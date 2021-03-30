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Бельгия - Беларусь
Уэльс - Чехия
Гибралтар - Нидерланды
Черногория - Норвегия
Турция - Латвия
Хорватия - Мальта
Словакия - Россия

Текстовая онлайн трансляция матча Кипр против Словения

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.793.611.70
Лига Ставок 4.80 3.15 1.94
Фонбет Live! 1.12 6.70 100.00
Мелбет 5.10 3.50 1.82
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    42' (1:0) Иоаннис Питтас (23) (Папулис Фотиос (15))
     
    60' Кастанос Григорис (20) уходит с поля, Кириаку Харис (8) вышел на поле
     
    82' Папулис Фотиос (15) уходит с поля, Лойзу Лойзос (17) вышел на поле
     
    2
    90+2' Сотериу Пьерос (10) уходит с поля, Элиа Мариос (9) вышел на поле
    90+2' Артиматас Костакис (18) уходит с поля, Гогич Александрос (6) вышел на поле
     
    38' Иличич Йосип (7)
     
    46' Зайц Миха (10) уходит с поля, Бохар Дамьян (15) вышел на поле
     
    47' Куртич Ясмин (14)
     
    2
    58' Бийол Яка (6) уходит с поля, Чрнигой Домен (21) вышел на поле
    58' Крамер Блаз (11) уходит с поля, Вучкич Харис (9) вышел на поле
     
    2
    81' Ловрич Санди (8) уходит с поля, Захович Лука (19) вышел на поле
    81' Балковец Юре (3) уходит с поля, Кутер Нино (5) вышел на поле
    Голы
    Иоаннис Питтас
    ассистент Папулис Фотиос     		1:0 42’
    Наказания
    38’ Иличич Йосип
    47’ Куртич Ясмин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бохар Дамьян Зайц Миха
    58’ Чрнигой Домен Бийол Яка
    58’ Вучкич Харис Крамер Блаз
    Кириаку Харис Кастанос Григорис 60’
    81’ Захович Лука Ловрич Санди
    81’ Кутер Нино Балковец Юре
    Лойзу Лойзос Папулис Фотиос 82’
    Элиа Мариос Сотериу Пьерос 90+2’
    Гогич Александрос Артиматас Костакис 90+2’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 3
    		12 Фолы 15
    		2 Угловые 6
    		2 Офсайды 6
    		37% Владение мячом 63%
    		3 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    31 марта в 10:38
    С каждым туром сб. Словении всё больше умаляет победу сб. России над ней. ))
    ermak6848
    ermak6848
    31 марта в 09:48
    Простых матчей не бывает...
    112910415
    112910415
    31 марта в 06:26
    не опередил бы Кипр могучую сборную России ...
    Призрак Лобановского
    Призрак Лобановского
    30 марта в 22:45
      Тазы рулят
      Тазы рулят
      30 марта в 21:49
        Твой Арсен
        Твой Арсен
        30 марта в 21:46
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          30 марта в 21:43
            Союзник противников
            Союзник противников
            30 марта в 21:43
              ermak6848
              ermak6848
              30 марта в 21:23
              вот это Новость...
              Муравьедъ
              Муравьедъ
              30 марта в 21:08
              Интересно становится в нашей группе. )
              Scarlet Witch
              Scarlet Witch
              30 марта в 21:06
              Стас, ты космос . . . Дзюба бог, самому Облаку забил . . .

              Dima salev
              Dima salev
              30 марта в 21:05
              Без помощи балканских сборной мы не попадаем в мундиал. Вот и Словения сделал нам подарок.
              Словения прямой конкурент на второй места в группе
              minai
              minai
              30 марта в 21:04
              Сб. Кипра - довольно корявый соперник. Могут и нам крови попить.
              Caniggia
              Caniggia
              30 марта в 21:03
              Ну теперь в пору ждать победу Мальты над Хорватией и круг наших конкурентов за первое место в группе сократится до 2-х - Кипра и Мальты.
              Vladimir808
              Vladimir808
              30 марта в 20:58
              Кипр теневой лидер в нашей группе!!!)))
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1
              30 марта в 20:58
              Эту Словению обыгрывает даже Кипр.
              С победой народ Кипра!
              УЕСКА
              УЕСКА
              30 марта в 20:57
              Вот вам и Кипр! Он не так прост а нам с ним еще играть.
              Scarlet Witch
              Scarlet Witch ответ RamonCSKA (раскрыть)
              30 марта в 20:48
              Зато как его пиарят эти дни на Тина ТВ.
              RamonCSKA
              RamonCSKA ответ Scarlet Witch (раскрыть)
              30 марта в 20:46
              Ну поэтому наша сборная сливает вчистую всем сборным первой двадцатки
              RamonCSKA
              RamonCSKA
              30 марта в 20:44
              Они ещё каким то Макаром хорватов обыграли
              Scarlet Witch
              Scarlet Witch
              30 марта в 20:43
              А сколько визга то было от голов Буратино словенцам. Даже Кипр им припихивает.
              Bom Bom
              Bom Bom
              30 марта в 20:41
              Ого, Кипр-то весьма неплох, еще покусает фаворитов
              волгодон 2
              волгодон 2
              30 марта в 20:36
              самовыпиливание по-словенски
              RamonCSKA
              RamonCSKA
              30 марта в 19:49
              Похоже что главными соперниками за 2 место будет кипр
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1
              30 марта в 19:43
              Гол! "Пеле" пусть учится, как забивать голы.
              Ironigor
              Ironigor
              30 марта в 18:56
              НИЧЬЯ.
              Cat01
              Cat01
              30 марта в 17:41
              П2
              УЕСКА
              УЕСКА
              30 марта в 17:12
              Кипр не проиграет и ТМ 2.5.
              VeniaminS
              VeniaminS
              30 марта в 15:41
              гости
              ДСА
              ДСА
              30 марта в 11:17
              Все болеем за Кипр.
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