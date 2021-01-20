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Манчестер Сити - Астон Вилла
Лидс - Саутгемптон
Фулхэм - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Астон Вилла

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Лига ставок 1.34 6.40 8.60
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    28' Уокер Кайл (2) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
     
    59' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    72' Стерлинг Рахим (7) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
     
    79' (1:0) Силва Бернарду (20) (Родри (16))
     
    90' (2:0) Гюндоган Илкай (8)
     
    67' Луис Дуглас (6)
     
    2
    68' Баркли Росс (20) уходит с поля, Рэмзи Якоб (41) вышел на поле
    68' Траоре Бертран (15) уходит с поля, Эль-Гази Анвар (21) вышел на поле
     
    75' Таргетт Мэтт (18) уходит с поля, Тэйлор Нил (3) вышел на поле
     
    2
    81' D.
    81' D.
     
    86' Тэйлор Нил (3)
    Голы
    Силва Бернарду
    ассистент Родри     		1:0 79’
    Гюндоган Илкай 2:0(П) 90’
    Наказания
    67’ Луис Дуглас
    81’ D.
    81’ D.
    86’ Тэйлор Нил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Зинченко Александр Уокер Кайл 28’
    Жезус Габриэл Де Брюйне Кевин 59’
    68’ Рэмзи Якоб Баркли Росс
    68’ Эль-Гази Анвар Траоре Бертран
    Марез Рияд Стерлинг Рахим 72’
    75’ Тэйлор Нил Таргетт Мэтт
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 11
    		9 Удары в створ 4
    		10 Фолы 9
    		16 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		69% Владение мячом 31%
    		4 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Зеброид Посохоносный (раскрыть)
    сегодня в 23:08
    Ну это время как говорится покажет. Весна действует всем по разному. Но игра виразы была интереснее чем Ливер МЮ. С этим сегодня думаю никто не поспорит.

