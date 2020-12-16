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Арсенал - Саутгемптон
Лидс - Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити - Эвертон
Вест Хэм - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Тоттенхэм
Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Саутгемптон

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    44' Себальос Даниэль (8)
     
    52' (1:1) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Нкетиа Эдвард (30))
     
    58' Габриэль (6)
     
    62' Габриэль (6)
     
    65' Нкетиа Эдвард (30) уходит с поля, Луис Давид (23) вышел на поле
     
    67' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    85' Пепе Николя (19) уходит с поля, Соареш Седрик (17) вышел на поле
     
    18' (0:1) Уолкотт Тео (32) (Че Адамс (10))
     
    26' Беднарек Ян (35)
     
    33' Бертранд Райан (3)
     
    2
    63' Уолкотт Тео (32) уходит с поля, Дженепо Мусса (12) вышел на поле
    63' Армстронг Стюарт (17) уходит с поля, Редмонд Натан (11) вышел на поле
     
    83' Ингс Дэнни (9)
    Голы
    18’ 0:1 Уолкотт Тео
    ассистент Че Адамс
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Нкетиа Эдвард     		1:1 52’
    Наказания
    26’ Беднарек Ян
    33’ Бертранд Райан
    Себальос Даниэль 44’
    Габриэль 58’
    Габриэль 62’
    83’ Ингс Дэнни
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Дженепо Мусса Уолкотт Тео
    63’ Редмонд Натан Армстронг Стюарт
    Луис Давид Нкетиа Эдвард 65’
    Уиллок Джозеф Себальос Даниэль 67’
    Соареш Седрик Пепе Николя 85’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 3
    		13 Фолы 13
    		2 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Robinson
    Robinson
    вчера в 11:21
    Горжусь командой!
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 08:47
    Как там Артета, нормально? Всего 15е место, это ж не аж 5е у Боруссии на тот момент, когда Фавра уволили. Конечно же, пепкиной подстилке надо дать поработать. Чтобы этот клоун ещё больше Арс развалил, тьфу.
    youtomee
    youtomee ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    16 декабря в 23:44
    здесь не про Зенит ветка)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 декабря в 23:34
    Уберите Физрука наконец-то
    youtomee
    youtomee ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    16 декабря в 23:27
    ты не дооцениваешь нынешний Арсенал)
    youtomee
    youtomee
    16 декабря в 23:26
    Там на горизонте уже маячит Ньюкасл, при сильном старании можно их будет обойти и взобраться на 14 строчку, но выше уже вряд ли...но слушайте прогресс точно есть, во-первых Обама не перепутал ворота, и во-вторых, мы не проиграли.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    16 декабря в 23:11
    арсенальцам будет сложно спуститься ниже 15 места )))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    16 декабря в 23:07, ред.
    Хорошо, следующий матч с "Эвертоном" на выезде. Папа Карло из подсвинка Пепы сделает бифштекс.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    16 декабря в 23:05
    Как оказалось, дело не в Венгере. Сливать шлак типа всяких озилов и джак.
    LMI
    LMI
    16 декабря в 23:04
    УРА!!!! Мы оторвались от 16 места.
    shlifen
    shlifen
    16 декабря в 23:03, ред.
    Арсенал "героически отстоял" ничью на своём поле... Просто чтобы не побить рекорды порожений дома подряд... Я уже просто не знаю ЧТО должен сделать "стратег" Артета чтобы его уволили из клуба?? Понятно ведь что не он один виноват - проблемы у пушкарей почти на всех уровнях, но всё же... Теперь Микель расскажет что у него был план раздавить Саут на последних минутах но вмешалось удаление... Матч, скажу честно - не понравился (смотрел параллельно Лидс с Ньюкаслом - там было заметно веселее). Саутгемптон же вполне может быть доволен и одним очком на выезде... Ну а Арсенал "обживается" в нижней половине таблицы =((
    juvenale
    juvenale
    16 декабря в 23:02
    уже прогресс)
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    16 декабря в 23:02
    Лысый подготовил прям под стать себе шарлатана, вид создаёт воздух гонят а пользы ноль.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 декабря в 22:59
    три игри и три Красных карточки, Арсенал становится во-истину ТруРэд.
    СТРАННО,ЧТО СВЯТЫЕ ТАК И НЕ СМОГЛИ ЦЕЛЫЙ ТАЙМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧИСЛЕННЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ. Хороший был шанс запрыгнуть на пару часов на 1 место в английском чате.
    Арсенал похоже сливает Артету,ведь пушкари так сильно ещё не КРАСНЕЛИ. Такими темпами и до Лены к новому году доберутся)))
    aNOOBis
    aNOOBis ответ shlifen (раскрыть)
    16 декабря в 22:55
    Тут уже я полностью согласен с тобой
    shlifen
    shlifen ответ aNOOBis (раскрыть)
    16 декабря в 22:55
    Согласен, но ведь за них не платили, как за Пепе или Обамеянга с Ляказетом... =(( А тот же Уорд Праус вырос по сути в системе клуба...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    16 декабря в 22:55
    Что-то Ингс сегодня спал, жаль, пожалел Нольтету. С удалением можно списать на героическую ничью теперь.
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 декабря в 22:54
    Арсенал уже не может без удалений) будет забавно, если они вылетят и выиграют ле при этом, будет команда из шипа в лч на следующий сезон)))
    aNOOBis
    aNOOBis ответ da da da (раскрыть)
    16 декабря в 22:54
    Они забегают. Ты не смотришь Арсенал из игры в игры, не видишь как Артета "прививает свою философию" и ломает то что они умеют
    aNOOBis
    aNOOBis ответ shlifen (раскрыть)
    16 декабря в 22:51
    Ингс по английским меркам для британского игрока вроде звезда, да и Че Аддамс сияет
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 декабря в 22:50
    Короче, прорыв или рывок, претендуем на ничью героически
    allemz
    allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    16 декабря в 22:49, ред.
    Аналогичная проблема с тренерами, после Венгера дзюбиных терпил и неготовых спецов приглашали. Всё-таки кризисный клуб. Тут придется выбирать между Гаттузо и Аллегри))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ da da da (раскрыть)
    16 декабря в 22:45
    Ты все со своими трофеями
    Imrebellion
    Imrebellion
    16 декабря в 22:45
    мда, одни красные круги у канониров, печаль
    da da da
    da da da ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    16 декабря в 22:44
    АВБ с Марселем рулит,к Арсеналу топ тренер не пойдет)
    da da da
    da da da
    16 декабря в 22:42
    ну уволят Артету толку то будет,состав то у клуба на уровне того же Саугтгшептона,и получится так что при Артете Арсенал выиграл свои последние какие никакие а трофеи.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    16 декабря в 22:42
    У МС лучше, так как в целом только тренера нужно поменять. В "Арсенале" что делать с немотивированными Озилами, Обамами, Виллианами, сидящими на хороших контрактах?
    allemz
    allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    16 декабря в 22:41
    У МС намного хуже.
    К слову о преемнике Артеты и выборе Пепа.

    "Помощником Пепа в «МС» станет его учитель. Он не выиграл ни одного титула, но считается гением."

    Ахаха
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    16 декабря в 22:37
    Не удивлюсь, если дальше к нам какой-нибудь Виллаш-Боаш приедет
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
    16 декабря в 22:37
    Там и до этого было понятно, что днари)
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