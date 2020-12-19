|
2 : 2
завершен
вчера, 18:15
|
Стадион Камп Ноу
|29’
|0:1
|
Диахаби Муктар
ассистент Солер Карлос
|Месси Лионель
|1:1
|45+4’
|Араухо Рональд
|2:1
|52’
|69’
|2:2
|Гомес Максимилиано
|Гризманн Антуан
|13’
|45+4’
|Гайя Хосе Луис
|45+7’
|Алекс Бланко
|Мингеса Оскар
|56’
|Альба Жорди
|90+1’
|Ленгле Клеман
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|42’
|Алекс Бланко
|Муса Юнус
|Де Йонг Френки
|Бускетс Серхио
|46’
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|73’
|Ленгле Клеман
|Коутиньо Филиппе
|79’
|Пьянич Миралем
|Педри
|86’
|87’
|Вальехо Ману
|Гедеш Гонсалу
|90’
|Ли Канджин
|Черышев Денис
|
|25
|Удары по воротам
|12
|
|
|9
|Удары в створ
|4
|
|
|10
|Фолы
|14
|
|
|8
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|72%
|Владение мячом
|28%
|
|
|2
|Cэйвы
|7
|
|
|4
|Предупреждения
|2
|
Вчера 21:10,
ответ пользователю razdvatri (раскрыть)
Барса это не Юве, и не Реал чтобы по несколько пенальти за матч рисовать. И даже по этому пенальти претензий быть не может.
____________________
Арбитр матча 35-го тура примеры «Барселона» – «Спортинг» Хихон , Клос Гомес за 12 минут назначил 3 пенальти в ворота хихонской команды.
Два 11-метровых реализовал нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, еще один – Неймар.
Таким образом, «Барселона» стала второй командой в нынешнем сезоне после «Севильи», трижды получившей возможность пробить пенальти в одном матче.
П.С.
Очередная раскрытая ложь фанатов аргентинской истерички.
Вчера 21:10,
ответ пользователю razdvatri (раскрыть)
Барса это не Юве, и не Реал чтобы по несколько пенальти за матч рисовать. И даже по этому пенальти претензий быть не может.
____________________
Арбитр матча 35-го тура примеры «Барселона» – «Спортинг» Хихон , Клос Гомес за 12 минут назначил 3 пенальти в ворота хихонской команды.
Два 11-метровых реализовал нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, еще один – Неймар.
Таким образом, «Барселона» стала второй командой в нынешнем сезоне после «Севильи», трижды получившей возможность пробить пенальти в одном матче.
П.С.
Очередная раскрытая ложь фанатов аргентинской истерички.
А что с Эрнандесом не так? Ошибочно отменил красную?))
А что с Эрнандесом не так? Ошибочно отменил красную?))
Про Эрнандеса Эрнандеса молчу)
Про Эрнандеса Эрнандеса молчу)