В 13 Облак Ян Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 12 Лоди Ренан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 82

З 15 Савич Стефан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 18 Фелипе Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 6 Коке Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 16 Эррера Эктор Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 82

П 10 Корреа Анхель Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 82

Н 7 Фелиш Жоау Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 3 Санчес Ману

З 29 Санчес Рикард

З 2 Хименес Хосе

З 22 Эрмосо Марио Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 20 Витоло

П 11 Лемар Тома Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

П 5 Торрейра Лукас Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

Н 27 Камельо Серхио

Н 30 Карабинайте Херман