеш Гонсалу
    90’ Ли Канджин Черышев Денис
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 12
    		9 Удары в створ 4
    		10 Фолы 14
    		8 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		72% Владение мячом 28%
    		2 Cэйвы 7
    		4 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 06:45
    Там в двух матчах постарались во благо интера. В Милане судил порток Олегариу Бенкеренса, а на кампноу бельгиец Франк Де Блекере. Бельгиец начудил больше.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:38, ред.
    Валенсия молодцы, вообще игра хорошая, вот только левый пенальти и гол Месси с нарушением немного добавил негатива, правда надо сказать что гол Араухо был просто классным
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 01:45, ред.
    Sandvikens AIK
    Вчера 21:10,
    ответ пользователю razdvatri (раскрыть)

    Барса это не Юве, и не Реал чтобы по несколько пенальти за матч рисовать. И даже по этому пенальти претензий быть не может.
    ____________________


    Арбитр матча 35-го тура примеры «Барселона» – «Спортинг» Хихон , Клос Гомес за 12 минут назначил 3 пенальти в ворота хихонской команды.

    Два 11-метровых реализовал нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, еще один – Неймар.

    Таким образом, «Барселона» стала второй командой в нынешнем сезоне после «Севильи», трижды получившей возможность пробить пенальти в одном матче.


    П.С.
    Очередная раскрытая ложь фанатов аргентинской истерички.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:55
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      сегодня в 00:24
      Ничего страшного ,ниже 7 места не откатятся.
      barcamilan
      barcamilan
      сегодня в 00:21
      нужна капитальная чистка в барсе, я бы оставил только фати, остальных в разброс
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 23:50
      А в 2010 году кто кинул каталонцев? Я его душу..... Имя не помню.
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 23:46
      Ага, как с Эвребе и Айтекином)
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 23:37
      Чисто там было всё)) не выдумываай.
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 23:33
      Нигера завалили руками и подножкой. А Ракитич после фола на Видале забил, так что турок продался с потрохами за панамский общак.
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 23:29
      По такому принципу и нырял Погба в финале ЛЧ. Хотел турка купить на свой смешной ляп ахахах))
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 23:27
      Они и так через раз дышут, поэтому и ныряют, что бы Эрнандес свистел фолы и давал им перевести дух.
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 23:19
      Не спрошу. Я сам всё вижу))
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 23:19
      А может им ещё и через раз дышать?)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 23:16
      У Волгодона спроси, когда Юве и барса играют в один день и кто-то теряет очки, то вторые обязательно выигрывают.)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 23:15
      Дал гному возможность забить с левого пенальти. И Гризмана простил. Нужно было вторую ЖК ему показывать.
      Agamaga
      Agamaga ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 22:53
      Не торопись поздравить с отскоком, игра с Пармой ещё не закончилась))
      А что с Эрнандесом не так? Ошибочно отменил красную?))
      TihonAlt
      TihonAlt
      вчера в 22:33
      Лео устал.
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Agamaga (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Поздравляю с отскоком, думал Валя прищучит барселону. А вы ещё неплохо выкрутились.
      Про Эрнандеса Эрнандеса молчу)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 22:28
        Agamaga
        Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
        вчера в 22:18
        Ну вот поэтому и сравнялся с Пеле по голам. Нарцисс тоже не забивает уже 50 мячей за сезон.
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        вчера в 21:52
        Хороший, приятный результат )
        zooveterinar
        zooveterinar
        вчера в 21:49
        Валенсии зачет!!! А у барсы по-ходу проблемы
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID 2 (раскрыть)
        вчера в 21:49
        ты лучше расскажи где вы играете хахаха
        нечитайло
        нечитайло
        вчера в 21:48
        При таком приводходстве
        Бессмертный_Царь
        Бессмертный_Царь
        вчера в 21:47
          DEIVID 2
          DEIVID 2 ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
          вчера в 21:24
            DEIVID 2
            DEIVID 2 ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
            вчера в 21:22
              Бессмертный_Царь
              Бессмертный_Царь ответ DEIVID 2 (раскрыть)
              вчера в 21:20
                Sandvikens AIK
                Sandvikens AIK ответ razdvatri (раскрыть)
                вчера в 21:10, ред.
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   
                  Rambler's Top100