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Исландия (до 21) - Дания (до 21)
Хорватия (до 21) - Швейцария (до 21)
Португалия (до 21) - Англия (до 21)

Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21) против Франция (до 21)

Ставки на футбольные матчи
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    23' Маслов Павел (14)
     
    2
    46' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Ломовицкий Александр (7) вышел на поле
    46' Захарян Арсен (22) уходит с поля, Грулев Вячеслав (17) вышел на поле
     
    61' Обляков Иван (10) уходит с поля, Умяров Наиль (20) вышел на поле
     
    2
    77' Макаров Денис (13) уходит с поля, Тюкавин Константин (8) вышел на поле
    77' Глебов Данил (21) уходит с поля, Куликов Даниил (15) вышел на поле
     
    15' (0:1) Эдуар Одсонн (22)
     
    24' (0:2) Иконе Жонатан (11)
     
    2
    70' Гуири Амин (9) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (17) вышел на поле
    70' Февр Ромен (15) уходит с поля, Клод Морис Алекси (8) вышел на поле
     
    76' Трюффе Адриэн (7) уходит с поля, Мауасса Крист (21) вышел на поле
     
    77' Эдуар Одсонн (22) уходит с поля, Коло Рэндал (18) вышел на поле
     
    83' Сумаре Бубакари (20) уходит с поля, Гендузи Маттео (10) вышел на поле
     
    90+2' Коло Рэндал (18)
    Голы
    15’ 0:1(П) Эдуар Одсонн
    24’ 0:2(П) Иконе Жонатан
    Наказания
    Маслов Павел 23’
    90+2’ Коло Рэндал
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ломовицкий Александр Лесовой Даниил 46’
    Грулев Вячеслав Захарян Арсен 46’
    Умяров Наиль Обляков Иван 61’
    70’ Камавинга Эдуардо Гуири Амин
    70’ Клод Морис Алекси Февр Ромен
    76’ Мауасса Крист Трюффе Адриэн
    Тюкавин Константин Макаров Денис 77’
    Куликов Даниил Глебов Данил 77’
    77’ Коло Рэндал Эдуар Одсонн
    83’ Гендузи Маттео Сумаре Бубакари
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 4
    		10 Фолы 13
    		4 Угловые 5
    		2 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Lu4nik
    Lu4nik ответ SAFqwer (раскрыть)
    29 марта в 16:27
    или Юра Ковтун №3
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    29 марта в 15:52
    Что вы все накинулись на Маслова то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А что делали на поле Челов,Лесовой,Макаров,Обляков,Захарян,Умяров?!!!!!!!!!!!!!!!!!Что ..... делала атакующая группа и опорная зона?!!!!!!!!!!!!!!!!!Умяров вышел за место Облякова и ничего не усилил ,как и остальные,вышедшие на замену!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кто мешал с 5 метров забить Захаряну?!!!!!!!!!!!!!!
    pomor45
    pomor45
    29 марта в 15:06
    Пенальти - результат недостатка мастерства отбора мяча.
    Andrej7886
    Andrej7886 ответ kella (раскрыть)
    29 марта в 14:46
    а таким,что отсчет идет от начала квалификационных игр
    quinn-se
    quinn-se ответ Эдмон (раскрыть)
    29 марта в 14:41
    Точно! гилерме бы намертво взял!)
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    29 марта в 13:11
    Много сумбура и нерешительности, хотя Франция не особо и напрягалась. Слабый матч
    kella
    kella
    29 марта в 11:39
    До 21 - это каким боком?
    aventure61
    aventure61
    29 марта в 11:34
    наши едут за золотом трындели в студиях разные эксперты. конечно желаю сборной победить данию,но думаю это будет последний день этой сборной. блин у других есть киммихи,де йонги,девидсы,мбаппе,а у нас одни феди чаловы. у основной сборной печальные перспективы.очень хочется ошибаться.
    galem72
    galem72
    29 марта в 11:07
    чалый вновь отличился. Парень растёт и развивается — прогресс налицо! ))
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    29 марта в 11:04
    как привезли, так и отгребли...(
    Крикун
    Крикун
    29 марта в 10:06
      SAFqwer
      SAFqwer ответ Mi6 (раскрыть)
      29 марта в 09:23
      Скорее Кутепов № 2...
      minai
      minai
      29 марта в 09:01
      Мы не забили, и этим всё сказано.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      29 марта в 08:51
        cska1948
        cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
        29 марта в 08:51
        Скажите, зачем французам надо было создавать голевые моменты у наших ворот, если за них это сделали НАШИ игроки? И зачем французам надо было сломя голову лететь вперёд, если уже к 25-й минуте счёт был 2:0 в их пользу? Французы сыграли грамотно, по счёту! Вы говорите, что это был не день нашей команды. Я думаю, что и 31 марта будет не их днём.
        санек002
        санек002
        29 марта в 08:39
        ладно с пенальти пропустили!
        stasil
        stasil
        29 марта в 08:27
        И ещё они знали, что есть масло. Это работа штата сборной.
        stasil
        stasil
        29 марта в 08:25
        Сборная умеет играть только за счёт исполнителей. Команда отсутствует. Франция молодцы!!! Показали, что такое современный футбол. Перекрывает зоны, накрывали на приёме, центр поля отодвинули на нашу половину. Разбили линии защиты, полузащиты, нападения. Мяч не ходил. Супер!!!!
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        29 марта в 08:19
        Тогда точно победим, накинуть туда десяток игроков еще со спартака 2 и мелкадзе
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Mi6 (раскрыть)
        29 марта в 08:18
        Да молодой Васин,который вроде ничего да вот на пустом месте привозит
        Mi6
        Mi6
        29 марта в 08:06
        Маслов - это как Васин в ЦСКА?
        Эдмон
        Эдмон
        29 марта в 06:36
        Маслов конечно подвел команду,а вратарь мог бы хоть один взять пендаль
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        29 марта в 05:35
          Багров-брат
          Багров-брат ответ Spartach from kg (раскрыть)
          29 марта в 03:40
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            29 марта в 01:51
            Вот только стрелки не надо переводить. Просто не можете признать, если бы не Чалов счёт мог быть 2:2, если бы не Маслов 2:1
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ Caniggia (раскрыть)
            29 марта в 01:42
            Потом убрал Макарова, единственного креативщика на тот момент и оставил кривоногого тормоза Чалова
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ Ген Геныч (раскрыть)
            29 марта в 01:39
            После Исландии витали в облаках. Спасибо французам, на землю спустили. И не буду ругать Черчесова, почему не вызывает молодых. Ответ очевиден
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            29 марта в 01:33
            Нет наоборот нужно оставить "классных" Чалова, Тикнизяна и Дивеева. Они сделают матч более крупный
            Spartach from kg
            Spartach from kg ответ SAFqwer (раскрыть)
            29 марта в 01:30, ред.
            Зачем играть, когда есть кривоногие Чалов, Тикнизян и Лесовой с Дивеевыми, которые дают уверенность, что победа не будет упущена?
            Ген Геныч
            Ген Геныч ответ Oplot (раскрыть)
            29 марта в 00:58
            Пусть французы для начала еще Исландию обыграют!!!!!!!!!!!!!!Ведь создали они за всю игру лишь 2 пенальти и 1 момент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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