Колосков оценил состав сборной России на матчи в ноябре

сегодня, 16:48

Полузащитник «Монако» Александра Головина и вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обладают высоким мастерством и помогут национальной команде в товарищеских встречах в ноябре. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Сафонов в этом сезоне еще не провел матчей за ПСЖ. Головин недавно восстановился от повреждения, в текущем сезоне он отыграл пять встреч за «Монако». Полузащитник Арсен Захарян провел четыре матча за испанский «Реал Сосьедад» в сезоне-2025/26. Все трое попали в расширенный состав сборной России на матчи в ноябре.

«Я бы не сказал, что вызов Матвея Сафонова и Арсена Захаряна увеличивает уровень статусности сборной России. Все-таки они особо не играют в клубах, — сказал Колосков. — Понимаю, что Александр Головин восстановился, начал играть. Но нет сомнения, что трех футболистов нужно привлекать к сборной, они являются основными игроками национальной команды с хорошим уровнем. Даже если Сафонов не играет в ПСЖ, то он все равно является номером один. Захаряну это как бы такое поощрение, потому что травмы шли одна за другой, показать, что за ним следят. Головин, конечно, по уровню хорош всегда. Польза всех этих футболистов очевидна с точки зрения качества».

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с перуанцами, 15 ноября в Сочи она встретится с командой Чили.

Vilar
Vilar
сегодня в 18:49
У нас полно хороших футболистов сидящих на лавке, всех в сборную - сказал Колосков. "ЕСТЬ!" - ответил Карпин.
adekvat
adekvat
сегодня в 18:36
Что тут оценивать, игры ни с кем, ни о чем. И тренер еще тот, с Динамо все вышло наружу, сборная Кубы в РПЛ не играет.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:28
И это говорит бывший президент РФС? Интересно, почему вдруг известный футбольный функционер, имеющий научные степени, сам Вячеслав Иванович Колосков, решил поддержать сомнительные решения Карпина? Почему в сборную вызывают Сафонова, не имеющего игровой практики в своём клубе? Головин только после травмы... Статус Захаряна вообще непонятен. В России 🇷🇺 есть игроки не хуже этих. Мне кажется, что Валерий Георгиевич формирует сборную исходя из своих личных предпочтений, не всегда находящихся в игровой плоскости.
zed7nrn7uqd9
zed7nrn7uqd9
сегодня в 17:46
Зачем Захаряна привлекать к сборной, если он дано деградировал и сейчас его уровень игрока первой лиги.
kkceq83qf5rs
kkceq83qf5rs
сегодня в 17:32
Теперь главной целью сборной на ноябрьские матчи будет ненароком не повредить Захаряна
shur
shur
сегодня в 17:22
"Даже если Сафонов не играет в ПСЖ, то он все равно является номером один." Вот так нигде и не в чём не участвуя мы всё равно
сильнейшие в Мире!!! (Мнение Почётного Президента!!!)