    МС в этом сезоне радует игрой в защите, и в центре. Но нападение млин, половина сезона позади, а забили всего 30.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 23:07
    Болельщиков Сити с победой)
    Вначале сезона, все кому не лень списали горожан, но сейчас они идут в лидерах.
    А почему не играет Лапорт? Травма или его просто вытеснили из состава?
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 23:07, ред.
    самое смешное во всём мире - это английЦкие судьи... Это же как надо было не увидеть км офсайд и даже к ВАРу не прибегнуть. Если игрок,даже и выбегающий из вне игры,принимает участие в эпизоде - то это офсайд. Если бы кто то другой отобрал мяч и отдал передачу на уже выбегшего из вне игры,то другое дело,а тут сам же "нарушитель" отобрал и никто ничего не видел и даже ВАР не просматривали. Видать шейхи во время отключили питание в комнате.
    Это зашкВАР! аХАХА.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 23:05
    я не сильно удивлен, что сити все-таки дожал, сейчас мс не тот, что был осенью)
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 23:04
    Для нейтрального зрителя матч был хорошим, моменты были как у Горожан так и у Львов...! И когда показалось что игра идет к нулевой ничье, сказался класс игроков и Сильва положил свой мяч!
    Сити с победой! Надеюсь потери игроков окажутся краткосрочными
    Вилла же в этом сезоне просто на высоте!
    da da da
    da da da
    сегодня в 23:03
    Бернарду без КДБ на поле намного лучше играет,в прошлом сезоне было так же,совпадение?
    Зеброид Посохоносный
    Зеброид Посохоносный ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 23:03
    Я, кто же ещё?
    Ты сбрось. ТТХ ещё включится по полной, МС потерянные очки выгрезет, а Лестер будет катиться по наклонной.
    Milаn-f
    Milаn-f
    сегодня в 23:02
    Глянул стату. Вижу, в новый год МС вошли с притупом. 6 матчей, 6 побед. Один пропущенный мяч с Челси на выезде. 15 1 по голам. Учитывая нааряженный график. Хмм. Нехило. Так держать
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 23:02
    xG матча: Man City (3.95) 2-0 (0.84) Aston Villa
    вот в такой игре очень не хватало агуэро, скорей бы уже вернулся
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 23:01, ред.
    Диаш сейвил много раз,) Жаль что он до матча с Лионом в ЛЧ не перешёл, ахах)
    allemz
    allemz
    сегодня в 22:59
    Дин Смит, раз желтая, два красная, - нехило у него бомбануло)) Хотя больше всех у судьи, Дин чертов провокатор))
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Зеброид Посохоносный (раскрыть)
    сегодня в 22:58
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Зеброид Посохоносный (раскрыть)
      сегодня в 22:58, ред.
      Добрый, князь это ты чтоль? Ябы не сбрасывал со счетов Ливерпуль и Лестер.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 22:57
      ох и матч получился))) дико не фартило мс минут 80, но и у виллы были опасные моменты, счет мог быть намного крупнее. но в итоге заслуженная очередная сухая победа горожан!!! и промежуточное первое место))
      Ps. не уверен, что первый гол можно было засчитывать, а вот пенка чистая 100%.
      P.p.s здоровья уокеру и кдб, надеюсь там ничего серьезного
      Milаn-f
      Milаn-f
      сегодня в 22:57
      Горожан с победой!
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      сегодня в 22:55
      Бернарду красиво положил, ну а Сити удивили тем, что дожали крепкого соперника и добились нужного результата.
      Зеброид Посохоносный
      Зеброид Посохоносный ответ Beka_byaka (раскрыть)
      сегодня в 22:55
      Добрый вечер.
      Зря любители АПЛ смеялись с эксперта элитарного кальчо), я сразу предсказал, что борьба развернётся между МС и ТТХ, а МЮ попытается спутать им карты. Так и происходит.
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      сегодня в 22:51, ред.
      Сити заслужил 3 очка, но счёт не по игре. Минимум 5:3 должно было быть. Астон вилла серьезный соперник, но в этом матче не показали свою игру. Фанатов сити поздравляю. Борьба в АПЛ наколяется. Будем дальше смотреть. На просмотр таких матчей времени не жалко
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:49
      Волейболист Кэш
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:49
      Все, контрольный пенальти
      Зеброид Посохоносный
      Зеброид Посохоносный
      сегодня в 22:44
      Надежды ливерпуля на чемпионство продолжают таить. Хотя после погрома на вилла-парк надеются далеко не все. Думаю ситизенов можно поздравлять с победой.
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:43
      Сработало главное правило футбола)до этого МакГинн промазал по мячу в районе 11 метровой, потом Сильва наказал
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      сегодня в 22:41
      Сильва. 1-0. Классная игра. Вилла допустила ошибку, и Сильва забил оказавшись в окружении 4 защитников.
      allemz
      allemz
      сегодня в 22:40
      Вымучали гол, после ухода КДБ думал всё, сушняк
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:39
      Красиво Бернардо положил
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:36
      Два раза повезло горожанам сейчас, конкретно повезло
      AlexBang
      AlexBang
      сегодня в 22:34
      Погода в Манчестере жесть, еще немного и команды будут в водное поло играть
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Beka_byaka (раскрыть)
      сегодня в 22:34, ред.
      Столько моментов упущенных. Счет давно должен был быть 4:2 минимум.
      Чуйка подсказывает что Вилла забьет под конец один мячь победит, и таким образом накажет МС за не реализованные моменты.
      shlifen
      shlifen
      сегодня в 22:30
      Боже, какие же весёлые 0-0 =)))
      Только Вилла чуть не забила, и тут же Сити отвечает крутым моментом =))
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      сегодня в 22:25
      Несколько сезонов МС мучалась без нормальной обороны. Оборону наладили, а где теперь центрфорварды, снайперы. Ну нет. Как можно без ЦФ играть вообще не понимаю. Столько классных моментов создают, а забивать просто некому. Сильва совершил классный рейд, но пасонуть некому. Печалька.
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