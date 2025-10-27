Венгер об «Эль Класико»: «Было похоже на игру мужчин против мальчиков»

Легендарный тренер «Арсенала» дал свою оценку воскресному «Эль Класико». Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился победой мадридцев 2:1.

Венгер сказал:

Мне показалось, что каталонцам не хватало Иньиго Мартинеса в обороне, он был у них одним из самых опытных игроков... В результате вы могли видеть, что защите против такого игрока, как Мбаппе, не хватало зрелости и опыта. «Барселоне», оставшейся без Рафиньи и Левандовского, не хватило зрелости в решающие моменты «Эль Класико». Хаби Алонсо в этой игре хорошо сбалансировал свою команду... В целом я бы сказал, что в некоторых аспектах это было похоже на игру мужчин против мальчиков.