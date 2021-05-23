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2 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 301 - 141
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 25.4 - 25.5
Средний рост: 184 - 185.5
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 1
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Стадион Эмирейтс
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Пепе Николя
ассистент Чемберс Калум
|1:0
|49’
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Пепе Николя
ассистент Эдегор Мартин
|2:0
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лаллана Адам
|Джаханбахш Алиреза
|46’
|Коннолли Аарон
|Троссард Леандро
|65’
|Альзате Стивен
|МакАлистер Алексис
|Сака Бакайо
|Смит-Роу Эмиль
|74’
|Ляказетт Александр
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|79’
|Мартинелли Габриэл
|Эдегор Мартин
|85’
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|16
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|8
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|11
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|3
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Из позитивных итогов можно отметить нашу оборону...мы вошли в тройку лучших, так же рад раскрытию Сака , ЭСР, ну и Пепе
Так как Артета Доминаторович остается в клубе, надеюсь он проведет работу над своими ошибками, плюс проведут чистку рядов и надеюсь усилят все те позиции,которые нуждаютя в этом...и надеюсь следующий сезон станет более удачным для нас!!!
Из позитивных итогов можно отметить нашу оборону...мы вошли в тройку лучших, так же рад раскрытию Сака , ЭСР, ну и Пепе
Так как Артета Доминаторович остается в клубе, надеюсь он проведет работу над своими ошибками, плюс проведут чистку рядов и надеюсь усилят все те позиции,которые нуждаютя в этом...и надеюсь следующий сезон станет более удачным для нас!!!