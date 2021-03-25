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2 : 0
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
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Стадион Эннио Тардини (Парма)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 22:35
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Берарди Доменико
ассистент Флоренци Алессандро
|1:0
|14’
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Иммобиле Чиро
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:0
|39’
|48’
|Сэвилл Джордж
|90+4’
|Томпсон Джордан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сэвилл Джордж
|Эванс Корри
|Барелла Николо
|Пеллегрини Лоренцо
|63’
|63’
|Лэйвери Шейн
|Гэвин Уайт
|Спинаццола Леонардо
|Эмерсон
|75’
|Кьеза Федерико
|Берарди Доменико
|75’
|77’
|Томпсон Джордан
|МакКанн Алистар
|78’
|Лафферти Кайл
|Магеннис Джош
|Пессина Маттео
|Локателли Мануэль
|84’
|Грифо Винченцо
|Инсинье Лоренцо
|84’
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|13
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|12
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|0
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|3
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|2
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