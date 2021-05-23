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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Брайтон энд Хоув Альбион

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал
2 : 0
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 301 - 141
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 25.4 - 25.5
Средний рост: 184 - 185.5
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 38 тур
Стадион Эмирейтс
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.325.14
Лига Ставок 1.66 4.20 5.00
BetBoom 1.69 4.29 4.79
    Еще
     
    49' (1:0) Пепе Николя (19) (Чемберс Калум (21))
     
    60' (2:0) Пепе Николя (19) (Эдегор Мартин (11))
     
    74' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Сака Бакайо (7) вышел на поле
     
    79' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    85' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    2
    46' Джаханбахш Алиреза (16) уходит с поля, Лаллана Адам (14) вышел на поле
    46' Троссард Леандро (11) уходит с поля, Коннолли Аарон (7) вышел на поле
     
    65' МакАлистер Алексис (10) уходит с поля, Альзате Стивен (17) вышел на поле
    Голы
    Пепе Николя
    ассистент Чемберс Калум     		1:0 49’
    Пепе Николя
    ассистент Эдегор Мартин     		2:0 60’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лаллана Адам Джаханбахш Алиреза
    46’ Коннолли Аарон Троссард Леандро
    65’ Альзате Стивен МакАлистер Алексис
    Сака Бакайо Смит-Роу Эмиль 74’
    Ляказетт Александр Обамеянг Пьер-Эмерик 79’
    Мартинелли Габриэл Эдегор Мартин 85’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 1
    		10 Фолы 8
    		11 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		1 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    23 мая в 21:43
    С окончанием сезона. Увы, так как наше руководство не ставит серьёзных задач, непонятно, что ждать дальше.. Мы и с таким Артетой можем пять сезонов прокуковать.. Тупо ждем
    zdeniss
    zdeniss
    23 мая в 20:19
    Всех болел Арсенала с окончанием сезона! До последнего была надежда хоть на ЛК, но ТТХ поднажал и выкинул Лестер из ЛЧ). Концовка сезона удалась, но сколько упущено! Уже писал ранее, что болеть за Арсенал - это из разряда психологического мазохизма - знаем, что надежд мало, но верим! Настоящие болелы не переобуются в голубые, синие или еще какие-то тапки. Мы - за Арсенал! Всем всего!
    A.S.A
    A.S.A
    23 мая в 20:17
    Ну что ж канониры, вот и завершился самый провальный сезон в АПЛ для нашего клуба...
    Из позитивных итогов можно отметить нашу оборону...мы вошли в тройку лучших, так же рад раскрытию Сака , ЭСР, ну и Пепе
    Так как Артета Доминаторович остается в клубе, надеюсь он проведет работу над своими ошибками, плюс проведут чистку рядов и надеюсь усилят все те позиции,которые нуждаютя в этом...и надеюсь следующий сезон станет более удачным для нас!!!
    Bom Bom
    Bom Bom
    23 мая в 19:34
    После провала задач на сезон пришло время доминирования - пятая победа подряд намечается.
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 мая в 19:29
    Парти все ещё не в створ, но уже в перекладину. Прогресс
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 мая в 19:27
    Там Уилок опять забил :-D.
    Не того парня мы в аренду отдали, хотя у Артеты он бы не забивал, поди
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 мая в 19:06
    Николай поймал свою игру, стал уверенней. Это хорошо.
    Теперь ещё научиться бы тузам премьер лиги забивать
    A.S.A
    A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
    23 мая в 18:40
    Пока шпоры и ириски летят, но нам важнее самим сначала победить...
    хотя если чесно не хотелось бы играть в Лиги Конференций...лучше уж совсем без ЕК,и бросить все силы в следующем сезоне на борьбу в АПЛ
    aNOOBis
    aNOOBis
    23 мая в 18:34
    Даёшь специальный параолимпийский приз (финиш выше Шпор)!!!
    drug01
    drug01
    23 мая в 17:47
    П1
    dok66
    dok66
    23 мая в 17:05
    П1
    swed27
    swed27
    23 мая в 06:37, ред.
    У канониров есть шанс попасть в ЛЕ
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