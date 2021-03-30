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1 : 0
завершен
30 марта 2021, 19:00
вторник
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Стадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум
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Иоаннис Питтас
ассистент Папулис Фотиос
|1:0
|42’
|38’
|Иличич Йосип
|47’
|Куртич Ясмин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бохар Дамьян
|Зайц Миха
|58’
|Чрнигой Домен
|Бийол Яка
|58’
|Вучкич Харис
|Крамер Блаз
|Кириаку Харис
|Кастанос Григорис
|60’
|81’
|Захович Лука
|Ловрич Санди
|81’
|Кутер Нино
|Балковец Юре
|Лойзу Лойзос
|Папулис Фотиос
|82’
|Элиа Мариос
|Сотериу Пьерос
|90+2’
|Гогич Александрос
|Артиматас Костакис
|90+2’
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|7
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|6
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4
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