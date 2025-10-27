 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Венгер об «Эль Класико»: «Было похоже на игру мужчин против мальчиков»

сегодня, 16:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал свою оценку воскресному «Эль Класико». Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился победой мадридцев 2:1.

Венгер сказал:

Мне показалось, что каталонцам не хватало Иньиго Мартинеса в обороне, он был у них одним из самых опытных игроков... В результате вы могли видеть, что защите против такого игрока, как Мбаппе, не хватало зрелости и опыта. «Барселоне», оставшейся без Рафиньи и Левандовского, не хватило зрелости в решающие моменты «Эль Класико». Хаби Алонсо в этой игре хорошо сбалансировал свою команду... В целом я бы сказал, что в некоторых аспектах это было похоже на игру мужчин против мальчиков.

Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:46
Раньше Классико было круче.....
gced9sh4zzjp
gced9sh4zzjp
сегодня в 18:17
На деле так оно и получилось ,избили младенцев
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Чем он оскорбил каталонцев?
Не вижу в его словах ничего такого, он авторитетный человек в футболе и имеет право высказать своё мнение.
Игра Барселоны действительно была детской, команда не была готова, да уж там говорить, с самого начала сезона они не готовы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:33
по факту Реал был вчера значительно сильнее.
ибо имел меньше проблем с составом, чем Барса..
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:31, ред.
Да, не то что пивной чех- отовсюду гонимый...
Nenash
Nenash
сегодня в 16:29
Так в прошедшем сезоне было тоже самое.. Причём Реал тоже были "мужчинами".. 🤭
shlomo
shlomo
сегодня в 16:26
Хаби справился с первого раза. Ну просто гений.... 😉
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:24
Красавец!!! Как я его любил и Уважал!!! Светлая Ему Память!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:23, ред.
Потому что Флика рядом не было из за удаления, некому было дать мужское, так бы Барса раскатала
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:20, ред.
А ведь Арсен Венгер фактически демонстративно оскорбил Барселону. Интересно, последует ли официальная реакция на заявление легендарного тренера Арсенала? Он же сейчас официальное лицо, футбольный чиновник.. Или опять выскажется только отец Ямаля? Между прочим, мне кажется, что в руководстве Сине-гранатовых не учли фактор этого человека... Сейчас они его не контролируют. Трусят, как обычно...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:17, ред.
...Армен,тьфу ты Арсен, чел в законе,не такое повидал,испытал,пережил,прислушайтесь,ребятушки!!!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:10
Или Барселона на три головы слабей, что тоже имело место...
Capral
Capral
сегодня в 16:09
А чё, нормально, сначала, конФЛИКта назвали "не мужиком", а теперь, другой авторитетный человек дал еще одно емкое определение... Признаться, я даже не удивлен.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:06, ред.
Ну тогда уж игра мальчиков из средней школы против началки. Взрослостью ни в той ни в той команде не пахнет, но Реал был на три головы сильнее Барселоны.
