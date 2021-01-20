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2 : 0
завершен
сегодня, 21:00
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Стадион Этихад Стэдиум
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Силва Бернарду
ассистент Родри
|1:0
|79’
|Гюндоган Илкай
|2:0(П)
|90’
|67’
|Луис Дуглас
|81’
|D.
|81’
|D.
|86’
|Тэйлор Нил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зинченко Александр
|Уокер Кайл
|28’
|Жезус Габриэл
|Де Брюйне Кевин
|59’
|68’
|Рэмзи Якоб
|Баркли Росс
|68’
|Эль-Гази Анвар
|Траоре Бертран
|Марез Рияд
|Стерлинг Рахим
|72’
|75’
|Тэйлор Нил
|Таргетт Мэтт
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|28
|Удары по воротам
|11
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|9
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|9
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|16
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|4
|Cэйвы
|7
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|0
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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МС в этом сезоне радует игрой в защите, и в центре. Но нападение млин, половина сезона позади, а забили всего 30.
МС в этом сезоне радует игрой в защите, и в центре. Но нападение млин, половина сезона позади, а забили всего 30.
Вначале сезона, все кому не лень списали горожан, но сейчас они идут в лидерах.
А почему не играет Лапорт? Травма или его просто вытеснили из состава?
Вначале сезона, все кому не лень списали горожан, но сейчас они идут в лидерах.
А почему не играет Лапорт? Травма или его просто вытеснили из состава?
Это зашкВАР! аХАХА.
Это зашкВАР! аХАХА.
Сити с победой! Надеюсь потери игроков окажутся краткосрочными
Вилла же в этом сезоне просто на высоте!
Сити с победой! Надеюсь потери игроков окажутся краткосрочными
Вилла же в этом сезоне просто на высоте!
Ты сбрось. ТТХ ещё включится по полной, МС потерянные очки выгрезет, а Лестер будет катиться по наклонной.
Ты сбрось. ТТХ ещё включится по полной, МС потерянные очки выгрезет, а Лестер будет катиться по наклонной.
вот в такой игре очень не хватало агуэро, скорей бы уже вернулся
вот в такой игре очень не хватало агуэро, скорей бы уже вернулся
Ps. не уверен, что первый гол можно было засчитывать, а вот пенка чистая 100%.
P.p.s здоровья уокеру и кдб, надеюсь там ничего серьезного
Ps. не уверен, что первый гол можно было засчитывать, а вот пенка чистая 100%.
P.p.s здоровья уокеру и кдб, надеюсь там ничего серьезного
Зря любители АПЛ смеялись с эксперта элитарного кальчо), я сразу предсказал, что борьба развернётся между МС и ТТХ, а МЮ попытается спутать им карты. Так и происходит.
Зря любители АПЛ смеялись с эксперта элитарного кальчо), я сразу предсказал, что борьба развернётся между МС и ТТХ, а МЮ попытается спутать им карты. Так и происходит.
Чуйка подсказывает что Вилла забьет под конец один мячь победит, и таким образом накажет МС за не реализованные моменты.
Чуйка подсказывает что Вилла забьет под конец один мячь победит, и таким образом накажет МС за не реализованные моменты.
Только Вилла чуть не забила, и тут же Сити отвечает крутым моментом =))
Только Вилла чуть не забила, и тут же Сити отвечает крутым моментом =))