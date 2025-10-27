Колосков оценил состав сборной России на матчи в ноябре

1761572908

сегодня, 16:48

Полузащитник «Монако» Александра Головина и вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обладают высоким мастерством и помогут национальной команде в товарищеских встречах в ноябре. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Сафонов в этом сезоне еще не провел матчей за ПСЖ . Головин недавно восстановился от повреждения, в текущем сезоне он отыграл пять встреч за «Монако». Полузащитник Арсен Захарян провел четыре матча за испанский «Реал Сосьедад» в сезоне-2025/26. Все трое попали в расширенный состав сборной России на матчи в ноябре.

«Я бы не сказал, что вызов Матвея Сафонова и Арсена Захаряна увеличивает уровень статусности сборной России. Все-таки они особо не играют в клубах, — сказал Колосков. — Понимаю, что Александр Головин восстановился, начал играть. Но нет сомнения, что трех футболистов нужно привлекать к сборной, они являются основными игроками национальной команды с хорошим уровнем. Даже если Сафонов не играет в ПСЖ , то он все равно является номером один. Захаряну это как бы такое поощрение, потому что травмы шли одна за другой, показать, что за ним следят. Головин, конечно, по уровню хорош всегда. Польза всех этих футболистов очевидна с точки зрения качества».

12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с перуанцами, 15 ноября в Сочи она встретится с командой Чили.