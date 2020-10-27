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3 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|Льоренте Маркос
|1:0
|29’
|40’
|1:1
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Собослои Доминик
ассистент Бериша Мергим
|47’
|1:2
|Бериша Мергим
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Фелиш Жоау
ассистент Корреа Анхель
|2:2
|52’
|Фелиш Жоау
|3:2
|85’
|13’
|Рамальо Андре
|23’
|Вебер Максимилиан
|Льоренте Маркос
|64’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|30’
|Койта Секу
|Дака Патсон
|63’
|Ашимеру Маджед
|Юнузович Златко
|63’
|Онгене Жером
|Вебер Максимилиан
|Эрмосо Марио
|Лоди Ренан
|82’
|Торрейра Лукас
|Эррера Эктор
|82’
|Лемар Тома
|Суарес Луис
|82’
|84’
|Окафор Ной
|Койта Секу
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|19
|Удары по воротам
|14
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|8
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|2
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Маркос Льоренте часто забивает важные голы!
А в Реале некому этого сделать!
Маркос Льоренте часто забивает важные голы!
А в Реале некому этого сделать!
По факту феликс круто играет осенью, мог красиво ножницами забить
А все голы приходят с фланга трипье после контр атак, как и от баварии, 3 его, эаль врсалько с травмой тяжелой
По факту феликс круто играет осенью, мог красиво ножницами забить
А все голы приходят с фланга трипье после контр атак, как и от баварии, 3 его, эаль врсалько с травмой тяжелой
Ладно хоть выиграли!
Ладно хоть выиграли!
Поэтому, победа Атлетико. Возможно, что будет разгром.
Поэтому, победа Атлетико. Возможно, что будет разгром.