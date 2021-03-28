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0 : 2
завершен
28 марта 2021, 22:00
воскресенье
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Стадион Холодаш Стэдиум
|15’
|0:1(П)
|Эдуар Одсонн
|24’
|0:2(П)
|Иконе Жонатан
|Маслов Павел
|23’
|90+2’
|Коло Рэндал
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ломовицкий Александр
|Лесовой Даниил
|46’
|Грулев Вячеслав
|Захарян Арсен
|46’
|Умяров Наиль
|Обляков Иван
|61’
|70’
|Камавинга Эдуардо
|Гуири Амин
|70’
|Клод Морис Алекси
|Февр Ромен
|76’
|Мауасса Крист
|Трюффе Адриэн
|Тюкавин Константин
|Макаров Денис
|77’
|Куликов Даниил
|Глебов Данил
|77’
|77’
|Коло Рэндал
|Эдуар Одсонн
|83’
|Гендузи Маттео
|Сумаре Бубакари
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|10
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Вся Россия сегодня болеет и ждёт только Победы от Вас !!! Надо будет сегодня доказать всем "любителям " России, что Вы самые лучшие и непобедимые !!!
С нами Удача и Успех !!! Верим в Вас !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Вся Россия сегодня болеет и ждёт только Победы от Вас !!! Надо будет сегодня доказать всем "любителям " России, что Вы самые лучшие и непобедимые !!!
С нами Удача и Успех !!! Верим в Вас !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Червиченко: «У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время»
Переиграв сборную Франции до начала матча, сборная России проиграла сборной Франции во время матча! Не надо было "почивать на лаврах" после победы над сборной Исландии, а надо было готовиться со всей серьёзностью, ответственностью к матчу со сборной Франции!!!
Червиченко: «У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время»
Переиграв сборную Франции до начала матча, сборная России проиграла сборной Франции во время матча! Не надо было "почивать на лаврах" после победы над сборной Исландии, а надо было готовиться со всей серьёзностью, ответственностью к матчу со сборной Франции!!!