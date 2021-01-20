В 31 Эдерсон Спасений: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 95

З 5 Стоунз Джон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 95

З 2 Уокер Кайл Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 28

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 59

П 16 Родри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 88 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 95

Н 20 Силва Бернарду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 22 Менди Бенжамен

П 82 Бернабе Адриан

П 11 Зинченко Александр Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 67

П 25 Фернандиньо

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 36

Н 26 Марез Рияд Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23