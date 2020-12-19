В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 94

З 4 Араухо Рональд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

З 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 94

З 28 Мингеса Оскар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 45

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 79

П 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 73

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 16 Педри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 13 Нето

В 36 Тенас Арнау

З 15 Ленгле Клеман Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

З 23 Умтити Самюэль

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес

П 21 Де Йонг Френки Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 49

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем Всего навесов: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 19 Фернандес Матеус

Н 29 Конрад