|Арсенал
|1:1
|Саутгемптон
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1 : 1
завершен
16 декабря 2020, 21:00
среда
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Стадион Эмирейтс
|18’
|0:1
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Уолкотт Тео
ассистент Че Адамс
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Нкетиа Эдвард
|1:1
|52’
|26’
|Беднарек Ян
|33’
|Бертранд Райан
|Себальос Даниэль
|44’
|Габриэль
|58’
|Габриэль
|62’
|83’
|Ингс Дэнни
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Дженепо Мусса
|Уолкотт Тео
|63’
|Редмонд Натан
|Армстронг Стюарт
|Луис Давид
|Нкетиа Эдвард
|65’
|Уиллок Джозеф
|Себальос Даниэль
|67’
|Соареш Седрик
|Пепе Николя
|85’
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|9
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|3
|
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|13
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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СТРАННО,ЧТО СВЯТЫЕ ТАК И НЕ СМОГЛИ ЦЕЛЫЙ ТАЙМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧИСЛЕННЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ. Хороший был шанс запрыгнуть на пару часов на 1 место в английском чате.
Арсенал похоже сливает Артету,ведь пушкари так сильно ещё не КРАСНЕЛИ. Такими темпами и до Лены к новому году доберутся)))
СТРАННО,ЧТО СВЯТЫЕ ТАК И НЕ СМОГЛИ ЦЕЛЫЙ ТАЙМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧИСЛЕННЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ. Хороший был шанс запрыгнуть на пару часов на 1 место в английском чате.
Арсенал похоже сливает Артету,ведь пушкари так сильно ещё не КРАСНЕЛИ. Такими темпами и до Лены к новому году доберутся)))
К слову о преемнике Артеты и выборе Пепа.
"Помощником Пепа в «МС» станет его учитель. Он не выиграл ни одного титула, но считается гением."
Ахаха
К слову о преемнике Артеты и выборе Пепа.
"Помощником Пепа в «МС» станет его учитель. Он не выиграл ни одного титула, но считается гением."
Ахаха