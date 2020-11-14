В 1 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 6 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 5 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 20 Канселу Жоау Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 6 Фонте Жозе Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 13 Данилу Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 85

П 14 Карвалью Вильям Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 56

Н 10 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 72

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 72

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 23 Фелиш Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 12 Лопеш Антони

В 22 Силва Руй

З 19 Мариу Руй

З 2 Семеду Нелсон

З 3 Семеду Рубен

П 8 Моутинью Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 18

П 18 Невеш Рубен

П 15 Оливейра Сержиу Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

Н 21 Жота Диого Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 34

Н 16 Нету Педру

Н 9 Паулиньо Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 10