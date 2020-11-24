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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Парк де Пренс
|Неймар
|1:0(П)
|11’
|2’
|Форсберг Эмиль
|Неймар
|40’
|Паредес Леандро
|41’
|Рафинья
|77’
|Эррера Андер
|82’
|Верратти Марко
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Орбан Вилли
|Мукиеле Норди
|Рафинья
|Ди Мария Анхель
|64’
|64’
|Клюйверт Джастин
|Ольмо Даниэль
|74’
|Серлот Александр
|Форсберг Эмиль
|Верратти Марко
|Эррера Андер
|83’
|Сарабия Пабло
|Неймар
|90’
|Кин Моизе
|Мбаппе Килиан
|90’
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|9
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|19
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|2
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|1
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Тухеля на свалку. Селекционеров туда же.
Если не прикупят креативного чела в центр поля то весной в ЛЧ делать не крена.
Лейпцигу просто класса не хватило. А так сожрали с потрохами... Стыдоба...
Тухеля на свалку. Селекционеров туда же.
Если не прикупят креативного чела в центр поля то весной в ЛЧ делать не крена.
Лейпцигу просто класса не хватило. А так сожрали с потрохами... Стыдоба...