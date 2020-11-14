|Португалия
|0:1
|Франция
|
0 : 1
завершен
вчера, 22:45
|
Стадион Эштадиу да Луж (Лиссабон)
|54’
|0:1
|
Канте Нголо
ассистент Рабьо Адриен
|Данилу
|31’
|62’
|Льорис Уго
|80’
|Канте Нголо
|82’
|Эрнандес Люка
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жота Диого
|Карвалью Вильям
|56’
|59’
|Тюрам Маркус
|Коман Кингсли
|Моутинью Жоау
|Фернандеш Бруну
|72’
|Тринкан Франсишку
|Силва Бернарду
|72’
|79’
|Жиру Оливье
|Марсьяль Антони
|Паулиньо
|Фелиш Жоау
|85’
|Оливейра Сержиу
|Данилу
|85’
|
|18
|Удары по воротам
|13
|
|
|6
|Удары в створ
|7
|
|
|15
|Фолы
|17
|
|
|8
|Угловые
|4
|
|
|4
|Офсайды
|0
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|6
|Cэйвы
|6
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|
А если ты в своих влажных фантазиях думаешь что у мужиков бывают мужья то это твои проблемы и говорить об этом мне как то не очень!
А если ты в своих влажных фантазиях думаешь что у мужиков бывают мужья то это твои проблемы и говорить об этом мне как то не очень!
https://www.youtube.com/watch?v=wn4FKr0AZgA
Как ребёнок
Как ребёнок
А на самом деле, против французов все эти "лучшие" футболисты всех времен и народов становятся пончиками :)
А на самом деле, против французов все эти "лучшие" футболисты всех времен и народов становятся пончиками :)
Португалия 0:0 Испания - ХУДШИЙ игрок.
Франция 0:0 Португалия - ХУДШИЙ игрок.
Португалия 7:0 Андорра - гол + пас.
Португалия 0:1 Франция - ХУДШИЙ игрок.
Величайший тащёр.
Португалия 0:0 Испания - ХУДШИЙ игрок.
Франция 0:0 Португалия - ХУДШИЙ игрок.
Португалия 7:0 Андорра - гол + пас.
Португалия 0:1 Франция - ХУДШИЙ игрок.
Величайший тащёр.