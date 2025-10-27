 
 
 
Дюков подтвердил готовность России провести Евро-2032 вместо Италии

сегодня, 17:19

Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года на фоне опасений о том, что итальянские стадионы не будут готовы принять турнир. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков порталу Sport24.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года на фоне ситуации на Украине. Также на Россию наложен запрет на проведение официальных турниров.

«Россия всегда готова», — ответил Дюков на вопрос о готовности принять чемпионат Европы 2032 года.

Ранее в Италии выразили обеспокоенность текущим состоянием ряда стадионов. Итальянская газета Il Messaggero сообщила, что к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное и функциональное сооружение на месте стадиона «Сан-Сиро» в Милане. В сентябре городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану». Президент Серии А Эцио Симонелли также рассказал о неудовлетворительном состоянии стадионов в Удине, Бергамо и Турине.

Чемпионат Европы 2032 года должны принять Италия и Турция.

