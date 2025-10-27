 
 
 
Фанату «Зенита» запретили посещать матчи за баннер с оскорблением Дегтярева

сегодня, 17:07

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наложил административный запрет на посещение спортивных мероприятий на 6 месяцев болельщику футбольного клуба «Зенит» Станиславу Удальцову за баннер с оскорблением министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также Удальцову выписан штраф в размере 3 тысяч рублей. Удальцов на матче группового этапа Фонбет — Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» (2:1), находясь в секторе активных болельщиков петербургского клуба, вместе с другим фанатом растянул баннер, «порочащий честь и достоинство, оскорбляющий других лиц, а также направленный на унижение достоинства человека».

Суд установил, что данный баннер был размещен на территории проведения официального спортивного мероприятия без соответствующего разрешения и согласования с организатором соревнования.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что не знает главного тренера «Зенита», шестикратного чемпиона России Сергея Семака, отвечая на вопрос об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

