Диктор стадиона футбольного клуба ЦСКА Плешаков умер на 57-м году жизни

сегодня, 15:37

Диктор стадиона « ВЭБ -Арена», являющегося домашним для московского футбольного клуба ЦСКА , Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба женского футбольного клуба ЦСКА .

Причины смерти не сообщаются. Плешаков также работал диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА и московского хоккейного клуба «Динамо».